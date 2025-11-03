Thủ tướng chỉ đạo tập trung khắc phục nhanh hậu quả mưa lũ tại Trung Bộ

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Công điện số 206/CĐ-TTg yêu cầu các bộ ngành, địa phương tập trung khắc phục nhanh hậu quả mưa lũ tại khu vực Trung Bộ.

Trước thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra tại khu vực Trung Bộ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký ban hành Công điện số 206/CĐ-TTg ngày 2/11, yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương huy động tổng lực để khắc phục hậu quả, bảo đảm an toàn tính mạng, đời sống nhân dân và sớm khôi phục sản xuất, hạ tầng.

HUY ĐỘNG TỔNG LỰC ỨNG PHÓ, KHÔNG ĐỂ NGƯỜI DÂN THIẾU ĐÓI, RÉT SAU LŨ

Theo Công điện, đợt mưa lũ vừa qua tại Trung Bộ đã gây lũ lớn trên diện rộng, làm thiệt hại nghiêm trọng về người, tài sản, phá hủy nhiều tuyến giao thông, công trình hạ tầng, ảnh hưởng sâu sắc đến đời sống và sản xuất của người dân. Tổng Bí thư Tô Lâm, Thường trực Ban Bí thư và lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã trực tiếp chỉ đạo, theo dõi sát sao, kịp thời động viên, chia sẻ khó khăn với các địa phương vùng lũ.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính biểu dương tinh thần chủ động, nỗ lực của các lực lượng quân đội, công an, chính quyền địa phương và người dân trong công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai, phát huy mạnh mẽ phương châm “bốn tại chỗ”, tinh thần “tương thân tương ái”, “nghĩa đồng bào”.

Công an tỉnh Quảng Trị hợp sức cào bùn ở sân trường tại thành phố Huế

Để nhanh chóng khôi phục sản xuất, ổn định đời sống nhân dân, Thủ tướng yêu cầu Bí thư và Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Quảng Trị, Hà Tĩnh cùng các bộ, ngành liên quan tiếp tục chỉ đạo quyết liệt, triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, hiệu quả cao nhất.

Nhiệm vụ trước mắt là tiếp tục tìm kiếm người mất tích, cứu chữa người bị thương, thăm hỏi và hỗ trợ các gia đình có người chết, mất tích. Các địa phương phải khẩn trương tiếp cận khu vực bị chia cắt, tổ chức cứu trợ kịp thời, bảo đảm không để người dân thiếu ăn, thiếu mặc, đói rét hay thiếu nước sinh hoạt.

Chính quyền các địa phương cần hỗ trợ nhân dân sửa chữa, dựng lại nhà bị sập, cuốn trôi; bố trí nơi ở tạm; dọn dẹp nhà cửa, vệ sinh môi trường, tiêu độc khử trùng, phòng chống dịch bệnh. Lực lượng quân đội, công an, đoàn viên thanh niên, phụ nữ, cựu chiến binh, dân quân tự vệ được huy động tối đa để hỗ trợ dọn vệ sinh, khắc phục cơ sở giáo dục, y tế, giúp học sinh sớm trở lại trường, bảo đảm công tác khám chữa bệnh kịp thời.

Thủ tướng yêu cầu các địa phương khẩn trương khắc phục sự cố hạ tầng thiết yếu, trong đó ưu tiên điện, nước, thông tin, giao thông; đồng thời hướng dẫn, hỗ trợ khôi phục sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, làng nghề và dịch vụ.

Các tỉnh cần thống kê toàn diện, chính xác thiệt hại, chủ động triển khai khắc phục bằng nguồn lực tại chỗ; tổng hợp, báo cáo Chính phủ và các bộ đối với những nội dung vượt thẩm quyền.

CÁC BỘ, NGÀNH VÀO CUỘC, BẢO ĐẢM KHÔI PHỤC NHANH HẠ TẦNG VÀ SẢN XUẤT

Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ, ngành nhằm hỗ trợ các địa phương khắc phục nhanh hậu quả mưa lũ.

Bộ Tài chính được giao xử lý nhanh các kiến nghị hỗ trợ lương thực cứu đói cho người dân vùng thiên tai; phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan cân đối nguồn lực, báo cáo Thủ tướng xem xét hỗ trợ kinh phí cho những nhiệm vụ cấp bách vượt khả năng địa phương.

Bộ đội biên phòng TP Huế cùng với lực lượng chính quyền địa phương dọn dẹp tại đường Phan Chu Trinh, phường Thuận Hóa, TP Huế.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì hướng dẫn kỹ thuật khắc phục công trình thủy lợi, khôi phục sản xuất nông nghiệp, cung cấp vật tư, giống cây trồng, vật nuôi, hóa chất xử lý môi trường và nước sinh hoạt, phòng chống dịch bệnh. Bộ này đồng thời được giao phối hợp với Bộ Quốc phòng và các bộ, ngành, địa phương xây dựng báo cáo tổng hợp tình hình thiệt hại, công tác ứng phó, trình Thủ tướng trước 18 giờ ngày 3/11.

Bộ Xây dựng chỉ đạo hướng dẫn địa phương khắc phục các điểm sạt lở, chia cắt giao thông, đảm bảo lưu thông trên các tuyến huyết mạch.

Bộ Giáo dục và Đào tạo nắm chắc tình hình cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, sách giáo khoa, bảo đảm học sinh trở lại trường trong thời gian sớm nhất; xử lý, đề xuất hỗ trợ kịp thời những nơi bị thiệt hại nặng.

Bộ Y tế hướng dẫn các địa phương xử lý vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh sau lũ; cung ứng thuốc men, hóa chất, dụng cụ y tế phục vụ khám chữa bệnh; báo cáo Thủ tướng những vấn đề vượt thẩm quyền.

Bộ Công Thương chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) khẩn trương khôi phục hệ thống điện, bảo đảm cung cấp điện ổn định cho sản xuất và sinh hoạt. Đồng thời, triển khai phương án bảo đảm nguồn hàng thiết yếu, kiểm soát thị trường, ngăn chặn tình trạng đầu cơ, tăng giá bất hợp lý.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cùng các cơ quan báo chí như Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, được giao tăng cường thông tin kịp thời, chính xác, huy động tinh thần đoàn kết toàn xã hội, khuyến khích tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân chung tay hỗ trợ đồng bào vùng lũ.

Công điện cũng yêu cầu Tập đoàn EVN, Viettel, VNPT, Mobifone khẩn trương khắc phục sự cố mất điện, mất sóng viễn thông, bảo đảm thông tin liên lạc, cung cấp điện liên tục đến từng xã, bản ngay sau khi nước rút.

Các bộ, ngành, tập đoàn được giao tổng hợp tình hình, đề xuất phương án xử lý, khắc phục hậu quả, gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (đồng thời gửi Văn phòng Chính phủ) trước 15 giờ ngày 3/11 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng trước 18 giờ cùng ngày.

Thủ tướng giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương xây dựng Đề án tổng thể khắc phục hậu quả bão lũ tại khu vực Trung Bộ, trình Thường trực Chính phủ trước ngày 8/11/2025.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà được phân công tiếp tục chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả mưa lũ và phòng, chống thiên tai trong thời gian tới. Văn phòng Chính phủ chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương thực hiện nghiêm túc Công điện 206/CĐ-TTg, bảo đảm mọi hoạt động hỗ trợ được triển khai đồng bộ, hiệu quả, kịp thời.