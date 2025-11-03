Doanh nghiệp bất động sản hàng đầu Trung Quốc tiếp tục lỗ đậm

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Công ty China Vanke Co., một trong những nhà phát triển bất động sản hàng đầu Trung Quốc, báo cáo khoản lỗ sâu hơn trong quý 3 vừa qua...
Kết quả này cho thấy cuộc khủng hoảng bất động sản dai dẳng ở nền kinh tế lớn thứ hai thế giới tiếp tục tiếp tục đặt ra thách thức lớn đối với các doanh nghiệp trong lĩnh vực này.
Theo báo cáo tài chính công bố cách đây ít ngày, công ty có trụ sở tại Thẩm Quyến đã ghi nhận khoản lỗ 16,1 tỷ nhân dân tệ, tương đương 2,3 tỷ USD, trong quý 3, gần gấp đôi so với khoản lỗ cùng kỳ năm trước. Tổng cộng, trong 9 tháng đầu năm, Vanke đã lỗ 28 tỷ nhân dân tệ.
Dù đã nhận được sự hỗ trợ tài chính gia tăng từ cổ đông lớn nhất là Tập đoàn Metro Thâm Quyến, một đơn vị quốc doanh, Vanke vẫn chưa thể thoát khỏi những khó khăn mà khủng hoảng địa ốc Trung Quốc đặt ra. Vị thế tài chính của công ty vẫn dễ bị tổn thương khi phải đối mặt với hàng loạt đợt đáo hạn trái phiếu trong nước trong khi doanh số bán nhà chưa thể phục hồi.
Số liệu công bố tuần vừa rồi cho thấy doanh thu bán nhà mới ở Trung Quốc tiếp tục suy giảm trong tháng 10, bất chấp các biện pháp nới lỏng gần đây được các thành phố lớn đưa ra nhằm hồi sinh thị trường. Tổng doanh thu bán nhà mới từ 100 công ty bất động sản lớn nhất nước này đạt 253 tỷ nhân dân tệ, tương đương 35,6 tỷ USD, giảm 41,9% so với cùng kỳ năm trước - theo dữ liệu sơ bộ từ Công ty Thông tin Bất động sản Trung Quốc.
Thị trường bất động sản Trung Quốc đã lâm khủng hoảng suốt 4 năm qua và đến nay vẫn chưa thấy “ánh sáng cuối đường hầm”. Thậm chí, từ quý 2 năm nay, mức giảm doanh số còn sâu hơn.
Việc nới lỏng nhẹ các hạn chế mua nhà ở một số thành phố lớn không thể ngay lập tức khôi phục tâm lý thị trường trong lúc thị trường lao động - việc làm của Trung Quốc đang xấu đi, ảnh hưởng đến nhu cầu mua sắm nhà ở. Các chủ đầu tư bất động sản vẫn phải dựa vào việc giảm giá để khuyến khích doanh số bán hàng.
Theo dự báo của Fitch Ratings, doanh số bán nhà mới theo diện tích có thể giảm thêm 15% so với mức hiện tại trước khi thị trường ổn định. Tổng giá trị giao dịch của thị trường có thể giảm thêm 7%-10% vào năm tới.
Một nhóm các học giả đã kêu gọi Bắc Kinh triển khai các biện pháp để ổn định các ngành truyền thống quan trọng, bao gồm bất động sản, thông qua việc sử dụng hỗ trợ tài chính. Tuy nhiên, triển vọng về một gói hỗ trợ quy mô lớn đang trở nên mờ nhạt sau khi nền kinh tế lớn nhất châu Á công bố mức tăng trưởng nhanh hơn dự kiến trong quý 3, tạo nền tảng cho việc đạt được mục tiêu tăng trưởng cả năm khoảng 5% mà Bắc Kinh đề ra.
Theo một báo cáo của ngân hàng Citigroup, chính sách hỗ trợ bất động sản của Trung Quốc trong thời gian tới nhiều khả năng sẽ chỉ là chính sách của các địa phương, thay vì một chương trình kích thích từ Chính phủ trung ương.
Vanke, từng là nhà phát triển lớn nhất bất động sản Trung Quốc, cho biết vẫn còn 10,8 tỷ nhân dân tệ nợ trong nước đáo hạn trong năm nay và khoảng 24 tỷ nhân dân tệ nợ trong nước đáo hạn vào năm tới. Trong khi đó, doanh số ảm đạm đang khiến dòng tiền của công ty trở nên căng thẳng hơn.
Vanke có thể sẽ chứng kiến doanh thu bán nhà giảm hơn 100 tỷ nhân dân tệ - một sự sụt giảm có thể trầm trọng thêm những khó khăn tài chính của công ty và đòi hỏi một cuộc giải cứu tốn kém của Chính phủ - nhà phân tích Kristy Hung của Bloomberg Intelligence nhận xét.
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: