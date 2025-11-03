Tiền đang rút khỏi nhóm vốn hóa lớn Ngân hàng, Chứng khoán và Bất động sản

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Hai, 03/11/2025
Thu Minh
03/11/2025, 11:03
VN-Index đóng cửa tuần giao dịch vừa qua tuần thứ 44/2025 tại 1.639,65 điểm, giảm 43,53 điểm tương đương giảm 2,59% so với tuần 43, với thanh khoản tiếp tục kém đi, đạt bình quân 20.165 tỷ đồng/phiên. Đây là tuần giảm thứ ba liên tiếp của VN-Index đồng thời cũng là mức đóng cửa thấp nhất trong 11 tuần qua kể từ giữa tháng 8/2025.
Tính trên 3 sàn, tổng giá trị giao dịch bình quân phiên trong tuần 44/2025 đạt 30.399 tỷ đồng, trong đó giá trị giao dịch khớp lệnh ở mức 27.895 tỷ đồng, giảm 27,2% so với tuần trước và -16,9% so với trung bình 5 tuần.
TỔ CHỨC TRONG NƯỚC MUA RÒNG Ồ ẠT TRỞ LẠI
Trong tuần qua, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 2722.6 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 2514.5 tỷ đồng. Mua ròng khớp lệnh chính của nước ngoài là nhóm Công nghệ Thông tin, Hàng & Dịch vụ Công nghiệp. Top mua ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: FPT, VPB, HDB, VRE, HAH, KDH, LPB, TCB, MWG, GMD.
Phía bên bán ròng khớp lệnh của nước ngoài là nhóm Dịch vụ tài chính. Top bán ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: MBB, SSI, VIX, HPG, VIC, VHM, VCI, PDR, HDC.
Nhà đầu tư cá nhân bán ròng 374.3 tỷ đồng, trong đó họ bán ròng 254.5 tỷ đồng qua khớp lệnh. Tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ mua ròng 9/18 ngành, chủ yếu là ngành Ngân hàng. Top mua ròng của nhà đầu tư cá nhân tập trung gồm: MBB, SSI, SHB, VHM, HPG, ACB, VCI, VJC, VIC, DGC.
Phía bán ròng khớp lệnh: họ bán ròng 9/18 ngành chủ yếu là nhóm ngành Công nghệ Thông tin, Hàng & Dịch vụ Công nghiệp. Top bán ròng có: FPT, VIX, VPB, GEX, VRE, HAH, KDH, TCB, FRT.
Tự doanh bán ròng 69.9 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh họ mua ròng 215.4 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tự doanh mua ròng 9/18 ngành. Nhóm mua ròng mạnh nhất là Công nghệ Thông tin, Tài nguyên Cơ bản. Top mua ròng khớp lệnh của tự doanh trong tuần này gồm FPT, MBB, KDH, HPG, TCB, NLG, CTD, FUEVFVND, PNJ, VRE.
Top bán ròng là nhóm Thực phẩm và đồ uống. Top cổ phiếu được bán ròng gồm VIC, DGC, MSN, VNM, LPB, HDB, MWG, GMD, VHM, VJC.
Nhà đầu tư tổ chức trong nước mua ròng 3166.9 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ mua ròng 2553.7 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh, Tổ chức trong nước bán ròng 8/18 ngành, giá trị lớn nhất là nhóm Công nghệ Thông tin Top bán ròng có FPT, SHB, GMD, MWG, ACB, VJC, LPB, CTD, VHM, GVR.
Giá trị mua ròng lớn nhất là nhóm Dịch vụ tài chính. Top mua ròng có VIX, VPB, SSI, GEX, MBB, VIC, PDR. CTG. MSN, HDC.
TIỀN RÚT KHỎI NHÓM VỐN HÓA LỚN
Về dòng tiền, tỷ trọng phân bổ dòng tiền giảm ở Ngân hàng, Bất động sản, Chứng khoán, Xây dựng, Thép, Thực phẩm trong khi tăng ở các ngành nhỏ hơn như Chăn nuôi & Thủy sản, Phần mềm, Hóa chất, Dầu khí, Điện, Dệt may, Vận tải thủy.
Dòng tiền tiếp tục rút ở nhóm dẫn dắt, cụ thể: Ngân hàng ghi nhận dòng tiền giảm mạnh, từ 23,37% tuần trước xuống 21,15% - mức thấp nhất trong 10 tuần trở lại đây. Cổ phiếu ngành này cũng giảm 0,87%, đánh dấu tuần điều chỉnh thứ hai liên tiếp sau chuỗi tăng mạnh trước đó.
Bất động sản cũng mất đi sức hút khi tỷ trọng dòng tiền giảm từ 20,68% xuống 20,06%, kèm mức giảm giá mạnh 9,24%, phản ánh áp lực chốt lời mạnh sau giai đoạn tăng nóng.
Dịch vụ tài chính chủ yếu nhóm Chứng khoán giảm nhẹ về 15,84% dòng tiền, tiếp tục xu hướng rút vốn trong tháng 10. Giá cổ phiếu nhóm này giảm -2,67%, cho thấy áp lực điều chỉnh vẫn hiện hữu.
Ở chiều ngược lại, dòng tiền gia tăng ở các ngành nhỏ hơn như Chăn nuôi & Thủy sản, Phần mềm, Hóa chất, Dầu khí, Điện, Dệt may, Vận tải thủy. Trong đó, tăng tỷ trọng dòng tiền vào Phần mềm rõ nét từ 3,36% lên 4,95%, cao nhất kể từ giữa tháng 9. Chỉ số giá ngành này tăng +6,29%, với đóng góp đáng kể từ lực mua ròng mạnh của khối ngoại (tuần thứ 2 liên tiếp) ở cổ phiếu đầu ngành FPT.
Xét theo quy mô vốn hóa, tỷ trọng phân bổ dòng tiền giảm ở VN30 và VMID trong khi tăng mạnh ở nhóm VNSML.
Trong tuần 44, dòng tiền tiếp tục suy yếu ở tất cả các nhóm vốn hóa, với giá trị giao dịch bình quân phiên (khớp lệnh) giảm mạnh nhất ở VN30, giảm tới -6.070 tỷ đồng (-31,1%) so với tuần trước - mức giảm theo tuần cao nhất kể từ đầu quý 3. Tỷ trọng dòng tiền vào VN30 cũng giảm còn 53,3%, từ mức 55,3% của tuần 43. Chỉ số VN30 giảm sâu -3,05%, cho thấy lực cầu chủ động suy yếu rõ nét khi nhóm cổ phiếu dẫn dắt như Bất động sản và Chứng khoán đồng loạt chịu áp lực điều chỉnh.
Nhóm vốn hóa vừa VNMID cũng ghi nhận xu hướng tiêu cực khi thanh khoản giảm -3.280 tỷ đồng (-25,5%), tuy nhiên mức giảm nhẹ hơn so với VN30 đã giúp tỷ trọng dòng tiền tăng nhẹ lên 37,9% (từ 36,4%). Chỉ số VNMID giảm nhẹ -0,74%.
Ở chiều ngược lại, nhóm VNSML là điểm sáng hiếm hoi, với chỉ số tăng +2,03% và thanh khoản chỉ giảm nhẹ -4,4%, qua đó nâng tỷ trọng dòng tiền lên 6,2%, sau nhiều tuần duy trì ở vùng đáy. Việc dòng tiền rút mạnh khỏi nhóm vốn hóa lớn cho thấy rủi ro điều chỉnh chưa kết thúc, và xu hướng phòng thủ/tái cơ cấu danh mục có thể tiếp diễn trong đầu tháng 11.
Mặc dù vậy, giá trị bán ròng đã thấp hơn so với tháng 9 (25.700 tỷ) và tháng 8 (29.400 tỷ). Ngân hàng, Chứng khoán và Bất động sản tiếp tục là top 3 nhóm ngành chịu áp lực bán ròng mạnh nhất từ khối ngoại trong tháng.
