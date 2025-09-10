Thứ Tư, 10/09/2025

VnEconomy
VnEconomy
80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới 80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Chính sách

Trình Quốc hội hồ sơ điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia trước 25/9

Thanh Xuân

10/09/2025, 14:00

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng vừa chủ trì cuộc họp về điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Tại đây, Bộ Tài chính được giao hoàn thiện và trình Quốc hội hồ sơ điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia trước ngày 25/9…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo Nghị quyết số 66.2/2025/NQ-CP ngày 28/8/2025 của Chính phủ, Bộ Tài chính được giao chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương lập điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia, báo cáo Chính phủ xem xét, thông qua trước khi trình Quốc hội khóa XV xem xét, quyết định tại Kỳ họp thứ 10.

Bộ đã chỉ đạo thực hiện điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia theo hai cách tiếp cận chủ yếu.

Thứ nhất, tiếp cận từ yêu cầu mục tiêu tăng trưởng 2 chữ số. Cụ thể, nhấn mạnh quan điểm phát triển nhanh dựa trên nền tảng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; chủ động kiến tạo, đột phá phát triển; lấy phát triển để duy trì ổn định; khai thác hiệu quả không gian phát triển mới do sắp xếp các đơn vị hành chính mang lại; xác lập mô hình tăng trưởng mới. 

Đồng thời, tiếp tục tập trung nguồn lực để hình thành và phát triển nhanh các vùng động lực, hành lang kinh tế, cực tăng trưởng, tạo hiệu ứng lan tỏa thúc đẩy kinh tế cả nước phát triển nhanh, hiệu quả và bền vững; có các giải pháp tích cực về huy động nguồn lực, nhất là nguồn lực tài chính đáp ứng mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Thứ hai, tiếp cận từ phát huy tiềm năng của các ngành, lĩnh vực, các vùng, địa phương. Trong đó, điều chỉnh mục tiêu phát triển ngành, lĩnh vực và bố trí không gian phát triển các ngành có tiềm năng, lợi thế, các ngành mới nổi, công nghệ chiến lược… 

Ngoài ra, điều chỉnh mục tiêu phát triển các vùng, địa phương, phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của các vùng, từng địa phương, mạng lưới kết cấu hạ tầng đã được đầu tư xây dựng; phát huy hiệu quả các chủ trương, chính sách lớn (KHCN, hội nhập quốc tế, xây dựng và thực thi pháp luật, kinh tế tư nhân, giáo dục đào tạo, năng lượng, chăm sóc sức khỏe và y tế…).

Bộ Tài chính cho biết điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia tập trung các nội dung chủ yếu: quan điểm, mục tiêu, chỉ tiêu phát triển, nhiệm vụ trọng tâm trên cơ sở tham khảo các nội dung tương ứng của báo cáo kinh tế-xã hội; các ngành kinh tế; phân vùng kinh tế - xã hội; mở rộng phạm vi của vùng động lực quốc gia; các hành lang kinh tế; định hướng phát triển các loại hạ tầng kỹ thuật - hạ tầng xã hội cấp quốc gia; phát triển mạng lưới tổ chức khoa học và công nghệ; giải pháp thực hiện quy hoạch để tăng cường huy động nguồn lực.

Góp ý trong buổi làm việc, đại diện lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan liên quan tập trung phân tích và làm rõ những vấn đề lớn cần bổ sung, điều chỉnh trong Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội.

Trên cơ sở những ý kiến đã nêu, Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Tài chính nghiên cứu kỹ, tiếp thu và tiếp tục tham khảo các chuyên gia, Hội đồng Tư vấn chính sách của Thủ tướng, trên tinh thần điều chỉnh phải đáp ứng được yêu cầu của tình hình mới, tận dụng cơ hội, vượt qua thách thức thông qua điều chỉnh quy hoạch lần này. Đặc biệt, xem xét mối quan hệ của điều chỉnh Quy hoạch tổng thể Quốc gia trong hệ thống quy hoạch quốc gia. Các quy hoạch cấp dưới phải điều chỉnh theo thế nào?

Đối với nội dung chi tiết, "các kiến nghị bổ sung thêm, các bộ, ngành khẩn trương rà soát, nghiên cứu kỹ tài liệu do Bộ Tài chính gửi để cho ý kiến, đề xuất muộn nhất trong ngày 11/9", Phó Thủ tướng lưu ý.

Tiếp đó, Bộ Tài chính hoàn chỉnh hồ sơ, báo cáo Chính phủ muộn nhất trong ngày 15/9. Văn phòng Chính phủ báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cho ý kiến để Bộ Tài chính hoàn thiện hồ sơ, lấy ý kiến thành viên Chính phủ thông qua Nghị quyết và giao Bộ Tài chính trình Quốc hội hồ sơ điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia trước ngày 25/9.

Chính phủ báo cáo Uỷ ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp ngày 4-6/10 của UBTVQH để đảm bảo điều kiện trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 10.

Quy định về xử lý khó khăn, vướng mắc trong việc điều chỉnh quy hoạch

21:13, 03/09/2025

Quy định về xử lý khó khăn, vướng mắc trong việc điều chỉnh quy hoạch

TP. Hồ Chí Minh điều chỉnh quy hoạch sau sáp nhập

14:45, 03/09/2025

TP. Hồ Chí Minh điều chỉnh quy hoạch sau sáp nhập

Hà Nội phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết cho hai dự án cao ốc văn phòng hạng sang

09:53, 13/08/2025

Hà Nội phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết cho hai dự án cao ốc văn phòng hạng sang

Từ khóa:

bất động sản điều chỉnh quy hoạch tổng thể quốc gia Vneconomy

Đọc thêm

Bộ Nông nghiệp và Môi trường hỗ trợ Đà Nẵng tháo gỡ vướng mắc về đất đai

Bộ Nông nghiệp và Môi trường hỗ trợ Đà Nẵng tháo gỡ vướng mắc về đất đai

Đà Nẵng đã chủ động, linh hoạt và quyết tâm triển khai mô hình chính quyền 2 cấp. Tuy nhiên, quá trình thực hiện vẫn phát sinh khó khăn, vướng mắc liên quan đến đất đai, môi trường, lâm nghiệp và tài nguyên nước. Vì vậy, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị địa phương cần bám sát các quy định và hướng dẫn để triển khai hiệu quả…

Hà Nội sẽ kiểm tra trách nhiệm việc chậm giải quyết hồ sơ đất đai

Hà Nội sẽ kiểm tra trách nhiệm việc chậm giải quyết hồ sơ đất đai

Đoàn Kiểm tra, giám sát hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính Thành phố Hà Nội vừa ban hành thông báo về kiểm tra trách nhiệm để xảy ra chậm, muộn trong giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực đất đai tại Hà Nội…

Hải Phòng chỉ đạo lập quy hoạch chung sau hợp nhất

Hải Phòng chỉ đạo lập quy hoạch chung sau hợp nhất

Quy hoạch chung thành phố Hải Phòng sau hợp nhất giúp thành phố tiếp tục khẳng định vai trò trung tâm công nghiệp, dịch vụ logistics, du lịch biển và cửa ngõ giao thương quốc tế…

Chín nhóm giải pháp lớn phát triển đô thị thông minh Hà Nội

Chín nhóm giải pháp lớn phát triển đô thị thông minh Hà Nội

Hà Nội sẽ phát triển các ứng dụng, dịch vụ hạ tầng kỹ thuật đô thị thông minh: giao thông thông minh, năng lượng thông minh, chiếu sáng công cộng thông minh, cấp, thoát nước thông minh, quản lý chất thải rắn thông minh...

Nghệ An rót 325 tỷ đồng lập 127 đồ án quy hoạch đô thị

Nghệ An rót 325 tỷ đồng lập 127 đồ án quy hoạch đô thị

UBND tỉnh Nghệ An đề xuất tổ chức lập 127 đồ án quy hoạch đô thị và xã đến năm 2030, tầm nhìn 2045, với tổng kinh phí khoảng 325 tỷ đồng, nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển đồng bộ theo Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn năm 2024.

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 8/2025

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 8/2025

Các đối tác thương mại của Mỹ thay đổi thế nào theo thời gian?

Thế giới

Các đối tác thương mại của Mỹ thay đổi thế nào theo thời gian?

Sức mạnh hộ chiếu của các nền kinh tế lớn năm 2025

Thế giới

Sức mạnh hộ chiếu của các nền kinh tế lớn năm 2025

Đọc nhiều nhất

VnEconomy
1

Tiêu chí tuyển chọn Tổng công trình sư, Kiến trúc sư trưởng

Dân sinh

2

Bộ Nông nghiệp và Môi trường hỗ trợ Đà Nẵng tháo gỡ vướng mắc về đất đai

Chính sách

3

Nghệ An, Thanh Hóa khẩn cấp di dời dân và trường học vì sạt lở

Dân sinh

4

Masterise Homes đạt top 3 thương hiệu bất động sản giá trị nhất Asean theo Brand Finance

Bất động sản

5

Toàn bộ thủ tục đăng ký doanh nghiệp tại Đà Nẵng được thực hiện trực tuyến từ ngày 15/9

Dân sinh

VnEconomy

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: