Trình Quốc hội hồ sơ điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia trước 25/9

Theo Nghị quyết số 66.2/2025/NQ-CP ngày
28/8/2025 của Chính phủ, Bộ Tài chính được giao chủ trì, phối hợp với các bộ,
ngành, địa phương lập điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia, báo cáo Chính phủ xem xét, thông qua
trước khi trình Quốc hội khóa XV xem xét, quyết định tại Kỳ họp thứ 10.
Bộ đã chỉ đạo thực hiện điều chỉnh
Quy hoạch tổng thể quốc gia theo hai cách tiếp cận chủ yếu.
Thứ nhất, tiếp cận từ yêu cầu mục tiêu tăng trưởng 2 chữ số. Cụ thể,
nhấn mạnh quan điểm phát triển nhanh dựa trên nền tảng khoa học công nghệ, đổi
mới sáng tạo và chuyển đổi số; chủ động kiến tạo, đột phá phát triển; lấy phát
triển để duy trì ổn định; khai thác hiệu quả không gian phát triển mới do sắp xếp
các đơn vị hành chính mang lại; xác lập mô hình tăng trưởng mới.
Đồng thời, tiếp tục tập trung nguồn
lực để hình thành và phát triển nhanh các vùng động lực, hành lang kinh tế, cực
tăng trưởng, tạo hiệu ứng lan tỏa thúc đẩy kinh tế cả nước phát triển nhanh, hiệu
quả và bền vững; có các giải pháp tích cực về huy động nguồn lực, nhất là nguồn
lực tài chính đáp ứng mục tiêu tăng trưởng 2 con số.
Thứ hai, tiếp cận từ phát huy tiềm năng của các ngành, lĩnh vực,
các vùng, địa phương. Trong đó, điều chỉnh mục tiêu phát triển ngành, lĩnh vực
và bố trí không gian phát triển các ngành có tiềm năng, lợi thế, các ngành mới
nổi, công nghệ chiến lược…
Ngoài ra, điều chỉnh mục tiêu
phát triển các vùng, địa phương, phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của các
vùng, từng địa phương, mạng lưới kết cấu hạ tầng đã được đầu tư xây dựng; phát
huy hiệu quả các chủ trương, chính sách lớn (KHCN, hội nhập quốc tế, xây dựng
và thực thi pháp luật, kinh tế tư nhân, giáo dục đào tạo, năng lượng, chăm sóc
sức khỏe và y tế…).
Bộ Tài chính cho biết điều chỉnh
Quy hoạch tổng thể quốc gia tập trung các nội dung chủ yếu: quan điểm, mục
tiêu, chỉ tiêu phát triển, nhiệm vụ trọng tâm trên cơ sở tham khảo các nội dung
tương ứng của báo cáo kinh tế-xã hội; các ngành kinh tế; phân vùng kinh tế - xã
hội; mở rộng phạm vi của vùng động lực quốc gia; các hành lang kinh tế; định hướng
phát triển các loại hạ tầng kỹ thuật - hạ tầng xã hội cấp quốc gia; phát triển mạng
lưới tổ chức khoa học và công nghệ; giải pháp thực hiện quy hoạch để tăng cường
huy động nguồn lực.
Góp ý trong buổi làm việc, đại diện
lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan liên quan tập trung phân tích và làm rõ những vấn
đề lớn cần bổ sung, điều chỉnh trong Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội.
Trên cơ sở những ý kiến đã nêu, Phó
Thủ tướng đề nghị Bộ Tài chính nghiên cứu kỹ, tiếp thu và tiếp tục tham khảo
các chuyên gia, Hội đồng Tư vấn chính sách của Thủ tướng, trên tinh thần điều
chỉnh phải đáp ứng được yêu cầu của tình hình mới, tận dụng cơ hội, vượt qua
thách thức thông qua điều chỉnh quy hoạch lần này. Đặc biệt, xem xét mối
quan hệ của điều chỉnh Quy hoạch tổng thể Quốc gia trong hệ thống quy hoạch quốc
gia. Các quy hoạch cấp dưới phải điều chỉnh theo thế nào?
Đối với nội dung chi tiết, "các kiến
nghị bổ sung thêm, các bộ, ngành khẩn trương rà soát, nghiên cứu kỹ tài liệu do
Bộ Tài chính gửi để cho ý kiến, đề xuất muộn nhất trong ngày 11/9", Phó Thủ tướng lưu ý.
Tiếp đó, Bộ Tài chính hoàn chỉnh
hồ sơ, báo cáo Chính phủ muộn nhất trong ngày 15/9. Văn phòng Chính phủ báo cáo
Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cho ý kiến để Bộ Tài chính hoàn thiện hồ sơ, lấy
ý kiến thành viên Chính phủ thông qua Nghị quyết và giao Bộ Tài chính trình Quốc
hội hồ sơ điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia trước ngày 25/9.
Chính phủ báo cáo Uỷ ban Thường vụ
Quốc hội tại phiên họp ngày 4-6/10 của UBTVQH để đảm bảo điều kiện trình Quốc hội
tại kỳ họp thứ 10.