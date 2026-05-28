Đồng Nai đón làn sóng phát triển đô thị gắn với hạ tầng giao thông

Với sự xuất hiện của nhiều dự án bất động sản đang được triển khai “rầm rộ”, TP. Đồng Nai đang dần khẳng định vị thế của mình như một trung tâm đô thị mới, thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư và cư dân…

Thị trường bất động sản tại Đồng Nai đang chứng kiến một giai đoạn phát triển mạnh mẽ, đặc biệt sau khi địa phương này chính thức trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Trong bối cảnh này, các dự án như khu phức hợp cao tầng và mô hình phát triển đô thị định hướng giao thông (TOD) đang tạo ra những cơ hội và thách thức mới cho thị trường.

Ông Neil MacGregor, Tổng Giám đốc Savills Việt Nam, nhận định: Việc kết hợp hạ tầng giao thông công cộng và các yếu tố tạo điểm nhấn trải nghiệm chính là cốt lõi để chuyển hóa một trạm giao thông thông thường thành một siêu điểm đến có sức hút du lịch và thúc đẩy thương mại toàn cầu.

Thực tế, mô hình phát triển đô thị định hướng giao thông (TOD) đang được áp dụng rộng rãi tại TP. Hồ Chí Minh và chiến lược mở rộng sang TP. Đồng Nai, với mục tiêu tạo ra các "điểm đến" đô thị tích hợp, nơi mà giao thông công cộng, thương mại, lưu trú và giải trí được kết nối chặt chẽ.

Theo Savills, xu hướng này không chỉ giúp tối ưu hóa khả năng kết nối mà còn tạo ra giá trị kinh tế dài hạn cho khu vực. Các dự án TOD thế hệ mới đang được triển khai với sự chú trọng vào trải nghiệm và phong cách sống, hứa hẹn mang lại diện mạo mới cho Đồng Nai.

Sự chuyển mình của Đồng Nai thành thành phố trực thuộc Trung ương đã mở ra nhiều cơ hội cho thị trường bất động sản. Với quỹ đất rộng lớn và vị trí chiến lược, Đồng Nai có tiềm năng phát triển các khu đô thị hiện đại, xanh và bền vững. Các dự án như dự án khu nhà ở phức hợp cao tầng phường Tam Hiệp, Izumi City, Aqua City và Biên Hòa New City… đang thu hút sự quan tâm của thị trường nhờ vào dư địa tăng trưởng và khả năng cung cấp đầy đủ tiện ích sống cho cư dân.

Tuy nhiên, để tận dụng tối đa những cơ hội này, Đồng Nai cần tiếp tục đầu tư vào hạ tầng và cải thiện môi trường kinh doanh. Việc phát triển các khu đô thị bài bản, theo định hướng "đô thị tích hợp", sẽ giúp Đồng Nai không chỉ thu hút cư dân mà còn tạo ra một môi trường sống và làm việc lý tưởng cho giới chuyên gia và doanh nhân.

Tại lễ động thổ dự án khu nhà ở phức hợp cao tầng phường Tam Hiệp, ngày 27/5, ông Lê Như Thạch, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Bcons cho biết: Dự án có tổng vốn đầu tư gần 4.500 tỷ đồng này không chỉ cung cấp khoảng 2.820 căn hộ mà còn tích hợp nhiều chức năng như thương mại dịch vụ, nhà trẻ, khu sinh hoạt cộng đồng và bãi đậu xe. Dự án được kỳ vọng góp phần bổ sung nguồn cung nhà ở và hoàn thiện diện mạo đô thị tại địa phương, đáp ứng nhu cầu an cư của người dân địa phương và vùng lân cận.

Theo đánh giá của các chuyên gia bất động sản, sự phát triển của Đồng Nai không chỉ dừng lại ở các dự án nhà ở mà còn mở rộng sang các lĩnh vực khác như công nghiệp, dịch vụ và thương mại. Với lợi thế liền kề TP. Hồ Chí Minh và hạ tầng giao thông ngày càng hoàn thiện, Đồng Nai đang trở thành điểm đến hấp dẫn cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Sân bay Long Thành, cùng với các tuyến cao tốc và hệ thống metro tương lai, sẽ là động lực quan trọng thúc đẩy sự phát triển của khu vực này.

Trong tương lai, với sự hỗ trợ từ các chính sách phát triển đô thị và đầu tư hạ tầng, TP. Đồng Nai có thể trở thành một trong những cực tăng trưởng năng động nhất của Việt Nam. Thị trường bất động sản tại đây hứa hẹn sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, mang lại lợi ích cho cả người dân và các nhà đầu tư.