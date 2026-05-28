Trang chủ Bất động sản

Đồng Nai đón làn sóng phát triển đô thị gắn với hạ tầng giao thông

Hồng Quang

28/05/2026, 16:05

Với sự xuất hiện của nhiều dự án bất động sản đang được triển khai “rầm rộ”, TP. Đồng Nai đang dần khẳng định vị thế của mình như một trung tâm đô thị mới, thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư và cư dân…

Cơ hội “vàng” các dự án bất động sản gắn kết hạ tầng TOD tại TP. Đồng Nai - Ảnh minh họa.

Thị trường bất động sản tại Đồng Nai đang chứng kiến một giai đoạn phát triển mạnh mẽ, đặc biệt sau khi địa phương này chính thức trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Trong bối cảnh này, các dự án như khu phức hợp cao tầng và mô hình phát triển đô thị định hướng giao thông (TOD) đang tạo ra những cơ hội và thách thức mới cho thị trường.

Ông Neil MacGregor, Tổng Giám đốc Savills Việt Nam, nhận định: Việc kết hợp hạ tầng giao thông công cộng và các yếu tố tạo điểm nhấn trải nghiệm chính là cốt lõi để chuyển hóa một trạm giao thông thông thường thành một siêu điểm đến có sức hút du lịch và thúc đẩy thương mại toàn cầu.

Thực tế, mô hình phát triển đô thị định hướng giao thông (TOD) đang được áp dụng rộng rãi tại TP. Hồ Chí Minh và chiến lược mở rộng sang TP. Đồng Nai, với mục tiêu tạo ra các "điểm đến" đô thị tích hợp, nơi mà giao thông công cộng, thương mại, lưu trú và giải trí được kết nối chặt chẽ.

Theo Savills, xu hướng này không chỉ giúp tối ưu hóa khả năng kết nối mà còn tạo ra giá trị kinh tế dài hạn cho khu vực. Các dự án TOD thế hệ mới đang được triển khai với sự chú trọng vào trải nghiệm và phong cách sống, hứa hẹn mang lại diện mạo mới cho Đồng Nai.

Sự chuyển mình của Đồng Nai thành thành phố trực thuộc Trung ương đã mở ra nhiều cơ hội cho thị trường bất động sản. Với quỹ đất rộng lớn và vị trí chiến lược, Đồng Nai có tiềm năng phát triển các khu đô thị hiện đại, xanh và bền vững. Các dự án như dự án khu nhà ở phức hợp cao tầng phường Tam Hiệp, Izumi City, Aqua City và Biên Hòa New City… đang thu hút sự quan tâm của thị trường nhờ vào dư địa tăng trưởng và khả năng cung cấp đầy đủ tiện ích sống cho cư dân.

Tuy nhiên, để tận dụng tối đa những cơ hội này, Đồng Nai cần tiếp tục đầu tư vào hạ tầng và cải thiện môi trường kinh doanh. Việc phát triển các khu đô thị bài bản, theo định hướng "đô thị tích hợp", sẽ giúp Đồng Nai không chỉ thu hút cư dân mà còn tạo ra một môi trường sống và làm việc lý tưởng cho giới chuyên gia và doanh nhân.

Tại lễ động thổ dự án khu nhà ở phức hợp cao tầng phường Tam Hiệp, ngày 27/5, ông Lê Như Thạch, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Bcons cho biết: Dự án có tổng vốn đầu tư gần 4.500 tỷ đồng này không chỉ cung cấp khoảng 2.820 căn hộ mà còn tích hợp nhiều chức năng như thương mại dịch vụ, nhà trẻ, khu sinh hoạt cộng đồng và bãi đậu xe. Dự án được kỳ vọng góp phần bổ sung nguồn cung nhà ở và hoàn thiện diện mạo đô thị tại địa phương, đáp ứng nhu cầu an cư của người dân địa phương và vùng lân cận.

Theo đánh giá của các chuyên gia bất động sản, sự phát triển của Đồng Nai không chỉ dừng lại ở các dự án nhà ở mà còn mở rộng sang các lĩnh vực khác như công nghiệp, dịch vụ và thương mại. Với lợi thế liền kề TP. Hồ Chí Minh và hạ tầng giao thông ngày càng hoàn thiện, Đồng Nai đang trở thành điểm đến hấp dẫn cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Sân bay Long Thành, cùng với các tuyến cao tốc và hệ thống metro tương lai, sẽ là động lực quan trọng thúc đẩy sự phát triển của khu vực này.

Trong tương lai, với sự hỗ trợ từ các chính sách phát triển đô thị và đầu tư hạ tầng, TP. Đồng Nai có thể trở thành một trong những cực tăng trưởng năng động nhất của Việt Nam. Thị trường bất động sản tại đây hứa hẹn sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, mang lại lợi ích cho cả người dân và các nhà đầu tư.

Đồng Nai tăng tốc mở rộng không gian đô thị và công nghiệp

Đồng Nai chính thức đạt tiêu chí đô thị loại I

5 lý do nên chọn Đồng Nai làm nơi an cư lý tưởng

đô thị tích hợp mô hình phát triển đô thị TOD sân bay Long Thành thành phố Đồng Nai thị trường bất động sản Đồng Nai

Đồng Nai sẽ ưu tiên phát triển nhà ở xã hội cho thuê gần các khu công nghiệp đông công nhân nhằm đáp ứng nhu cầu an cư của người lao động; đồng thời, mở rộng quỹ đất phát triển nhà ở xã hội đến năm 2030...

Hà Nội đặt mục tiêu sớm hình thành một số dự án điểm về nhà ở cho thuê để tập trung đầu tư, triển khai nhanh, qua đó tạo hình mẫu có thể nhân rộng…

TP. Hà Nội vừa phê duyệt Đề án khu đô thị đa mục tiêu trên địa bàn thành phố. Đây là định hướng quan trọng trong chiến lược tổ chức không gian đô thị của Thủ đô trong giai đoạn tới…

Trong định hướng phát triển thành siêu đô thị quốc tế và trung tâm đổi mới sáng tạo của khu vực, TP.Hồ Chí Minh kỳ vọng tiếp tục mở rộng hợp tác với Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) và các đối tác quốc tế trong lĩnh vực hạ tầng, đô thị thông minh và tăng trưởng xanh...

Theo thông tin từ UBND TP. Hồ Chí Minh, Thành phố đã công bố 10 dự án nhà ở cho phép người nước ngoài được sở hữu...

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Đổi mới mô hình phát triển đất nước dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo

Đổi mới mô hình phát triển đất nước dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo

[Phóng sự ảnh]: Hội thảo khoa học quốc gia hiến kế mô hình phát triển mới cho Việt Nam

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

