Thứ Ba, 28/04/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Kinh tế số

Trung Quốc chặn thương vụ Meta mua startup AI Manus trị giá hơn 2 tỷ USD

Trọng Hoàng

28/04/2026, 13:46

Giới chức Trung Quốc ngày 28/4 đã chính thức chặn kế hoạch mua lại công ty trí tuệ nhân tạo Manus của tập đoàn công nghệ Mỹ Meta, trong một động thái được đánh giá là cứng rắn và có thể tạo ra tiền lệ mới đối với các thương vụ công nghệ xuyên biên giới...

Manus cung cấp một tác tử AI có thể thực hiện các nhiệm vụ như lập trình và nghiên cứu thị trường. Ảnh: Adek Berry/AFP

Theo DW, trong thông báo ngắn gọn chỉ một dòng, Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia Trung Quốc (National Development and Reform Commission) cho biết sẽ “cấm đầu tư nước ngoài vào Manus theo quy định pháp luật, đồng thời yêu cầu các bên liên quan rút khỏi giao dịch mua lại”.

Quyết định này đồng nghĩa với việc Meta buộc phải hủy bỏ thương vụ được cho là có giá trị hơn 2 tỷ USD (khoảng 1,7 tỷ euro), dù trước đó công ty Mỹ đã công bố hoàn tất các bước cần thiết và khẳng định tuân thủ đầy đủ quy định pháp lý.

Trong phản hồi chính thức, Meta - tập đoàn sở hữu các nền tảng mạng xã hội lớn như Facebook, Instagram và WhatsApp - cho biết thương vụ “đã hoàn toàn phù hợp với các quy định hiện hành” và bày tỏ kỳ vọng sẽ đạt được “một giải pháp phù hợp” sau quá trình xem xét của phía Trung Quốc.

Dù vậy, với tuyên bố mang tính dứt khoát từ cơ quan quản lý Bắc Kinh, khả năng đảo ngược quyết định này được giới quan sát đánh giá là rất thấp.

MANUS - THAM VỌNG AI TÁC TỬ VÀ CHIẾN LƯỢC “LÁCH LUẬT”

Manus là một cái tên nổi lên nhanh chóng trong cộng đồng công nghệ toàn cầu sau khi công bố vào năm ngoái một sản phẩm được gọi là “tác tử AI tổng quát đầu tiên trên thế giới”. Theo giới thiệu của công ty, hệ thống này có thể thực hiện đồng thời nhiều nhiệm vụ phức tạp như lập trình, nghiên cứu thị trường, lập kế hoạch tài chính hay xây dựng ngân sách.

Khác với nhiều startup AI khác, Manus không phát triển mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) riêng mà xây dựng một “lớp tác tử” (agent framework) hoạt động dựa trên các mô hình AI phương Tây hiện có. Cách tiếp cận này giúp công ty tận dụng được sức mạnh của các nền tảng AI tiên tiến mà không cần đầu tư lớn vào hạ tầng đào tạo mô hình.

Tuy nhiên, yếu tố khiến Manus trở thành tâm điểm chú ý không chỉ nằm ở công nghệ, mà còn ở cấu trúc pháp lý và chiến lược vận hành xuyên biên giới.

Vào tháng 7 năm ngoái, công ty đã đóng cửa toàn bộ văn phòng tại Trung Quốc và chuyển trụ sở hoạt động sang Singapore, đồng thời đăng ký lại công ty mẹ tại đây. Động thái này được cho là nhằm né tránh các hạn chế từ cả hai phía: một mặt là quy định của Mỹ về việc đầu tư vào các công ty AI có yếu tố Trung Quốc, mặt khác là các quy định của Trung Quốc hạn chế việc chuyển giao tài sản trí tuệ và dòng vốn ra nước ngoài.

Khi công bố kế hoạch mua lại Manus vào tháng 12, Meta nhấn mạnh rằng sau thương vụ, sẽ “không còn bất kỳ quyền sở hữu nào từ phía Trung Quốc”. Đây được xem là một bước đi nhằm giảm thiểu rủi ro pháp lý và chính trị trong bối cảnh căng thẳng công nghệ giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Tuy nhiên, quyết định mới nhất từ phía Bắc Kinh cho thấy các cơ quan quản lý Trung Quốc vẫn coi Manus là một tài sản công nghệ có yếu tố chiến lược, bất chấp việc công ty đã tái cấu trúc pháp lý ra nước ngoài.

CẠNH TRANH AI MỸ - TRUNG VÀ YẾU TỐ AN NINH QUỐC GIA

Động thái chặn thương vụ Meta - Manus diễn ra trong bối cảnh cuộc đua trí tuệ nhân tạo giữa Mỹ và Trung Quốc đang bước vào giai đoạn cạnh tranh quyết liệt hơn bao giờ hết.

Trong những năm gần đây, Trung Quốc đã đẩy mạnh đầu tư và phát triển các công nghệ AI nội địa, với mục tiêu không chỉ bắt kịp mà còn vượt qua Mỹ trong lĩnh vực được coi là nền tảng của tăng trưởng kinh tế và sức mạnh quốc gia trong tương lai.

Một ví dụ điển hình là sự ra mắt của mô hình AI nội địa DeepSeek, từng gây chấn động thị trường khi khiến cổ phiếu của hàng loạt “ông lớn” công nghệ Mỹ như Meta, Nvidia và Microsoft lao dốc mạnh trước khi phục hồi trở lại.

Meta là một trong những nhân tố chủ chốt trong cuộc đua trí tuệ nhân tạo. Ảnh: Sebastien Bozon/AFP

Trong bối cảnh đó, việc một tập đoàn Mỹ thâu tóm một công ty AI có nguồn gốc hoặc liên hệ với Trung Quốc được xem là vấn đề nhạy cảm, không chỉ về kinh tế mà còn liên quan trực tiếp đến an ninh quốc gia.

Theo ông Lian Jye Su, trưởng bộ phận phân tích tại công ty nghiên cứu công nghệ Omdia, quyết định của Trung Quốc cho thấy nước này sẵn sàng áp dụng các biện pháp mạnh tay để bảo vệ nguồn lực công nghệ chiến lược.

“Trung Quốc đang phát đi thông điệp rõ ràng rằng họ sẵn sàng chơi ‘rắn’ khi liên quan đến nhân tài và năng lực AI - những yếu tố được coi là tài sản cốt lõi của an ninh quốc gia,” ông nhận định.

Không chỉ dừng lại ở một thương vụ cụ thể, động thái này còn được cho là tín hiệu cảnh báo đối với các công ty công nghệ toàn cầu đang tìm cách đầu tư hoặc mua lại các doanh nghiệp deep-tech có yếu tố Trung Quốc.

TIỀN LỆ MỚI CHO CÁC THƯƠNG VỤ CÔNG NGHỆ XUYÊN BIÊN GIỚI

Thực tế, quyết định buộc hủy bỏ thương vụ Meta - Manus có thể mở ra một tiền lệ mới trong quản lý các giao dịch công nghệ xuyên biên giới, đặc biệt trong lĩnh vực AI - nơi mà ranh giới giữa thương mại và an ninh ngày càng trở nên mờ nhạt.

Trong quá khứ, các thương vụ mua bán - sáp nhập (M&A) giữa các công ty công nghệ Mỹ và Trung Quốc thường phải trải qua quá trình rà soát nghiêm ngặt từ cả hai phía. Tuy nhiên, việc một cơ quan quản lý Trung Quốc trực tiếp cấm đầu tư nước ngoài và yêu cầu hủy bỏ giao dịch đã hoàn tất là bước đi hiếm thấy.

Điều này có thể khiến các tập đoàn công nghệ quốc tế phải đánh giá lại chiến lược M&A của mình, đặc biệt là với các công ty có cấu trúc pháp lý phức tạp hoặc có liên hệ với nhiều khu vực pháp lý khác nhau.

Đối với Meta, thương vụ Manus từng được kỳ vọng sẽ giúp công ty củng cố vị thế trong cuộc đua AI, đặc biệt trong lĩnh vực AI tác tử - một xu hướng mới đang thu hút sự quan tâm lớn từ các “ông lớn” công nghệ toàn cầu. Tuy nhiên, với diễn biến hiện tại, tham vọng này sẽ phải đối mặt với những rào cản lớn hơn về địa chính trị và chính sách.

Về dài hạn, các chuyên gia cho rằng sự kiện này phản ánh xu hướng “phân mảnh” trong hệ sinh thái công nghệ toàn cầu, khi các quốc gia ngày càng siết chặt kiểm soát đối với các công nghệ cốt lõi và hạn chế sự tham gia của nhà đầu tư nước ngoài.

Trong bối cảnh đó, các doanh nghiệp công nghệ không chỉ cần năng lực đổi mới, mà còn phải có chiến lược thích ứng linh hoạt với môi trường chính sách và địa chính trị ngày càng phức tạp.

Diễn biến này cho thấy rủi ro địa chính trị đang ngày càng trở thành biến số quan trọng trong các thương vụ công nghệ toàn cầu. Trong cuộc đua AI, không chỉ năng lực công nghệ mà cả yếu tố kiểm soát dữ liệu, nhân lực và dòng vốn cũng đang bị “an ninh hóa” mạnh mẽ. Điều đó đồng nghĩa với việc các tập đoàn như Meta sẽ phải tính toán thận trọng hơn trong các chiến lược mở rộng, đặc biệt khi liên quan đến những thị trường nhạy cảm như Trung Quốc.

Từ khóa:

cạnh tranh AI Mỹ Trung kinh tế số meta thương vụ Meta Manus Trung Quốc

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
9 nhà sản xuất chip nhớ lớn nhất thế giới, Samsung và SK Hynix dẫn đầu

Thế giới

9 nhà sản xuất chip nhớ lớn nhất thế giới, Samsung và SK Hynix dẫn đầu

Những quốc gia tăng dân số mạnh nhất trong 25 năm qua, Việt Nam cũng có mặt

Thế giới

Những quốc gia tăng dân số mạnh nhất trong 25 năm qua, Việt Nam cũng có mặt

Củng cố “lá chắn” năng lượng quốc gia

eMagazine

Củng cố “lá chắn” năng lượng quốc gia

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Hà Nội: Công bố danh mục 6 thủ tục hành chính liên quan đến người lao động nước ngoài

Dân sinh

2

Cổ phiếu lao dốc hàng loạt

Chứng khoán

3

Các quốc gia sở hữu trữ lượng kim loại đồng lớn nhất thế giới

Thế giới

4

Hải Phòng hoàn thành giải phóng mặt bằng khu công nghiệp - đô thị Tràng Cát

Bất động sản

5

Thành phố Huế hướng tới mục tiêu đô thị “không rác thải nhựa”

Kinh tế xanh

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy