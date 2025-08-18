Trung Quốc có "ngôi sao" xe điện mới

Zhejiang Leapmotor Technology, một công ty nhỏ và ít tên tuổi trong lĩnh vực xe điện tại Trung Quốc, đang đánh bại tất cả các đối thủ khởi nghiệp về doanh số và tăng trưởng cổ phiếu, và được dự báo sẽ còn tiến xa hơn nữa trong thời gian tới...

Kể từ tháng 1/2025 đến nay, cổ phiếu Leapmotor, hiện niêm yết trên sàn chứng khoán Hồng Kông, đã tăng giá gấp đôi - mức tăng cao hơn so với cổ phiếu của các công ty sản xuất xe điện nổi tiếng hơn như Xpeng và Xiaomi. So với tháng 8 năm ngoái, mã này đã tăng hơn 200%.

Năm nay, Leapmotor nâng mục tiêu doanh thu lên 500.000 xe, tăng từ mức khoảng 290.000 của năm ngoái. Dự kiến năm nay cũng sẽ là năm đầu tiên công ty có lãi.

Theo các nhà phân tích, Leapmotor chinh phục nhà đầu tư nhờ giá cả cạnh tranh hơn so với các đối thủ, chủ yếu nhờ việc tự sản xuất phần lớn linh kiện. Một động lực lớn nữa đằng sau thành công của công ty này chính là nền tảng điện tử và phần mềm do nhà đồng sáng lập Zhu Jiangming xây dựng.

“Leapmotor có khả năng cạnh tranh giá rất đáng nể. Họ cung cấp các loại xe cỡ lớn với mức giá đại trà nhờ có tỷ lệ tích hợp dọc là khoảng 70%”, ông Xiao Feng, đồng giám đốc nghiên cứu ngành công nghiệp Trung Quốc tại công ty CLSA Hong Kong, nhận xét với hãng tin Bloomberg. “Công ty này có tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ nhờ chu kỳ tồn tại của sản phẩm dài và hiệu quả sử dụng vốn vượt trội”.

Tỷ lệ tích hợp dọc (vertical integration) là cụm từ dùng để chỉ tỷ lệ kiểm soát của doanh nghiệp với các giai đoạn khác nhau trong chuỗi cung ứng của mình, từ sản xuất nguyên liệu, phân phối, đến bán hàng trực tiếp.

Trong phiên giao dịch thứ Sáu tuần trước, cổ phiếu Leapmotor đóng cửa ở mức 65,4 đôla Hồng Kông (8,36 USD), tăng từ mức thấp 19,54 đôla Hồng Kông vào tháng 8 năm ngoái. Theo khảo sát của Bloomberg với các nhà phân tích, giá cổ phiếu được dự báo sẽ tăng lên 74,89 đôla Hồng Kông trong 12 tháng tới.

Leapmotor được thành lập ở Hàng Châu năm 2015 bởi ông Zhu và nhà đồng sáng lập Fu Liquan. Trước đây, hai người cũng từng nhau thành lâp công ty sản xuất camera an ninh Dahua Technology. Thời điểm mới ra đời, Leapmotor chỉ là một công ty nhỏ bé, vô danh so với các gã khổng lồ trong ngành xe điện Trung Quốc như BYD hay những công ty khởi nghiệp đi trước Xpeng và Li Auto Inc.

Chìa khóa giúp công ty này nhanh chóng tiến lên là sự kiên định của ông Zhu với việc tự phát triển càng nhiều linh kiện điện tử càng tốt để giảm chi phí. Chiến lược này giúp Leapmotor được mô tả là “Li Auto với giá phải chăng hơn”, khi nói đến các mẫu SUV tầm trung và cao cấp của công ty.

Để so sánh, mẫu SUV C11 cỡ lớn cho gia đình của Leapmotor ra mắt cuối năm 2020 có giá bán lẻ chỉ 148.800 nhân dân tệ (20.700 USD). Trong khi đó, chiếc xe rẻ nhất của Li Auto, mẫu SUV L6 ở cùng phân phúc, có giá khởi điểm 249.800 nhân dân tệ.

“Leapmotor tự phát triển và sản xuất hầu hết mọi linh kiện và phụ tùng, trừ pin. Điều này giúp họ kiểm soát chi phí tốt hơn. Hình thức tích hợp theo chiều dọc mang lại cho Leapmotor lợi thế về chi phí so với các đối thủ vốn phải phụ thuộc nhiều vào các nhà cung cấp bên ngoài”, nhà phân tích Rosalie Chen tại công ty nghiên cứu toàn cầu Third Bridge, nhận xét.

Bên cạnh đó, định vị là một công ty sản xuất giá rẻ cũng mang lại cho Leapmotor lợi thế đặc biệt trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế Trung Quốc giảm tốc khiến người mua xe quan tâm nhiều hơn tới chi phí. Chính điều này đã giúp đưa doanh số tháng của công ty lần đầu vượt mốc 50.000 xe trong tháng 7. Dù con số này kém xa so với hơn 344.000 xe của BYD, nhưng vẫn cao hơn so với hầu hết các đối thủ khởi nghiệp khác.

Tuy nhiên, theo một số nhà phân tích, dù đã đạt được một số thành tựu nhất định, không có gì đảm bảo Leapmotor sẽ duy trì được động lực tăng trưởng đó.

“Để đạt vốn hóa thị trường giống các đối thủ nổi tiếng hơn, Leapmotor phải chứng minh được khả năng mở rộng ở nhiều phân khúc hơn trong ngành xe điện Trung Quốc và tiến tới điểm uốn (inflection point) 1 triệu xe - điều mà nhiều nhà sản xuất xe điện khác chưa đạt được”, ông Gary Tan, quản lý quỹ tại công ty Allspring Global Investments có trụ sở tại Singapore, nhận xét.