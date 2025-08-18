Trung Quốc có "ngôi sao" xe điện mới

Kể từ tháng 1/2025 đến nay, cổ phiếu Leapmotor, hiện niêm yết
trên sàn chứng khoán Hồng Kông, đã tăng giá gấp đôi - mức tăng cao hơn so với cổ
phiếu của các công ty sản xuất xe điện nổi tiếng hơn như Xpeng và Xiaomi. So với
tháng 8 năm ngoái, mã này đã tăng hơn 200%.
Năm nay, Leapmotor nâng mục tiêu doanh thu lên 500.000
xe, tăng từ mức khoảng 290.000 của năm ngoái. Dự kiến năm nay cũng sẽ là năm đầu tiên công ty có
lãi.
Theo các nhà phân tích, Leapmotor chinh phục nhà đầu tư nhờ giá cả cạnh
tranh hơn so với các đối thủ, chủ yếu nhờ việc tự sản xuất phần lớn linh kiện. Một động lực lớn nữa đằng sau thành công của công ty này chính là nền tảng điện tử
và phần mềm do nhà đồng sáng lập Zhu Jiangming xây dựng.
“Leapmotor có khả năng cạnh tranh giá rất đáng nể. Họ cung cấp
các loại xe cỡ lớn với mức giá đại trà nhờ có tỷ lệ tích hợp dọc là khoảng
70%”, ông Xiao Feng, đồng giám đốc nghiên cứu ngành công nghiệp Trung Quốc tại
công ty CLSA Hong Kong, nhận xét với hãng tin Bloomberg. “Công ty này có tiềm
năng tăng trưởng mạnh mẽ nhờ chu kỳ tồn tại của sản phẩm dài và hiệu quả sử dụng
vốn vượt trội”.
Tỷ lệ tích hợp dọc (vertical integration) là cụm từ dùng để
chỉ tỷ lệ kiểm soát của doanh nghiệp với các giai đoạn khác nhau trong chuỗi
cung ứng của mình, từ sản xuất nguyên liệu, phân phối, đến bán hàng trực tiếp.
Trong phiên giao dịch thứ Sáu tuần trước, cổ phiếu Leapmotor
đóng cửa ở mức 65,4 đôla Hồng Kông (8,36 USD), tăng từ mức thấp 19,54 đôla Hồng
Kông vào tháng 8 năm ngoái. Theo khảo sát của Bloomberg với các nhà phân tích,
giá cổ phiếu được dự báo sẽ tăng lên 74,89 đôla Hồng Kông trong 12 tháng tới.
Leapmotor được thành lập ở Hàng Châu năm 2015 bởi ông Zhu và
nhà đồng sáng lập Fu Liquan. Trước đây, hai người cũng từng nhau thành lâp công
ty sản xuất camera an ninh Dahua Technology. Thời điểm mới ra đời, Leapmotor chỉ là một công
ty nhỏ bé, vô danh so với các gã khổng lồ trong ngành xe điện Trung Quốc như
BYD hay những công ty khởi nghiệp đi trước Xpeng và Li Auto Inc.
Chìa khóa giúp công ty này nhanh chóng tiến lên là sự kiên định
của ông Zhu với việc tự phát triển càng nhiều linh kiện điện tử càng tốt để giảm
chi phí. Chiến lược này giúp Leapmotor được mô tả là “Li Auto với giá phải
chăng hơn”, khi nói đến các mẫu SUV tầm trung và cao cấp của công ty.
Để so sánh, mẫu SUV C11 cỡ lớn cho gia đình của Leapmotor ra
mắt cuối năm 2020 có giá bán lẻ chỉ 148.800 nhân dân tệ (20.700 USD). Trong khi
đó, chiếc xe rẻ nhất của Li Auto, mẫu SUV L6 ở cùng phân phúc, có giá khởi điểm
249.800 nhân dân tệ.
“Leapmotor tự phát triển và sản xuất hầu hết mọi linh kiện
và phụ tùng, trừ pin. Điều này giúp họ kiểm soát chi phí tốt hơn. Hình thức
tích hợp theo chiều dọc mang lại cho Leapmotor lợi thế về chi phí so với
các đối thủ vốn phải phụ thuộc nhiều vào các nhà cung cấp bên ngoài”, nhà phân
tích Rosalie Chen tại công ty nghiên cứu toàn cầu Third Bridge, nhận xét.
Bên cạnh đó, định vị là một công ty sản xuất giá rẻ cũng
mang lại cho Leapmotor lợi thế đặc biệt trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế
Trung Quốc giảm tốc khiến người mua xe quan tâm nhiều hơn tới chi phí. Chính điều
này đã giúp đưa doanh số tháng của công ty lần đầu vượt mốc 50.000 xe trong
tháng 7. Dù con số này kém xa so với hơn 344.000 xe của BYD, nhưng vẫn cao
hơn so với hầu hết các đối thủ khởi nghiệp khác.
Tuy nhiên, theo một số nhà phân tích, dù đã đạt được một số
thành tựu nhất định, không có gì đảm bảo Leapmotor sẽ duy trì được động lực
tăng trưởng đó.
“Để đạt vốn hóa thị trường giống các đối thủ nổi tiếng hơn,
Leapmotor phải chứng minh được khả năng mở rộng ở nhiều phân khúc hơn trong
ngành xe điện Trung Quốc và tiến tới điểm uốn (inflection point) 1 triệu xe - điều mà nhiều nhà sản xuất xe điện khác chưa đạt được”, ông Gary Tan, quản lý
quỹ tại công ty Allspring Global Investments có trụ sở tại Singapore, nhận xét.