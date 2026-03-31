Thứ Ba, 31/03/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Thế giới

Trung Quốc có thể nối lại nhập khẩu dầu thô và LNG Mỹ

Đức Anh

31/03/2026, 10:07

Trung Quốc được cho là đang chuẩn bị nối lại hoạt động nhập khẩu dầu thô và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) từ Mỹ, trong bối cảnh Bắc Kinh đẩy mạnh đa dạng hóa chuỗi cung ứng năng lượng giữa lúc thị trường toàn cầu biến động mạnh vì xung đột Iran...

Ảnh minh họa - Ảnh: Nikkei Asia

Theo dữ liệu theo dõi của công ty phân tích dữ liệu hàng hóa Kpler, gần 600.000 thùng/ngày dầu thô Mỹ dự kiến sẽ được bốc xếp lên tàu để chuyển tới Trung Quốc trong tháng 4. Một số tàu hiện đang hướng tới Corpus Christi, thành phố thuộc bang Texas, nơi đặt cảng xuất khẩu dầu lớn nhất của Mỹ, để nhận hàng.

Ngoài ra, gần 300.000 tấn LNG của Mỹ cũng được xếp lịch bốc xếp lên tàu trong tháng 3 để giao sang Trung Quốc.

Kpler cho biết các lô hàng này vẫn có thể được chuyển hướng sang Nhật Bản hoặc Hàn Quốc thay vì cập cảng Trung Quốc. Tuy nhiên, nếu được dỡ hàng tại Trung Quốc, đây sẽ là những chuyến dầu thô Mỹ đầu tiên tới nước này kể từ tháng 2/2025 và những chuyến LNG đầu tiên kể từ tháng 12/2024 - thời điểm Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa tái đắc cử nhiệm kỳ thứ hai.

Trước đó, trong một báo cáo công bố hôm 25/3, Kpler cho biết Trung Quốc đang tìm cách mở rộng các lựa chọn nhập khẩu năng lượng.

“Khả năng Bắc Kinh quay lại mua năng lượng từ Mỹ cho thấy chính sách an ninh năng lượng của nước này có thể đang chuyển theo hướng ưu tiên đa dạng hóa nguồn cung, thay vì đặt nặng các cân nhắc ngoại giao như trước”, báo cáo chỉ ra.

Trung Quốc hiện là nước nhập khẩu dầu thô lớn nhất thế giới và nhập khẩu khoảng 70% dầu thô tiêu thụ trong nước. Theo giới phân tích, trong bối cảnh giá dầu tăng mạnh vì chiến sự ở Trung Đông, Bắc Kinh có thể đang cân nhắc nối lại nhập khẩu năng lượng từ Mỹ.

Trung Quốc trước đó đã áp thuế quan bổ sung đối với dầu thô và LNG của Mỹ để đáp trả chính sách thuế quan của ông Trump. Động thái này khiến hoạt động nhập khẩu năng lượng Mỹ của Trung Quốc gần như chững lại trong thời gian qua. Trong khi đó, ông Trump nhiều lần yêu cầu Trung Quốc tăng mua năng lượng, nông sản và máy bay của Mỹ. Vấn đề này nhiều khả năng sẽ được đưa ra thảo luận tại hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Trung trong chuyến thăm Trung Quốc của ông Trump, dự kiến diễn ra vào tháng 5 tới.

Trong bối cảnh lo ngại về nguồn cung năng lượng ngày càng gia tăng, Bắc Kinh có thể dễ chấp nhận yêu cầu của Washington về việc tăng mua hàng hóa Mỹ hơn. Giới phân tích cho rằng Bắc Kinh nhiều khả năng muốn dùng nhập khẩu năng lượng như một công cụ đàm phán, qua đó tìm cách đổi lại việc Mỹ giảm thuế quan và hạ nhiệt căng thẳng song phương. Hai nước hiện đang duy trì thỏa thuận đình chiến thương mại đạt được trong cuộc gặp giữa ông Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Hàn Quốc vào tháng 10 năm ngoái.

Theo dữ liệu từ Tổng cục Hải quan Trung Quốc, kim ngạch nhập khẩu dầu thô của nước này trong năm 2024 đạt 325,1 tỷ USD. Trong đó, dầu thô từ Mỹ chiếm 1,8%, tương đương khoảng 6 tỷ USD.

Dù Trung Quốc có thể tự đáp ứng khoảng 80% nhu cầu năng lượng, nhu cầu điện của nước này vẫn tăng nhanh do sự phát triển mạnh của trí tuệ nhân tạo (AI) và xe điện.

Dữ liệu từ Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cho thấy sản lượng điện của Trung Quốc trong năm 2023 đạt 9,55 triệu gigawatt-giờ - cao nhất thế giới và gấp hơn hai lần so với Mỹ, nước đứng thứ hai.

Theo tờ báo Nikkei Asia, trước đà tăng mạnh của giá dầu thô, Trung Quốc đã nâng giá bán lẻ xăng và dầu diesel trong nước từ ngày 24/3. Tuy nhiên, để tránh giá nhiên liệu tăng quá nhanh và gây phản ứng trong dư luận, Bắc Kinh đã lần đầu tiên triển khai các biện pháp tạm thời nhằm kìm tốc độ tăng giá.

Trung Đông hiện chiếm khoảng một nửa kim ngạch nhập khẩu dầu thô qua đường biển của Trung Quốc. Vì vậy, bất kỳ gián đoạn nguồn cung nào từ khu vực này cũng có thể gây thêm sức ép lên nền kinh tế Trung Quốc, vốn đang chịu ảnh hưởng bởi nhu cầu nội địa suy yếu và khủng hoảng bất động sản.

Tại cuộc họp công bố kết quả kinh doanh ngày 23/3, ông Zhao Dong, Phó Chủ tịch công ty dầu khí quốc doanh China Petroleum & Chemical của Trung Quốc, cho biết công ty đang nhập khẩu dầu thô từ Saudi Arabia qua tuyến vận chuyển không đi qua eo biển Hormuz. Doanh nghiệp này cũng đang vận hành các nhà máy hóa chất sử dụng than ở mức công suất tối đa.

Song song với đó, Bắc Kinh đang đẩy mạnh hợp tác năng lượng với các nước Trung Á và Nga nhằm đa dạng hóa nguồn cung. Tại cuộc gặp ở Bắc Kinh ngày 18/3 với Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Turkmenistan Gurbanguly Berdimuhamedov, ông Tập Cận Bình nhấn mạnh rằng “hai bên cần thúc đẩy mở rộng quy mô hợp tác trong lĩnh vực khí tự nhiên”.

Turkmenistan - quốc gia đang xuất khẩu khí đốt sang Trung Quốc qua đường ống - hiện là nhà cung cấp khí đốt lớn thứ 4 của nước này tính theo giá trị.

Trong khi đó, Nga là nhà cung cấp lớn nhất của Trung Quốc cả về dầu thô lẫn khí đốt. Theo một số nguồn tin, Tổng thống Nga Vladimir Putin có thể thăm Trung Quốc sớm nhất vào tháng 5 để thảo luận với ông Tập về hợp tác năng lượng, trong đó có dự án đường ống dẫn khí Power of Siberia 2 nối Nga với Trung Quốc.

Từ khóa:

dầu dầu thô Dầu thô Mỹ LNG LNG Mỹ thế giới Trung Quốc

Chủ đề:

Xung đột ở Iran

Đọc thêm

Dù chi phí cao, hạ tầng còn hạn chế và hiệu quả kinh tế chưa rõ ràng nhưng Trung Quốc vẫn đẩy mạnh phát triển năng lượng hydro như một "canh bạc dài hạn" với kỳ vọng chiếm lợi thế khi công nghệ và thị trường chín muồi...

Chủ tịch Fed chi nhánh Chicago, ông Austan Goolsbee, trở thành một những quan chức Fed đầu tiên thẳng thắn đề cập tới khả năng tăng lãi suất...

Trong hơn 4 thập kỷ qua, Iran đã xây dựng mô hình mà nước này gọi là "nền kinh tế tự cường", nhằm duy trì khả năng chống chịu trước xung đột, các biện pháp trừng phạt và sức ép từ nhiều phía...

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày thứ Hai (30/3) tuyên bố Washington sẽ "xóa sổ hoàn toàn" các nhà máy điện, giếng dầu và đảo Kharg của Iran nếu eo biển Hormuz không được "mở lại ngay lập tức" và hai bên không sớm đạt được thỏa thuận hòa bình...

Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Hai (30/3), khi giá dầu tiếp tục leo thang và cổ phiếu công nghệ bị bán mạnh dù Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell đưa ra đánh giá lạc quan về lạm phát...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy