Trang chủ Thế giới

Trung Quốc dự báo GDP đạt gần 24 nghìn tỷ USD trong 5 năm tới

An Huy

06/11/2025, 09:04

Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường ngày 5/11 dự báo quy mô nền kinh tế nước này sẽ vượt mức 170 nghìn tỷ nhân dân tệ, tương đương 23,87 nghìn tỷ USD, trong thời gian từ nay đến hết năm 2030...

Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường - Ảnh: Bloomberg.
Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường - Ảnh: Bloomberg.

Nhà lãnh đạo này cho rằng sự tăng trưởng đó của kinh tế Trung Quốc sẽ mang lại một cơ hội thị trường to lớn cho thế giới trong bối cảnh mâu thuẫn thương mại toàn cầu gia tăng.

Theo hãng tin Reuters, dự báo trên được ông Lý Cường đưa ra trong bài phát biểu tại lễ khai mạc Hội chợ Nhập khẩu Quốc tế Trung Quốc (CIIE) ở Thượng Hải. Trong bài phát biểu này, vị Thủ tướng chỉ trích các biện pháp thuế quan, cho rằng các biện pháp đó đang làm suy yếu nghiêm trọng các quy tắc kinh tế và thương mại quốc tế, đồng thời gây rối loạn hoạt động bình thường của các doanh nghiệp ở nhiều quốc gia.

Trong bài phát biểu, ông Lý Cường không đề cập đến quốc gia cụ thể nào. Thay vào đó, ông nhấn mạnh rằng Trung Quốc mong muốn cải cách hệ thống thương mại kinh tế toàn cầu để trở nên hợp lý và minh bạch hơn, đặc biệt là đối với các nước đang phát triển.

Dự báo của Thủ tướng Lý Cường phù hợp với các đề xuất trong kế hoạch 5 năm mới nhất của Trung Quốc, trong đó dự kiến tăng trưởng kinh tế hàng năm đạt bình quân 4,17% trong 5 năm tới. Năm nay, GDP của Trung Quốc được dự báo sẽ vượt mốc 140 nghìn tỷ nhân dân tệ.

Hội chợ CIIE, được khởi xướng vào năm 2018, có mục đích là thúc đẩy uy tín thương mại tự do của Trung Quốc và ứng phó với những chỉ trích về thặng dư thương mại của nước này với nhiều quốc gia.

Tuy nhiên, hội chợ này cũng gặp phải sự hoài nghi vì thặng dư thương mại của Trung Quốc với các thị trường khác chỉ có xu hướng gia tăng trong những năm qua. Mặc dù nguồn cung hàng hóa sản xuất của Trung Quốc cho thế giới không ngừng tăng, nhưng đóng góp của nước này vào nhu cầu toàn cầu lại không đáng kể vì nhập khẩu tăng chậm. Điều này đã tạo ra căng thẳng thương mại giữa Trung Quốc với nhiều quốc gia và gây áp lực giảm phát trong trong nền kinh tế Trung Quốc.

Cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc đã gây ra nhiều xáo trộn cho thương mại toàn cầu trong năm nay, khi Tổng thống Donald Trump mạnh tay áp thuế quan lên hàng hóa Trung Quốc và Bắc Kinh cũng đánh thuế hàng Mỹ để trả đũa. Hai bên đã đạt được một thỏa thuận đình chiến thương mại tạm thời, nhưng các nhà phân tích cho rằng đây chỉ là một thỏa thuận mong manh, và các nguyên nhân gốc rễ của cuộc chiến vẫn chưa được giải quyết.

Trong bối cảnh này, Thủ tướng Lý Cường nhấn mạnh rằng Trung Quốc muốn tăng cường nhập khẩu các sản phẩm chất lượng cao và khẳng định rằng nước này luôn mở cửa cho kinh doanh và thương mại. Ông kêu gọi các doanh nghiệp từ khắp nơi trên thế giới phát triển tại Trung Quốc với sự an tâm, thoải mái và tự tin hơn.

Thặng dư thương mại của Trung Quốc năm nay được dự báo sẽ vượt qua kỷ lục khoảng 1 nghìn tỷ USD của năm ngoái, khi các nhà xuất khẩu của nước này bù đắp sự sụt giảm doanh thu từ thị trường Mỹ do thuế quan tăng bằng cách đẩy mạnh xuất khẩu sang các thị trường khác, thậm chí chấp nhận thua lỗ để chiếm thị phần.

Xuất khẩu của Trung Quốc sang Mỹ đã giảm khoảng 27% trong tháng 9 vừa qua so với cùng kỳ năm trước, trong khi xuất khẩu sang Liên minh châu Âu (EU), Đông Nam Á và châu Phi tăng lần lượt 14%, 16% và 56%

Hơn 155 quốc gia, vùng lãnh thổ và tổ chức dự kiến sẽ tham gia CIIE năm nay - theo số liệu của Bộ Thương mại Trung Quốc. Hơn 4.100 doanh nghiệp nước ngoài sẽ tham gia hội chợ này, trong đó các công ty từ Mỹ đặt gian hàng tại khu vực triển lãm lớn nhất trong năm thứ 7 liên tiếp.

Trung Quốc

