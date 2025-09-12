Thứ Sáu, 12/09/2025

VnEconomy
VnEconomy
80 Quốc Khánh

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Thế giới

Mỹ muốn G7 áp thuế quan cao lên Trung Quốc và Ấn Độ vì mua dầu Nga

An Huy

12/09/2025, 10:33

Tuần này, ông Trump đã hối thúc Liên minh châu Âu (EU) áp thuế quan lên tới 100% lên Trung Quốc và Ấn Độ. Theo như tiết lộ của nguồn thạo tin, giờ đây Mỹ muốn mở rộng lời kêu gọi này ra với tất cả các nước đồng minh trong G7...

Ảnh minh họa - Ảnh: Reuters.
Ảnh minh họa - Ảnh: Reuters.

Mỹ sẽ gây sức ép với các nước trong nhóm 7 nền công nghiệp phát triển lớn nhất thế giới (G7) để các quốc này áp thuế quan cao lên hàng hóa Ấn Độ và Trung Quốc, nhằm trừng phạt việc New Delhi và Bắc Kinh mua dầu Nga - theo tiết lộ của các nguồn thạo tin với tờ báo Financial Times. Đây là cách để Mỹ buộc Moscow phải ngồi vào bàn đàm phán để đi đến một giải pháp hòa bình cho Ukraine.

Tờ báo cho biết, trong một cuộc gặp trực tuyến vào ngày thứ Sáu, bộ trưởng tài chính các nước G7 sẽ thảo luận về một đề xuất của Mỹ đưa ra về triển khai một đợt trừng phạt mới đối với Moscow. Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump gia tăng nỗ lực trung gian cho một thỏa thuận hòa bình khép lại cuộc chiến tranh giữa Nga và Ukraine.

Tuần này, ông Trump đã hối thúc Liên minh châu Âu (EU) áp thuế quan lên tới 100% lên Trung Quốc và Ấn Độ. Theo như tiết lộ của nguồn thạo tin, giờ đây Mỹ muốn mở rộng lời kêu gọi này ra với tất cả các nước đồng minh trong G7, nhóm gồm Canada, Pháp, Italy, Đức, Nhật Bản, Anh, và Mỹ.

“Đầu tuần này, chúng tôi đã nói rõ với các đồng minh trong EU rằng nếu họ thực sự nghiêm túc về việc chấm dứt cuộc chiến tranh đang diễn ra ngay gần họ, thì họ cần hành động cùng chúng tôi và áp mức thuế quan cao. Thuế quan đã sẽ được rút lại ngay khi chiến tranh kết thúc”, một người phát ngôn Bộ Tài chính Mỹ nói với Financial Times.

Vị này nói thêm: “Chính quyền Tổng thống Trump đã sẵn sàng, và các đối tác G7 cần hành động cùng chúng tôi”.

Người phát ngôn không đưa ra con số cụ thể về mức thuế quan, nhưng nguồn thạo tin cho biết Mỹ đã đề xuất mức thuế 50-100%.

Tháng trước, Mỹ đã áp thuế quan 50% lên Ấn Độ vì nước này mua dầu Nga. Với Trung Quốc, Mỹ đang có trong thời kỳ hòa hoãn thuế quan để đàm phán thương mại.

Giới chức châu Âu hiểu rằng việc áp thuế quan cao như vậy lên hai đối tác thương mại chủ chốt là một việc khó, xét tới tác động kinh tế và nguy cơ bị trả đũa, nhất là từ Bắc Kinh. Với New Delhi, châu Âu đang hy vọng sẽ đạt được một thỏa thuận thương mại mới để thắt chặt quan hệ với cường quốc đang nổi lên ở châu Á này.

Dù vậy, Brussles hy vọng có thể thuyết phục được Mỹ rằng EU sẽ tạo được sức ép tương tự thông qua các biện pháp khác như siết chặt trừng phạt đối với các nhà sản xuất năng lượng Nga và đẩy nhanh thời hạn để các quốc gia thành viên EU dừng mua dầu thô và khí đốt Nga. Thời hạn mà EU hiện đặt ra cho mục tiêu này là năm 2027.

Nguồn tin là ba quan chức châu Âu nói việc này sẽ đòi hỏi ông Trump gây sức ép đối với Hungary và Slovakia, hai nước đang thân Nga và tiếp tục mua dầu Nga vận chuyển qua đường ống. Trước đây, hai nước này đã phủ quyết các biện pháp trừng phạt nghiêm ngặt hơn mà EU tính áp lên Nga.

EU hiện đã bàn về việc trừng phạt Trung Quốc vì mua dầu thô và khí đốt của Nga. Ngoài ra, Ủy viên về năng lượng của EU, ông Dan Jorgensen, đã gặp Bộ trưởng Bộ Năng lượng Mỹ Chris Wright vào ngày 11/9 để thảo luận về việc thay thế khí đốt hóa hỏng (LNG) của Nga bằng nguồn cung từ Mỹ.

“Chúng tôi cần đảm bảo rằng mình có thể chấm dứt sự phụ thuộc vào năng lượng Nga sớm nhất có thể”, vị ủy viên nói.

EU hiện vẫn nhập khẩu khoảng 1/5 lượng khí đốt mà khối này tiêu thụ từ Nga, nhưng tỷ lệ này đã giảm từ mức 45% trước khi chiến tranh Nga - Ukraine nổ ra.

Một quan chức chính phủ Canada đề nghị không tiết lộ danh tính nói rằng cuộc họp sắp tới của các bộ trưởng tài chính G7 sẽ bao gồm các đề xuất về “đánh thuế quan đối với những nước tiếp tục rót tiền cho cỗ máy chiến tranh của Nga”.

Nhưng Ottawa cũng đang đối mặt tình thế tiến thoái lưỡng nan với một động thái như vậy. Mới hồi tháng 6, Thủ tướng Canada Mark Caney triển khai nỗ lực cải thiện quan hệ với Ấn Độ sau hai năm mối quan hệ giữa hai nước đi xuống. Chưa kể, Canada cũng có những cử chỉ xích lại gần Trung Quốc nhằm giảm bớt sự phụ thuộc kinh tế vào thị trường Mỹ.

Financial Times: Tổng thống Trump kêu gọi EU áp thuế quan 100% lên Nga và Ấn Độ

08:52, 10/09/2025

Financial Times: Tổng thống Trump kêu gọi EU áp thuế quan 100% lên Nga và Ấn Độ

Tập đoàn năng lượng Nga chuẩn bị phát hành trái phiếu nhân dân tệ tại Trung Quốc

14:21, 09/09/2025

Tập đoàn năng lượng Nga chuẩn bị phát hành trái phiếu nhân dân tệ tại Trung Quốc

Nga tuyên bố sắp xây một đường ống mới dẫn khí đốt sang Trung Quốc

13:55, 04/09/2025

Nga tuyên bố sắp xây một đường ống mới dẫn khí đốt sang Trung Quốc

Từ khóa:

dầu nga G7 Nga thuế quan trừng phạt

Đọc thêm

Lạm phát ở Mỹ cao dai dẳng, Fed vẫn có thể hạ lãi suất

Lạm phát ở Mỹ cao dai dẳng, Fed vẫn có thể hạ lãi suất

Tốc độ lạm phát hàng năm ở Mỹ tăng lên mức 2,9% trong tháng 8, cho thấy thách thức mà Cục Dự trữ Liên bang (Fed) phải đối mặt trong việc tìm ra một điểm cân bằng cho chính sách tiền tệ để ứng phó với tình trạng lạm phát cao dai dẳng so với mục tiêu trong khi thị trường lao động suy yếu...

Vàng tụt giá dù Fed rộng cửa hạ lãi suất, SPDR Gold Trust bán ròng

Vàng tụt giá dù Fed rộng cửa hạ lãi suất, SPDR Gold Trust bán ròng

Giới phân tích cho rằng người mua trên thị trường vàng đang trở nên mệt mỏi sau một đợt tăng liên tục...

Chứng khoán Mỹ xanh rực sau báo cáo lạm phát, giá dầu giảm vì mối lo thừa cung

Chứng khoán Mỹ xanh rực sau báo cáo lạm phát, giá dầu giảm vì mối lo thừa cung

Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Năm (11/9), khi nhà đầu tư cho rằng số liệu lạm phát mới nhất sẽ không cản đường Cục Dự trữ Liên bang (Fed) hạ lãi suất vào tuần tới...

Vì sao nhà đầu tư toàn cầu ồ ạt bán trái phiếu, mua vàng trong năm 2025?

Vì sao nhà đầu tư toàn cầu ồ ạt bán trái phiếu, mua vàng trong năm 2025?

Diễn biến giá vàng từ đầu năm đến nay cho thấy hiệu suất vượt trội của kim loại quý này so với các kênh đầu tư lớn khác...

Giảm phát rình rập các nền kinh tế châu Á

Giảm phát rình rập các nền kinh tế châu Á

Nhiều người có thể đổ lỗi cho thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump gây ra tình trạng lạm phát yếu ở châu Á. Tuy nhiên, đó không phải là thực tế của những tháng gần đây...

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
Những nơi sản xuất nhiều vàng nhất thế giới, Trung Quốc và Nga dẫn dầu

Thế giới

Những nơi sản xuất nhiều vàng nhất thế giới, Trung Quốc và Nga dẫn dầu

Kiều hối trở thành động lực kinh tế mới của nhiều nước châu Phi

Thế giới

Kiều hối trở thành động lực kinh tế mới của nhiều nước châu Phi

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 8/2025

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 8/2025

Đọc nhiều nhất

VnEconomy
1

Mỹ muốn G7 áp thuế quan cao lên Trung Quốc và Ấn Độ vì mua dầu Nga

Thế giới

2

Y tế Hà Nội đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt

Dân sinh

3

OCB trở thành thành viên chính thức của liên minh Ngân hàng thương mại Xanh

Tài chính

4

Triển lãm IFA 2025: Những “ngôi nhà AI” trong tầm tay

Nhà

5

Bộ Y tế phản hồi về những vướng mắc khi cấp giấy hưởng chế độ bảo hiểm xã hội

Dân sinh

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: