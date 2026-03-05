Khối ngoại bán ròng đột biến 3.100 tỷ, tổ chức trong nước tiếp tục gom
Thi Minh
05/03/2026, 20:52
Khối ngoại hôm nay đột biến bán ròng 3.100 tỷ đồng trong khi nhà đầu tư tổ chức trong nước mua ròng 1810.3 tỷ đồng...
Thị trường đang dần quay trở lại quỹ đạo cũ không bị ảnh hưởng bởi xung đột căng thẳng tại khu vực Trung Đông. Hàng loạt cổ phiếu dầu khí năng lượng triển vọng tích cực nhờ giá dầu tăng đã lăn quay ra sàn như GAS, PLX trong khi BSR, PVD, PVS, PVB rực lửa.
Nhóm phân bón hóa chất cũng hạ màn khi GVR giảm hết biên độ, DCM giảm 4,6%. Đóng cửa phiên giao dịch hôm nay VN-Index bay nhẹ nhàng chưa đến 10 điểm lùi về vùng giá 1.808,51 điểm với độ rộng số mã giảm lấn át mã tăng, tương ứng 185 cổ phiếu đỏ trên 153 mã tăng.
Nhóm ngân hàng hôm qua hồi phục kỹ thuật hôm nay đảo chiều hàng loạt như BID mất 2,63%, CTG, VCB, VPB, HDB, SHB cũng chìm trong biển lửa. Chứng khoán bay màu theo như TCX, VCI, SSI. Bất động sản đánh dấu sự trở lại của cổ phiếu họ Vingroup như VIC tăng 5,91%; VHM tăng 1,6%, VPL tăng 1,62%, bất động sản còn có KDH, NVL cũng đang nỗ lực hồi phục.
Nhìn chung thị trường đang dần thoát khỏi ảnh hưởng bởi xung đột tại Iran quay trở lại các yếu tố nội tại và phản ánh vĩ mô trong nước. Điểm đáng lưu ý là tiền hôm nay vẫn rất tốt dù giá chưa hẳn đã quá hấp dẫn so với những phiên trước đó.
Ba sàn hôm nay khớp lệnh gần 40.000 tỷ đồng, khối ngoại bán đột biến giá trị ròng 3.100 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 1538.4 tỷ đồng. Mua ròng khớp lệnh chính của nước ngoài là nhóm Dịch vụ tài chính, Hóa chất. Top mua ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: VCI, DCM, VCB, CTG, HCM, VRE, BID, TCX, HDG, VCK.
Phía bên bán ròng khớp lệnh của nước ngoài là nhóm Dầu khí. Top bán ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: FPT, POW, VHM, STB, BSR, VIC, PLX, VPB, SSI.
Nhà đầu tư cá nhân mua ròng 219.1 tỷ đồng, trong đó họ mua ròng khớp lệnh là 106.6 tỷ đồng.
Tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ mua ròng 10/18 ngành, chủ yếu là ngành Điện, nước & xăng dầu khí đốt. Top mua ròng của NĐT cá nhân tập trung gồm: POW, TCB, STB, HPG, HAH, PLX, VJC, VPX, MSN, VIC.
Phía bán ròng khớp lệnh: họ bán ròng 8/18 ngành chủ yếu là nhóm ngành Dịch vụ tài chính, Thực phẩm và đồ uống. Top bán ròng có: VNM, SSI, VCI, PVT, BID, MCH, HDB, PNJ, GEE.
Tự doanh bán ròng 337.4 tỷ đồng tính riêng khớp lệnh họ bán ròng 384.0 tỷ đồng.
Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tự doanh mua ròng 6/18 ngành. Nhóm mua ròng mạnh nhất là Tài nguyên Cơ bản, Dầu khí. Top mua ròng khớp lệnh của tự doanh phiên ngày hôm nay gồm HPG, VNM, BSR, SSI, STB, PC1, KBC, POW, LPB, DGC. Top bán ròng là nhóm Ngân hàng. Top cổ phiếu được bán ròng gồm TCB, FPT, ACB, VRE, KDH, CTG, EIB, MSN, DBC, VIB.
Nhà đầu tư tổ chức trong nước mua ròng 1810.3 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ mua ròng 1815.8 tỷ đồng.
Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tổ chức trong nước bán ròng 6/18 ngành, giá trị lớn nhất là nhóm Tài nguyên Cơ bản Top bán ròng có HPG, VCB, HAH, VPX, VJC, DPM, EVF, VCI, HCM, HDG. Giá trị mua ròng lớn nhất là nhóm Công nghệ Thông tin. Top mua ròng có FPT, SSI, VHM, VNM, VPB, BSR, PVD, POW, VIC, VIX.
Giá trị giao dịch thỏa thuận hôm nay đạt 3.573,1 tỷ đồng, giảm -2,9% so với phiên liền trước và đóng góp 6,7% tổng giá trị giao dịch.
Hôm nay có giao dịch thỏa thuận đáng chú ý ở cổ phiếu SJS, với gần 9,7 triệu đơn vị cổ phiếu (trị giá 522,9 tỷ đồng) được sang tay giữa các nhà đầu tư cá nhân, và gần 5,1 triệu đơn vị cổ phiếu (trị giá 280,1 tỷ đồng) được sang tay giữa các Tổ chức trong nước.
Tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở Bất động sản, Ngân hàng, Chứng khoán, Nuôi trồng nông & hải sản, Phần mềm, Vật liệu xây dựng & nội thất, trong khi giảm ở Thép, Bán lẻ, Dầu khí, Kho bãi, Nhựa, cao su & sợi, Phân phối xăng dầu & khí đốt.
Tính riêng khớp lệnh, tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở nhóm vốn hóa vừa VNMID và nhỏ VNSML, trong khi giảm ở nhóm vốn hóa lớn VN30.
