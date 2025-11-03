Thiếu động lực bứt phá, giá vàng tuần này chờ số liệu việc làm Mỹ

Khởi động tuần giao dịch mới vào sáng nay (3/11) trong trạng thái giảm, giá vàng thế giới được nhiều nhà phân tích nhận định đang thiếu động lực để bứt phá khỏi vùng 4.000 USD/oz và diễn biến tuần này sẽ phụ thuộc nhiều vào số liệu việc làm của Mỹ...

Lúc hơn 6h sáng nay theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á giảm 6,6 USD/oz so với đóng cửa tuần trước tại thị trường New York, tương đương giảm 0,22%, giao dịch ở mức 3.994,3 USD/oz.

Quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, mức giá này tương đương khoảng 126,8 triệu đồng/lượng, giảm 300.000 đồng/lượng so với sáng thứ Bảy vừa rồi.

Cùng thời điểm trên, website của Vietcombank báo giá USD ở mức 26.077 đồng (mua vào) và 26.347 đồng (bán ra), không thay đổi so với mức chốt của tuần vừa rồi.

Giá vàng giao ngay đã đóng cửa tuần trên ngưỡng 4.000 USD/oz và giảm khoảng 2,7% cả tuần do nhu cầu phòng ngừa rủi ro suy giảm khi căng thẳng thương mại Mỹ - Trung dịu đi và thị trường giảm đặt cược vào khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục giảm lãi suất trong cuộc họp tháng 12.

Tuy giá vàng giữ được mốc hỗ trợ chủ chốt 4.000 USD/oz, sự trồi sụt trong biên độ rộng trong tuần vừa rồi cho thấy kim loại quý này đang thiếu động lực để bứt phá qua các ngưỡng kháng cự.

Trao đổi với trang Kitco News, chiến lược gia Philip Streible của công ty Blue Line Futures nhận định giá vàng có dư địa để tăng cao hơn trong ngắn hạn nhưng để lấy lại động lực của thị trường giá lên, giá vàng cần phải vượt qua được mốc 4.175 USD/oz.

Theo ông Streible, số liệu việc làm tháng 10 của Mỹ dự kiến công bố trong tuần này có thể tiếp tục cho thấy sự suy yếu của thị trường lao động và làm gia tăng đặt cược vào việc Fed giảm lãi suất trong cuộc họp tháng 12.

“Dữ liệu yếu sẽ mang tới lực hỗ trợ cho giá vàng. Sau những phiên điều chỉnh, giá vàng đang tìm cách để đi lên”, ông nói.

Ông Ole Hansen, trưởng chiến lược của ngân hàng Saxo Bank, nhận định dù phải chịu áp lực bán mạnh, giá vàng vẫn giữ được tiềm năng tăng giá trong dài hạn. Tuy nhiên, ông cho rằng giá vàng sẽ tiếp tục tích lũy trong giai đoạn trước mắt.

“Đợt tích lũy gần đây nhất của giá vàng đã kéo dài suốt 4 tháng. Bởi vậy, sẽ rất khó để giá vàng quay lại mức cao kỷ lục trước cuối năm nay. Do thiếu số liệu kinh tế nên Fed sẽ gặp khó khăn trong việc quyết định có giảm thêm lãi suất hay không. Thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung vẫn chưa giải quyết được vấn đề gì lớn. Bởi vậy, tôi cho rằng điều cần thiết đối với nhà đầu tư vàng bây giờ là sự kiên nhẫn. Dù sao, việc giá vàng đóng cửa tuần vừa rồi trên mức 4.000 USD/oz đã là tin tốt và có thể giúp cải thiện triển vọng của tuần này”, ông Hansen nói.

Nhà phân tích Aaron Hill của công ty FP Markets dự báo giá vàng sẽ tiếp tục giằng co để tìm một điểm cân bằng giữa những yếu tố tác động trái chiều.

“Giá vàng đang bị ghìm ở vùng 4.000 USD/oz vì Fed có thể không giảm lãi suất vào tháng 12 và Mỹ - Trung đạt thỏa thuận đình chiến thương mại. Hai yếu tố này khiến nhu cầu phòng ngừa rủi ro suy giảm. Tôi lạc quan về triển vọng giá vàng trong dài hạn, vì các ngân hàng trung ương còn mua ròng vàng và các nhà quỹ sẽ tiếp tục coi vàng là một tài sản quan trọng để phòng hộ cho danh mục. Bởi vậy, mỗi lần giá vàng giảm dưới 3.950 USD/oz đều là cơ hội để mua”, ông Hill nhận định.

Diễn biến giá vàng thế giới 10 năm qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Theo nhà phân tích Lukman Otunuga của công ty FXTM, giá vàng nhiều khả năng sẽ tiếp tục giằng co trong ngắn hạn, nhưng việc Chính phủ Mỹ chưa mở cửa trở lại sẽ khuyến khích việc nắm giữ vàng để phòng ngừa rủi ro.

“Giá vàng hiện đã giảm 8% so với đỉnh, nhưng vẫn tăng gần 4% trong tháng 10 vừa qua. Về mặt kỹ thuật, giá vàng đang giằng co giữa các yếu tố căn bản đối nghịch nhau và đang đối mặt rủi ro giảm trên biểu đồ kỹ thuật hàng ngày. Ngưỡng kháng cự đối với vàng bây giờ là 4.050 USD/oz và hỗ trợ là 4.000 USD/oz. Việc giá vàng giảm quá mức hỗ trợ này hoặc tăng vượt mức kháng cự này có thể quyết định xu hướng của những tuần tới”, ông Otunuga nhận xét.

Do Chính phủ Mỹ đóng cửa, số liệu việc làm phi nông nghiệp tháng 10 từ Bộ Lao động Mỹ - lẽ ra được công bố tuần này - sẽ bị hoãn. Thay vào đó, thị trường chỉ có thể dựa vào báo cáo việc làm khu vực tư nhân của công ty dịch vụ tuyển dụng ADP để đánh giá tình hình.

Ngoài ra, các số liệu kinh tế Mỹ quan trọng khác của tuần này có báo cáo chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) của Viện Quản lý nguồn cung (ISM) và báo cáo khảo sát tâm lý người tiêu dùng của Đại học Michigan.