Trung Quốc sẽ tự chủ 76% chip GPU AI sau 4 năm nữa

Dự báo năng lực sản xuất các dòng chip ở tiến trình từ 12 nm trở xuống của Trung Quốc sẽ đạt khoảng 20.000 tấm wafer mỗi tháng vào năm 2027, tăng lên 42.000 tấm vào năm 2028 và chạm mốc 50.000 tấm vào năm 2030...

Ngân hàng đầu tư Hoa Kỳ Morgan Stanley dự báo đến năm 2030, khoảng 76% GPU phục vụ trí tuệ nhân tạo (AI) tại Trung Quốc sẽ được tự cung tự cấp, tăng mạnh so với mức 33% của năm 2024.

Trong bối cảnh Mỹ siết chặt kiểm soát xuất khẩu đối với các dòng chip AI tiên tiến, Trung Quốc đang tăng tốc chiến lược nội địa hóa ngành bán dẫn. Bên cạnh các “ông lớn” như Huawei và Alibaba, nhiều doanh nghiệp mới nổi như Cambricon và Moore Threads cũng đẩy nhanh phát triển các dòng chip có khả năng thay thế sản phẩm của NVIDIA.

Theo báo cáo, quy mô thị trường chip AI tại Trung Quốc có thể tăng từ 6 tỷ USD năm 2024 lên 51 tỷ USD vào năm 2030, tương đương tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) khoảng 42%.

Về năng lực sản xuất, năm ngoái Trung Quốc mới chỉ đạt khoảng 8.000 tấm wafer mỗi tháng đối với các quy trình từ 12 nm trở xuống.

Con số này được dự báo sẽ tăng lên 20.000 tấm vào năm 2027, khoảng 42.000 tấm vào năm 2028 và đạt 50.000 tấm vào năm 2030, với tỷ lệ thành phẩm cải thiện lên khoảng 50%, từng bước đáp ứng nhu cầu trong nước ở các phân khúc trọng điểm.

Ở góc độ đầu tư, chi tiêu vốn của ngành điện toán đám mây Trung Quốc có thể đạt 130 tỷ USD vào năm 2030, trong đó khoảng 51% dành cho hạ tầng liên quan đến GPU AI. Riêng thị trường GPU được dự báo tăng trưởng trung bình 23% mỗi năm trong giai đoạn 2024–2030, đạt quy mô khoảng 67 tỷ USD.

Báo cáo cũng cho rằng ngành bán dẫn Trung Quốc đang ghi nhận những chuyển biến tích cực, nhờ mở rộng công suất ở các tiến trình tiên tiến, cải thiện độ ổn định sản xuất và sự hỗ trợ mạnh mẽ từ chính sách.

Tuy vậy, một số công nghệ then chốt như thiết bị quang khắc cho bộ nhớ băng thông cao (HBM) hay công nghệ tia cực tím sâu (DUV) vẫn phụ thuộc vào nguồn cung nước ngoài, dù đã có những bước tiến nhất định trong nội địa hóa.

Đáng chú ý, Morgan Stanley nhấn mạnh rằng, dù chính sách có thể tạo lực đẩy ban đầu, năng lực cạnh tranh thương mại mới là yếu tố quyết định trong trung và dài hạn. Các doanh nghiệp GPU AI Trung Quốc sẽ phải chứng minh được hiệu quả kinh tế và khả năng sinh lời nếu muốn duy trì đà tăng trưởng sau năm 2028.