Trung Quốc: Thị trường nhập khẩu, nhập siêu lớn nhất của Việt Nam
TS. Đỗ Văn Huân
21/04/2026, 08:00
Trong quan hệ buôn bán hàng hóa với nước ngoài, Trung Quốc là thị trường mà Việt Nam nhập khẩu và nhập siêu lớn nhất. Điều này đặt ra nhiều thách thức và cơ hội cho nền kinh tế Việt Nam trong việc cân bằng cán cân thương mại và phát triển bền vững.
Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế,
Trung Quốc đã và đang khẳng định vị thế của mình như một trong những đối tác
thương mại quan trọng nhất của Việt Nam. Với kim ngạch nhập khẩu từ Trung Quốc
đạt 186 tỷ USD vào năm 2025, tăng 29% so với năm trước, Trung Quốc không chỉ là
thị trường nhập khẩu lớn nhất mà còn là nguồn nhập siêu lớn nhất của Việt Nam.
THỊ TRƯỜNG NHẬP KHẨU, NHẬP SIÊU LỚN NHẤT
Nhập khẩu hàng hoá từ Trung Quốc có một số đặc điểm đáng lưu
ý.
Thứ nhất, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa từ Trung Quốc của Việt
Nam giữ mức tăng cao liên tục vượt qua các mốc 20 tỷ USD từ năm 2010, mốc 50 tỷ
USD từ năm 2016, mốc 100 tỷ USD từ năm 2021, đạt 150 tỷ USD từ năm 2025. Năm
2025 đã gấp trên 9,2 lần năm 2010, gấp gần 3,8 lần năm 2015, gấp trên 2,2 lần
năm 2020... Quý 1/2026, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa từ Trung Quốc đã
tăng 31,6% so với cùng kỳ năm 2025 và dự báo cả năm 2026 sẽ vượt qua mốc 200 tỷ
USD.
Thứ hai, nhập khẩu hàng hóa từ Trung Quốc có quy mô lớn nhất
trong các thị trường nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam, khi tỷ trọng nhập khẩu từ
Trung Quốc chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa của
Việt Nam (biểu đồ 2).
Tỷ trọng nhập khẩu từ Trung Quốc trong tổng kim ngạch nhập
khẩu hàng hóa của Việt Nam gần như liên tục tăng lên qua các năm; quý 1/2026
cũng cao hơn quý 1/2025 và khả năng cả năm 2026 sẽ tiếp tục ở mốc trên 40%.
Thứ ba, theo mặt hàng, nhập khẩu từ Trung Quốc quý 1/2026 có
một số điều đáng lưu ý: trong 44 mặt hàng chủ yếu, có 36 mặt hàng tăng. Có 14 mặt
hàng có mức tăng cao (tăng trên 100 triệu USD): Xăng dầu, hóa chất, sản phẩm
hoá chất, chất dẻo, sản phẩm từ chất dẻo, đá quý, kim loại quý và sản phẩm, sản
phẩm sắt thép, kim loại thường khác, sản phẩm từ kim loại thường khác, máy
tính, sản phẩm điện tử và linh kiện, điện gia dụng và linh kiện, máy móc, thiết
bị và dụng cụ phụ tùng khác, ô tô nguyên chiếc, linh kiện phụ tùng ô tô.
Trong quý 1/2026 đã có 25/44 mặt hàng chủ yếu đạt trên 100
triệu USD (và là tiền đề để cả năm đạt trên 1 tỷ USD), trong đó có 11 mặt hàng
đạt trên 1 tỷ USD (biểu đồ 3).
Thứ tư, quy mô và tỷ trọng hàng hóa Việt Nam nhập khẩu từ
Trung Quốc cao hơn nhiều so với tỷ trọng hàng hóa Việt Nam xuất khẩu sang Trung
Quốc (quý 1/2026 là 50,1 tỷ USD so với 16,85 tỷ USD).
Theo đó, nhập siêu hàng hóa từ Trung Quốc có quy mô lớn nhất,
vượt xa so với các thị trường thứ hai trở xuống, gần như liên tục tăng lên qua
các năm. Cụ thể: nhập siêu hàng hóa từ Trung Quốc năm 2020 là 84,19 tỷ USD,
2021 là 109,87 tỷ USD, 2022: 117,87 tỷ USD, 2023: 110,64 tỷ USD, 2024: 144,2 tỷ
USD, 2025: 186,03 tỷ USD, quý 1/2026: 33,26 tỷ USD - tiếp tục tăng so với cùng
kỳ năm trước (quý 1/2025 nhập siêu 24,74 tỷ USD) và là tiền đề cho dự báo cả
năm 2026 có thể không lớn hơn năm 2025, nhưng vẫn ở mức cao hơn các năm từ 2024
trở về trước.
Thứ năm, trạng thái, vị thế của Việt Nam trong quan hệ buôn
bán hàng hóa với Trung Quốc có thể được giải thích bởi nhiều yếu tố. Chênh lệch
tỷ giá sức mua tương đương với tỷ giá hối đoái của Trung Quốc thấp hơn chênh lệch
tương ứng của Việt Nam đã tạo điều kiện để xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang
Trung Quốc đạt quy mô lớn, đứng thứ hai trong các thị trường buôn bán của Việt
Nam.
Chênh lệch tỷ giá lớn hơn của Việt Nam so với của Trung Quốc
cũng tạo điều kiện cho xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang Trung Quốc ở quy mô
lớn thứ hai của thị trường Trung Quốc. Cụ thể, xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam
sang Trung Quốc trong những năm qua thể hiện ở biểu đồ 4.
Một điểm quan trọng nữa là tỷ giá hối đoái bình quân (nhân
dân tệ/USD) năm 2019 là 6,91, năm 2020 là 6,90, năm 2021 là 6,45, năm 2022 là
6,74, năm 2024 là 7,08 - tức là đã có một số năm giảm để tránh bị nghi ngờ là
thao túng tiền tệ.
Về địa chính trị, Việt Nam rất gần Trung Quốc, sẵn có quan hệ
truyền thống từ nhiều năm trước, sớm có quan hệ chiến lược toàn diện, buôn bán
biên giới phát triển...
MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẦN GIẢI QUYẾT
Vấn đề lớn nhất và tổng quát nhất là giảm nhanh nhập siêu
hàng hóa từ Trung Quốc trên cơ sở tăng nhanh xuất khẩu và giảm nhanh nhập khẩu
từ Trung Quốc.
Tăng nhanh xuất khẩu và giảm nhanh nhập khẩu bằng nhiều giải
pháp.
Khai thác lợi thế chênh lệch lớn hơn của tỷ giá sức mua
tương đương và tỷ giá hối đoái hiện nay của Việt Nam so với Trung Quốc, tức là
giá hàng hóa của Việt Nam rẻ hơn của Trung Quốc, để tăng xuất khẩu sang Trung
Quốc, giảm nhập khẩu từ nước này.
Trong khi tỷ trọng GDP của Trung Quốc của nhóm ngành nông,
lâm nghiệp - thủy sản chỉ còn 7,1%, của công nghiệp-xây dựng ở mức 38,3%, của dịch
vụ là 54,6%, thì Việt Nam cần khai thác thế mạnh về nông, lâm nghiệp - thủy sản,
không chỉ về sản lượng, chất lượng, mà còn tăng chế biến để nâng cao giá trị,...
để xuất khẩu sang thị trường có trên 1,4 tỷ dân, có tỷ lệ dân số thành thị cao
hơn (64,6% so với 38,1%), với diện tích dành cho nông nghiệp cùng sản lượng nhiều
loại nông sản chủ yếu bị giảm...
Từ “chuẩn bị kỹ, thực hiện nhanh” đến lời giải tiến độ của T&T trong dự án điện gió Savan 1 tại Lào
Việc một dự án điện gió tại Lào do T&T Group triển khai đạt mốc vận hành thương mại (COD), đưa dòng điện về Việt Nam chỉ sau khoảng 16 tháng và nhanh chóng đạt sản lượng khoảng 0,9 tỷ kWh mỗi năm không chỉ là câu chuyện của riêng một nhà máy.
Ký kết Chương trình Hợp tác Quốc gia phát triển công nghiệp toàn diện và bền vững
Chương trình Hợp tác Quốc gia Việt Nam – UNIDO đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc tăng cường quan hệ hợp tác lâu dài, bền chặt nhằm thúc đẩy phát triển công nghiệp toàn diện và bền vững tại Việt Nam...
Khoa học công nghệ tạo sức bật mới cho ngành thủy sản Việt Nam
Hội nghị khoa học, công nghệ thủy sản và kiểm ngư toàn quốc năm 2026 cùng Triển lãm quốc tế khoa học công nghệ thủy sản Việt Nam lần thứ I (VinaFIS Expo 2026) sẽ diễn ra tại TP. Hồ Chí Minh vào cuối tháng 4/2026, hứa hẹn trở thành điểm hẹn quan trọng của toàn ngành thủy sản trong nước và quốc tế.
Hải Phòng: Miễn phí sử dụng các công trình, cảng biển cho xăng, dầu, khí đến hết 2026
Hải Phòng thực hiện miễn phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng cảng biển, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng khu vực cửa khẩu cảng đối với mặt hàng xăng, dầu, khí đến hết năm 2026…
Ngành mía đường trước nguy cơ “vỡ trận”, cần gia cố sức cạnh tranh của chuỗi liên kết sản xuất
Ngành mía đường Việt Nam đang đối mặt với thách thức khi giá đường liên tục lao dốc, làm suy yếu chuỗi liên kết sản xuất. Nông dân trồng mía thu nhập thấp, doanh nghiệp chịu gánh nặng tài chính, còn thị trường thiếu cơ chế bảo vệ hiệu quả...
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: