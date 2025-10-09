Sản lượng công nghiệp của Đức tụt về mức của năm 2005

Sản lượng công nghiệp của Đức đang ở mức yếu nhất kể từ năm 2005, thấp hơn gần 20% so với mức đỉnh trước đại dịch...

Sản lượng công nghiệp của Đức trong tháng 8 vừa qua giảm về mức của năm 2005, do sản lượng của ngành công nghiệp ô tô - một mũi nhọn của kinh tế Đức - sụt 18,5% so với tháng trước đó.

Số liệu trên được công bố ngay trước thời điểm Thủ tướng Đức Friedrich Merz chuẩn bị có cuộc gặp với lãnh đạo các hãng sản xuất ô tô hàng đầu của nước này vào ngày 9/10 tại Berlin để thảo luận về những khó khăn của ngành. Khi trở thành thủ tướng, ông Merz đã hứa sẽ thổi một luồng sinh khí mới vào nền kinh tế lớn nhất khu vực eurozone, nhưng đến nay vẫn chưa đạt được kết quả như mong đợi.

Tổng sản lượng công nghiệp của Đức giảm 4,3% trong tháng 8 so với tháng trước đó - theo dữ liệu đã được điều chỉnh theo các yếu mùa vụ được công bố vào ngày 8/10. Trước đó, các nhà kinh tế đã dự đoán mức giảm hẹp hơn, chỉ 1%, trong một cuộc khảo sát của hãng tin Reuters.

Ngoại trừ những thời điểm xảy ra cú sốc ngắn hạn và tạm thời trong cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu và đỉnh điểm của đại dịch Covid-19, dữ liệu trên cho thấy sản lượng công nghiệp của Đức đang ở mức yếu nhất kể từ năm 2005, thấp hơn gần 20% so với mức đỉnh trước đại dịch. Nếu không tính hai cuộc khủng hoảng đó, sản lượng ô tô Đức đang ở mức thấp nhất kể từ năm 2000.

Trong một báo cáo, ông Carsten Brzeski, trưởng bộ phận vĩ mô toàn cầu của ING, nhận định sản lượng công nghiệp của Đức đang "rơi như một viên đá”, đồng thời cho rằng nguy cơ Đức rơi vào suy thoái kỹ thuật - được định nghĩa là 2 quý liên tiếp giảm tổng sản phẩm trong nước (GDP) - đã tăng lên.

Ông Claus Vistesen, nhà kinh tế trưởng khu vực Eurozone tại công ty tư vấn Pantheon Macroeconomics, nhận định dữ liệu về sản lượng công nghiệp tháng 8 của Đức là đáng lo ngại nhưng cũng lưu ý rằng các hiệu ứng một lần đã bóp méo số liệu một chút.

Theo văn phòng thống kê Đức, sự sụt giảm mạnh về sản lượng ô tô một phần do thời gian đóng cửa cho kỳ nghỉ hàng năm tại các nhà máy ô tô diễn ra muộn hơn trong năm nay, cũng như do một vài thay đổi trong sản xuất. Tuy nhiên, cảnh báo về lợi nhuận của nhà sản xuất ô tô Đức BMW vào hôm 7/9 là lời nhắc nhở mới nhất về những thách thức cấu trúc khi ngành này cùng lúc phải đương đầu với sự chuyển đổi sang xe điện, doanh số suy yếu ở thị trường Trung Quốc và hàng rào thuế quan dâng cao ở Mỹ.

Nền kinh tế Đức đã ở trong tình trạng đình trệ trong hơn 3 năm trở lại đây. Ông Merz đang cố gắng khôi phục tăng trưởng thông qua một kế hoạch chi tiêu công lớn dựa trên nguồn vốn vay nợ, nhưng nền kinh tế đã giảm 0,3% trong quý 2 năm nay, chủ yếu do lĩnh vực sản xuất có mức độ phụ thuộc cao vào xuất khẩu của nước này bị ảnh hưởng nặng nề bởi căng thẳng thương mại toàn cầu.

"Các con số về sản lượng công nghiệp là một chỉ báo thêm rằng nền kinh tế Đức hầu như không tăng trưởng trong quý 3”, ông Ralph Solveen, nhà kinh tế của ngân hàng Commerzbank, nhận xét.

Cùng ngày 8/10, Chính phủ Đức cho biết họ kỳ vọng nhu cầu nội địa tăng sẽ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế từ năm tới. Hiện tại, Berlin dự báo GDP sẽ tăng 1,3% trong năm 2026 và 1,4% vào năm 2027, từ mức 0,2% trong năm nay. Hồi tháng 1, Chính phủ Đức dự báo tăng trưởng năm nay sẽ là 0,3% và năm tới là 1,1%.

Triển vọng kinh tế tích cực hơn "không thể che mờ thực tế rằng một phần đáng kể của tăng trưởng trong những năm tới có khả năng đến từ chi tiêu chính phủ tăng” - Bộ trưởng Kinh tế Đức Katherina Reiche cho biết.

"Nhưng ngay cả sự kích thích kinh tế này cũng chỉ có thể mang lại hiệu quả nếu các khoản đầu tư được triển khai nhanh chóng”, bà nói thêm.