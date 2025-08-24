Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo TP.HCM diện tích 17.000m2 đi vào vận hành
Việc khánh thành Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo TP.HCM (SIHUB) là một bước tiến quan trọng, cụ thể hóa Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ; góp phần hiện thực hóa mục tiêu đưa TP.HCM lọt Top 100 hệ sinh thái đổi mới sáng tạo năng động toàn cầu…
Sáng 23/8, UBND TP.HCM, Sở Khoa học Công nghệ tổ chức khánh thành, đưa vào vận hành tòa nhà Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo TP.HCM tại địa chỉ số 123 Trương Định, phường Xuân Hòa (Quận 3 cũ).
Toà nhà Trung tâm khởi nghiệp sáng tạo TP.HCM có diện tích gần 17.000m2, vận hành theo mô hình hợp tác công - tư, với 7 tầng lầu. Trong đó, tầng 6 của tòa nhà sẽ được dành cho không gian của Trung tâm Tài chính Quốc tế TP.HCM trong thời gian chờ trụ sở chính được xây dựng.
Phát biểu tại sự kiện, bà Trần Thị Diệu Thuý, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, cho biết: TP.HCM sở hữu một nền tảng khoa học công nghệ lớn của cả nước và khu vực, được xây dựng trên nền tảng hệ thống 97 trường đại học, cao đẳng, trong đó có nhiều trường uy tín và năng lực nghiên cứu tiêu biểu như Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh - đơn vị có uy tín về nghiên cứu khoa học và công nghệ. Thành phố còn có hơn 450 tổ chức khoa học và công nghệ, 134 phòng thí nghiệm hiện đại và 123 tổ chức trung gian hỗ trợ các hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.
Ngoài ra, hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của Thành phố được đánh giá là năng động, là nền tảng vững chắc hỗ trợ hoạt động đổi mới sáng tạo. Giá trị hệ sinh thái khởi nghiệp của Thành phố lên đến 5,22 tỷ USD, đứng thứ ba tại Đông Nam Á, sau Singapore và Indonesia. Trong đó, một số lĩnh vực có mặt trong top 100 thành phố toàn cầu như: công nghệ tài chính (Fintech) đứng thứ 54, công nghệ giáo dục (EdTech) đứng thứ 62, thương mại điện tử và bán lẻ đứng thứ 71, và giao thông vận tải đứng thứ 87. Đặc biệt là lĩnh vực chuỗi khối (blockchain) đứng vị trí thứ 2 của Đông Nam Á.
Trong nhiều năm qua, hệ sinh thái khởi nghiệp của Thành phố đã thu hút hơn 2.000 doanh nghiệp khởi nghiệp, chiếm khoảng 50% tổng số doanh nghiệp khởi nghiệp của cả nước; sự tham gia của hơn 100 quỹ đầu tư mạo hiểm và hơn 20.000 cá nhân hoạt động trong lĩnh vực khoa học và công nghệ.
Việc khánh thành Trung tâm SIHUB là một bước tiến quan trọng, cụ thể hóa Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ. Đồng thời, hiện thực hóa mục tiêu đưa TP.HCM lọt Top 100 hệ sinh thái đổi mới sáng tạo năng động nhất toàn cầu trong thời gian tới.
Phó Chủ tịch UBND TP.HCM cũng kêu gọi các viện nghiên cứu, trường đại học trên địa bàn Thành phố hãy phát huy vai trò tiên phong trong nghiên cứu khoa học, đào tạo nhân lực tốt nhất, chất lượng cao và chuyển giao công nghệ.
“Đặc biệt, các doanh nghiệp hãy mạnh dạn đầu tư vào nghiên cứu và phát triển, áp dụng công nghệ mới, mô hình kinh doanh mới để nâng cao năng suất, chất lượng và năng lực cạnh tranh; Hãy cùng các tập đoàn đầu tàu tiên phong trong những lĩnh vực công nghệ chiến lược, không ngừng vươn ra thị trường thế giới”, bà Thúy nhấn mạnh.
Ông Lâm Đình Thắng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM, cho biết Trung tâm này sẽ cung các cấp dịch vụ “một cửa” cho cộng đồng khởi nghiệp, từ tư vấn pháp lý, sở hữu trí tuệ, tài chính đến nghiên cứu và phát triển công nghệ; kết nối thị trường trong nước và quốc tế, thúc đẩy sự hợp tác giữa các bên.
Trung tâm được kỳ vọng sẽ là điểm hội tụ tri thức, sáng tạo và khởi nghiệp, thúc đẩy mạnh mẽ sự liên kết giữa “3 nhà”: Nhà nước - Nhà trường - Doanh nghiệp. Nơi các ý tưởng được ươm mầm, được nuôi dưỡng và phát triển thành những sản phẩm, dịch vụ mang lại giá trị thực tiễn cho xã hội.
