Startup của cựu Giám đốc AI Meta được dự báo sẽ có giá trị lên tới 3,5 tỷ USD

Yann LeCun, nhà khoa học trưởng AI của Meta, Giáo sư tại Đại học New York và là một trong những nhân vật có ảnh hưởng lớn nhất trong lĩnh vực AI, đang đàm phán để huy động khoảng 500 triệu euro vốn đầu tư ban đầu cho startup AI của mình, theo Financial Times.

Theo giới đầu tư, doanh nghiệp này có thể được định giá vào khoảng 3 tỷ euro, tương đương hơn 3,5 tỷ USD.

Nếu điều này trở thành hiện thực, startup AI của nhà khoa học AI này sẽ là trường hợp hiếm thấy trong giới khởi nghiệp, khi một doanh nghiệp được xếp vào hàng “kỳ lân” ngay từ khi mới được thành lập.

Thông thường, các startup thường sẽ chỉ được định giá cao sau khi sản phẩm hoặc mô hình kinh doanh đã rõ ràng và đạt hiệu quả. Tuy nhiên, đối với ông Yann LeCun, người được xem là “cha đẻ” của công nghệ học sâu, giới đầu tư dường như đang đặt niềm tin vào con người nhiều hơn là vào sản phẩm cụ thể.

Ông LeCun từ lâu nổi tiếng với quan điểm thận trọng trước khái niệm trí tuệ nhân tạo toàn năng (AGI). Ông nhiều lần cảnh báo về việc thổi phồng khả năng của AI. Gần đây, ông còn cho rằng các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) không phải là con đường dẫn tới trí tuệ ở cấp độ con người.

Theo kế hoạch, ông LeCun sẽ rời Meta vào cuối năm nay để tập trung phát triển “mô hình thế giới”, đây là hệ thống AI có khả năng quan sát, suy luận và hành động trong môi trường thực, gần với cách con người vận hành và ra quyết định.

Công ty khởi nghiệp mới sẽ có tên Advanced Machine Intelligence Labs (AMI Labs), dự kiến thành lập vào tháng 1 năm tới và đặt trụ sở tại Paris, quê hương của ông LeCun.

Ông sẽ giữ vai trò Chủ tịch hội đồng quản trị. Vị trí Giám đốc điều hành được giao cho Alexandre LeBrun, nhà sáng lập công ty công nghệ y tế Navla của Pháp.

AMI Labs được đặt tại Paris thay vì Mỹ không phải chỉ vì đây là quê hương của ông LeCun. Phát biểu tại một sự kiện AI ở Paris hồi đầu tháng, ông cho rằng Thung lũng Silicon đang quá tập trung vào các mô hình dựa trên LLM. Theo ông, những hướng nghiên cứu khác biệt cần được triển khai bên ngoài trung tâm công nghệ này, và Paris là lựa chọn phù hợp.

Theo nguồn tin của Financial Times, Meta sẽ không tham gia đầu tư trực tiếp vào AMI Labs, nhưng hai bên dự kiến sẽ hợp tác trong thời gian tới.