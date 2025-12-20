Startup của cựu Giám đốc AI Meta được dự báo sẽ có giá trị lên tới 3,5 tỷ USD

Giá vàng trong nước và thế giới
Công ty khởi nghiệp của ông Yann LeCun sẽ có tên Advanced Machine Intelligence Labs (AMI Labs), dự kiến thành lập vào tháng 1 năm tới và đặt trụ sở tại Paris...
Yann LeCun, nhà khoa học trưởng AI của Meta, Giáo sư tại Đại học New York và là một trong những nhân vật có ảnh hưởng lớn nhất trong lĩnh vực AI, đang đàm phán để huy động khoảng 500 triệu euro vốn đầu tư ban đầu cho startup AI của mình, theo Financial Times.
Theo giới đầu tư, doanh nghiệp này có thể được định giá vào khoảng 3 tỷ euro, tương đương hơn 3,5 tỷ USD.
Nếu điều này trở thành hiện thực, startup AI của nhà khoa học AI này sẽ là trường hợp hiếm thấy trong giới khởi nghiệp, khi một doanh nghiệp được xếp vào hàng “kỳ lân” ngay từ khi mới được thành lập.
Thông thường, các startup thường sẽ chỉ được định giá cao sau khi sản phẩm hoặc mô hình kinh doanh đã rõ ràng và đạt hiệu quả. Tuy nhiên, đối với ông Yann LeCun, người được xem là “cha đẻ” của công nghệ học sâu, giới đầu tư dường như đang đặt niềm tin vào con người nhiều hơn là vào sản phẩm cụ thể.
Ông LeCun từ lâu nổi tiếng với quan điểm thận trọng trước khái niệm trí tuệ nhân tạo toàn năng (AGI). Ông nhiều lần cảnh báo về việc thổi phồng khả năng của AI. Gần đây, ông còn cho rằng các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) không phải là con đường dẫn tới trí tuệ ở cấp độ con người.
Theo kế hoạch, ông LeCun sẽ rời Meta vào cuối năm nay để tập trung phát triển “mô hình thế giới”, đây là hệ thống AI có khả năng quan sát, suy luận và hành động trong môi trường thực, gần với cách con người vận hành và ra quyết định.
Công ty khởi nghiệp mới sẽ có tên Advanced Machine Intelligence Labs (AMI Labs), dự kiến thành lập vào tháng 1 năm tới và đặt trụ sở tại Paris, quê hương của ông LeCun.
Ông sẽ giữ vai trò Chủ tịch hội đồng quản trị. Vị trí Giám đốc điều hành được giao cho Alexandre LeBrun, nhà sáng lập công ty công nghệ y tế Navla của Pháp.
AMI Labs được đặt tại Paris thay vì Mỹ không phải chỉ vì đây là quê hương của ông LeCun. Phát biểu tại một sự kiện AI ở Paris hồi đầu tháng, ông cho rằng Thung lũng Silicon đang quá tập trung vào các mô hình dựa trên LLM. Theo ông, những hướng nghiên cứu khác biệt cần được triển khai bên ngoài trung tâm công nghệ này, và Paris là lựa chọn phù hợp.
Theo nguồn tin của Financial Times, Meta sẽ không tham gia đầu tư trực tiếp vào AMI Labs, nhưng hai bên dự kiến sẽ hợp tác trong thời gian tới.
Kinh tế số của Việt Nam hiện nay vẫn chủ yếu là số hóa các hoạt động cũ, chưa chuyển mạnh sang mô hình tăng trưởng mới. Do vậy, phát triển kinh tế số và xã hội số trong giai đoạn tới sẽ chuyển từ số hóa cái cũ sang kiến tạo không gian phát triển mới, nơi dữ liệu, AI, nền tảng số, doanh nghiệp số và công dân số cùng trở thành động lực tăng trưởng…
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 2764/QĐ-TTg ngày 19/12/2025 bổ sung, kiện toàn thành viên Ban Chỉ đạo quốc gia về dữ liệu…
Thống kê của Ngân hàng Nhà nước cho biết, 9 tháng đầu năm 2025 thị trường ghi nhận 17,8 tỷ giao dịch không dùng tiền mặt với tổng giá trị 260 triệu tỷ đồng. Trong số đó, QR code đang là phương thức phương thức thanh toán nổi bật nhất với 337 triệu giao dịch, trị giá 288 nghìn tỷ đồng, tăng 61,6% về số lượng và 150% về giá trị so với cùng kỳ năm 2024.
Người tiêu dùng Việt mong đợi dịch vụ “nhanh, đúng, đủ”, trong khi nhiều doanh nghiệp lại ưu tiên cá nhân hóa và số hóa trải nghiệm nhưng chưa tận dụng công nghệ một cách hiêu quả đặt ra yêu cầu cần thay đổi cách tiếp cận trải nghiệm khách hàng theo hướng thực tế và linh hoạt hơn…
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: