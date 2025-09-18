Trung tâm Nghệ An trở thành hình mẫu cho mô hình phát triển đô thị thế hệ mới
Mai Phương
18/09/2025, 08:04
Giao thoa và phát triển đa chiều, từ việc thu hút đầu tư nước ngoài vào Nghệ An, cho đến sự mở rộng ra luồng di cư, định cư tại nhiều quốc gia, từ đó mang đến giá trị hội nhập sâu rộng cho trung tâm Nghệ An trong phát triển kinh tế, đô thị, xã hội. Phong cách sống và tiêu dùng của cư dân đô thị cũng thay đổi, tạo động lực thúc đẩy sự phát triển của những hình thái đô thị thế hệ mới.
NGHỆ AN: TRUNG TÂM KINH TẾ CỦA VÙNG BẮC TRUNG BỘ
Với vị trí địa lý chiến lược, tài nguyên phong phú và nguồn nhân lực dồi dào, Nghệ An đang từng bước khẳng định vai trò là trung tâm kinh tế của vùng Bắc Trung Bộ - một trong những động lực phát triển kinh tế của cả nước.
Hệ thống hạ tầng giao thông cả về đường biển, đường sông, đường hàng không, đường sắt và đường bộ cũng đã định hình được thế mạnh kinh tế của tỉnh thu hút FDI hàng đầu cả nước. Cảng biển Cửa Lò và sân bay Vinh đang được nâng cấp để đáp ứng nhu cầu vận tải hàng hóa và hành khách ngày càng tăng.
Điều này không chỉ giúp Nghệ An trở thành một trung tâm logistics quan trọng mà còn tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trong khu vực dễ dàng tiếp cận thị trường quốc tế. Đến nay, nhiều đoạn cao tốc Bắc – Nam được thông xe đã rút ngắn thời gian kết nối Nghệ An và các tỉnh vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, đặc biệt tới Thủ đô Hà Nội chỉ còn khoảng 3,5 tiếng.
Đi cùng sự phát triển kinh tế là sự thịnh hành của phong cách tiêu dùng và yêu cầu về chất lượng cuộc sống cao hơn của người dân đô thị. Không chỉ tiệm cận các thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM, mà đô thị tại Nghệ An còn có những yêu cầu cao của vùng đất nơi hội tụ nhiều tiêu chí khắt khe: đáp ứng nhu cầu tiêu dùng, giải trí đa dạng, hiện đại, đồng thời chú trọng tính thẩm mỹ cao, giá trị văn hóa và phát triển bền vững.
Chính yêu cầu khắt khe của người tiêu dùng đã thúc đẩy sự hình thành của mô hình đô thị thế hệ mới, vượt khỏi tiêu chí thường thấy của các mô hình đô thị kiểu cũ. Điển hình như các đô thị có hạ tầng giao thông nhỏ hẹp đã không còn phù hợp trong bối cảnh người dân đều sở hữu ô tô, nhu cầu dừng đỗ xe cần không chỉ đường rộng, mà còn cần sự rợp mát trong đô thị, hạ tầng rộng phải đi kèm hạ tầng xanh.
Nhu cầu sử dụng tiện ích cũng không dừng lại ở tiện ích bắt mắt, mà yêu cầu độ sâu trong trải nghiệm tiện ích: Dịch vụ thương mại, trường học quốc tế, bệnh viện có trang bị công nghệ tân tiến, tiện ích có tác động tích cực đến sức khỏe, phù hợp tiêu chí phát triển hiện đại như sân thể thao, bể bơi bốn mùa điện phân muối, hay các không gian chất lượng có tính nghệ thuật cao như quảng trường nhạc nước, quảng trường nghệ thuật phục vụ được cho nhiều hoạt động văn hóa, xã hội của đô thị.
Cư dân cần sự tích hợp giữa lối sống tiện nghi, hiện đại và vẫn cần sự kết nối cộng đồng, cần tiếng nói lớn mạnh của cộng đồng cho các vấn đề chung của xã hội. Chính điều này đã đưa mô hình đại đô thị kiểu mẫu được quy hoạch bài bản sớm phát triển ở Nghệ An, đưa xứ Nghệ vượt qua Đà Nẵng, Cần Thơ và nhiều tỉnh thành lớn trên cả nước để trở thành một trong những địa bàn có đại đô thị kiểu mẫu, tương đồng với Hà Nội, TP.HCM về chuẩn sống đô thị.
MÔ HÌNH ĐẠI ĐÔ THỊ KIỂU MẪU TẠI TRUNG TÂM XỨ NGHỆ
Điển hình của mô hình đại đô thị được quy hoạch bài bản và đáp ứng yêu cầu khắt khe của cư dân thành thị trong xu hướng mới, Eco Central Park trở thành hình mẫu của quy mô, sự cộng hưởng những giá trị tiện ích, thương mại, dịch vụ và phong cách sống.
Tỷ lệ quy hoạch đô thị ấn tượng qua bộ 3 thông số: 43% tỷ lệ diện tích dành cho cảnh quan với hệ thống công viên, quảng trường, mặt nước, đường dạo, sân thể thao, sân vườn chung và sân vườn của cư dân; 39% tỷ lệ diện tích dành cho hạ tầng giao thông và tiện ích phục vụ cư dân, trong đó điểm nổi bật là hạ tầng giao thông không chỉ rộng lớn với các tuyến đại lộ 70m, 34m, 24.5m hay đường nội khu tối thiểu 14m mà còn được phủ xanh bằng hệ thống cảnh quan nhiều lớp cây xanh; cuối cùng, tỷ lệ diện tích thấp nhất trong đô thị thuộc về công trình xây dựng, chỉ 19% trên tổng quy mô. Điều này giúp căn nhà không chỉ là không gian trong 4 bức tường, mà là giá trị cộng hưởng của nhiều yếu tố quan trọng tạo nên môi trường sống xứng đáng cho nhiều thế hệ.
Điều này cũng lý giải cho sự đổ bộ hàng nghìn nhân sự bất động sản chuyên nghiệp từ thị trường Hà Nội, TP.HCM đến Eco Central Park học tập trải nghiệm và nghiên cứu về mô hình đại đô thị thế hệ mới trong thời gian qua.
Tham gia trải nghiệm trong ngày 16/9, chị Phát Nguyễn - Công ty TNHH IQI Việt Nam, đến từ TP.HCM bày tỏ: “Chúng tôi đã tham gia cùng sự phát triển nhiều đại đô thị tại Hà Nội và TP.HCM, nhưng thực sự choáng ngợp khi đến Eco Central Park, vì kết hợp yếu tố hiện đại sang trọng của đô thị, lại gìn giữ các giá trị bản địa rất đặc sắc như công viên bảo tồn cây bản địa, công viên học tập thực nghiệm Campus Park, hay cách sử dụng hệ mặt nước và cảnh quan quy mô lớn để tạo ra vùng vi khí hậu, giúp nhiệt độ dịu mát hơn trong mùa hè của thành Vinh, lại có những công trình mang tính đại diện cho sự phát triển mạnh mẽ của tỉnh trong thời đại mới như tòa tháp biểu tượng Central Park Residences, Quảng trường nhạc nước, Quảng trường ánh sáng. Chúng tôi thực sự ấn tượng với quy hoạch hạ tầng giao thông, đường rộng gấp 2-3 lần so với các đô thị khác, và tính kết nối giữa tiện ích với thương mại, dịch vụ được sắp đặt rất bài bản, tiệm cận với tầm nhìn quy hoạch của Singapore – nơi đi trước chúng ta nhiều năm về phát triển đô thị”.
Quy hoạch và kết nối bài bản đã giúp Eco Central Park trở thành đô thị điển hình tại Nghệ An, là nơi tổ chức hàng hoạt các sự kiện văn hóa - xã hội - giải trí của tỉnh nói chung, thành phố Vinh (cũ) nói riêng. Sức hấp dẫn của đại đô thị trong lòng thành phố cũng thôi thúc bộ phận lớn người dân thay đổi quan niệm sống, chuyển từ mối quan tâm về căn nhà đơn lẻ sang tiêu chuẩn khắt khe hơn về môi trường sống có đầy đủ tiện ích hiện đại, đồng bộ, an ninh và chất lượng.
Diện tích sống - Giá trị lõi bị bỏ quên trong cơn sốt “căn hộ linh hoạt”
Sau nhiều năm thị trường chạy theo xu hướng căn hộ nhỏ, đa công năng, nhu cầu về những không gian sống rộng rãi - nơi con người thật sự được “thở” - đang quay trở lại. Bởi lẽ, hơn cả tiện nghi, sự rộng rãi mới định hình trải nghiệm sống và củng cố cảm giác an cư bền vững cho mỗi thế hệ.
Nhà phố Trellia Cove - "Hàng hiếm" giữa tâm điểm Nam Sài Gòn
Được quy hoạch bài bản bên trong khu compound khép kín, sở hữu địa thế “ốc đảo” đắt giá cùng số lượng giới hạn, nhà phố Trellia Cove - dòng sản phẩm thấp tầng cuối cùng thuộc đô thị tích hợp Mizuki Park 26ha - đang trở thành tâm điểm chú ý trên thị trường.
Lãi suất cho vay thế chấp nhà ở Mỹ giảm mạnh
Lãi suất giảm đã dẫn đến một làn sóng tăng mạnh trong nhu cầu vay thế chấp nhà, đặc biệt là nhu cầu vay đảo nợ...
"Đất vàng" bị bỏ hoang ở khu du lịch Đồ Sơn
Không chỉ các cơ sở vật chất dịch vụ du lịch cũ bị xuống cấp, hoang hoá mà nhiều dự án du lịch tại Đồ Sơn cũng bị “đắp chiếu” kéo dài …
Masterise Homes nâng tầm giá trị cho Ocean Park 2 với hai dòng sản phẩm khác biệt
LUMIÈRE SpringBay và Masteri Trinity Square là biểu tượng cho hai dòng sản phẩm chiến lược của Masterise Homes, đại diện cho hai chất sống khác biệt, cùng hiện diện tại Ocean Park 2.
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: