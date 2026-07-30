Giá trị của một ngôi sao có khả năng kéo khán giả đến rạp

Mùa hè 2026 có thể là bước ngoặt đánh dấu sự trưởng thành trong sự nghiệp Tom Holland. Một hiện tượng phòng vé toàn cầu và một bộ phim mở bán vé trước với tốc độ kỷ lục, đưa anh trở thành diễn viên có sức hút thương mại lớn nhất Hollywood hiện nay…

Tom Holland đang được nhìn nhận như một ngôi sao điện ảnh thực thụ. Ảnh: The Times

Bộ phim The Odyssey có Tom Holland góp mặt nhanh chóng tiến sát mốc doanh thu 700 triệu USD chỉ sau ít ngày công chiếu, trở thành hiện tượng văn hóa toàn cầu. Ngay sau đó là Spider-Man: Brand New Day, bom tấn được dự báo sẽ tiếp tục thống trị phòng vé và nối dài chuỗi thành công của thương hiệu "Người Nhện". Nếu những dự báo thành hiện thực, chỉ riêng hai bộ phim trong mùa hè này có thể mang về hơn 2 tỷ USD doanh thu toàn cầu.

Đó không còn là thành công của một diễn viên trẻ. Đó là dấu hiệu của một ngôi sao có khả năng kéo khán giả đến rạp ở thời điểm Hollywood đang vật lộn với khủng hoảng khán giả. Mười năm sau ngày khoác bộ đồ Spider-Man lần đầu tiên, Tom Holland đang bước vào một vị thế khác: được nhìn nhận như một ngôi sao điện ảnh thực thụ.

Có một khoảnh khắc rất đẹp trong The Odyssey của đạo diễn Christopher Nolan, khi nhân vật Telemachus đứng nhìn đường chân trời, vẫn còn gương mặt của một cậu bé nhưng đôi mắt đã bắt đầu học cách gánh lấy lịch sử… Người ta chợt nhận ra: tuổi trẻ không biến mất trong một ngày. Nó rời đi rất chậm, gần như không ai nhận thấy.

Tom Holland trong một cảnh phim "The Odyssey". Ảnh: Universal

Ba mươi tuổi - không còn là cậu thiếu niên nhảy múa trên mái nhà với bộ đồ Spider-Man, nhưng cũng chưa hoàn toàn trở thành kiểu tài tử trung niên mà Hollywood vẫn yêu thích. Tom vẫn giữ được khoảng lơ lửng rất hiếm giữa một cậu bé và một người đàn ông. Christopher Nolan dường như hiểu điều đó nên đã kịp lưu giữ nó trên phim.

Ngoài đời, Tom Holland cũng đang ở đúng khoảnh khắc ấy. Báo chí gọi đó là thành công của một ngôi sao. Những người làm tài chính ở Hollywood gọi đó là giảm thiểu rủi ro. Bởi lẽ Tom đang "tăng tốc" sự nghiệp giữa một bên là Christopher Nolan - người cuối cùng còn biến mỗi bộ phim thành một sự kiện văn hóa, nơi khán giả phải đến rạp như đi hành hương.

Và một bên là Marvel - cỗ máy thương mại lớn nhất lịch sử, nơi mọi thứ đều được tính bằng vũ trụ và phần tiếp theo. Hai triết lý không thể khác nhau hơn. Một bên tiêu hàng trăm triệu để không khoe hàng trăm triệu. Một bên tiêu hàng trăm triệu để bạn phải thấy từng đồng. Cả hai trường phái cùng đặt cược vào Tom Holland trong một mùa hè.

Tom Holland trong phim "Spider-Man: Brand New Day". Ảnh: Sony Pictures

Thực tế, Tom Holland đã quen với những cột mốc doanh thu khổng lồ. Spider-Man: No Way Home từng vượt 1,9 tỷ USD toàn cầu, trở thành một trong những phim ăn khách nhất lịch sử. Anh cũng góp mặt trong Avengers: Infinity War và Avengers: Endgame, hai tác phẩm đều vượt mốc 2 tỷ USD, trong đó Endgame từng giữ kỷ lục phim có doanh thu cao nhất thế giới. Những con số ấy giúp Holland sớm gia nhập nhóm diễn viên có tổng doanh thu phòng vé cao nhất Hollywood.

Hè 2026, Marvel và Sony tiếp tục xây dựng tương lai của "Người Nhện" quanh anh. Universal đặt anh vào một trong những dự án lớn nhất sự nghiệp Christopher Nolan. Điều đó phản ánh một xu hướng mới của Hollywood. Khi chi phí sản xuất và quảng bá ngày càng tăng, những diễn viên có khả năng kết nối khán giả đại chúng với các tác phẩm có tham vọng nghệ thuật trở nên hiếm hơn bao giờ hết. Tom Holland đang lấp đầy khoảng trống ấy.

Giống như Leonardo DiCaprio từng rời hình ảnh thần tượng của Titanic để trở thành gương mặt quen thuộc trong phim hàn lâm của Martin Scorsese, Christopher Nolan hay Quentin Tarantino. Giống như Matt Damon bước ra khỏi Good Will Hunting để trở thành lựa chọn của các đạo diễn gạo cội Steven Spielberg, Ridley Scott và Nolan. Tom Holland cũng đang bước vào giai đoạn trưởng thành nhất trong sự nghiệp. Sự chuyển mình ấy không diễn ra bằng những tuyên bố lớn lao, nó diễn ra bằng danh sách những đạo diễn muốn làm việc cùng anh.

Tom Holland trong phim "Spider-Man: No Way Home". Ảnh: Marvel

Trong ngành công nghiệp điện ảnh, đó là thước đo đáng tin cậy hơn mọi bảng xếp hạng danh tiếng. Một ngôi sao có thể tạo nên doanh thu. Nhưng một diễn viên được những đạo diễn lớn liên tục lựa chọn, mới là người có thể tạo nên giá trị bền vững. Ba mươi tuổi là lúc vẫn đủ trẻ để giữ năng lượng của một thần tượng phòng vé, nhưng đủ già để các đạo diễn lớn bắt đầu nhìn thấy chiều sâu. Đó là thứ không thể tạo ra bằng hóa trang hay kỹ xảo.

Và có lẽ đó mới là lý do Tom Holland trở thành gương mặt của hai bộ phim lớn nhất mùa hè 2026. Không chỉ vì anh bán được vé, mà vì anh đang mang trên khuôn mặt mình thứ mà Hollywood luôn săn tìm nhưng rất hiếm khi bắt gặp: khoảnh khắc chuyển giao giữa tuổi trẻ và sự trưởng thành. Do đó, Holland đang rất bận rộn và có thể còn bận rộn hơn nữa nếu những tin đồn về việc anh ấy được nhắm đến để đóng vai James Bond mới là sự thật.

Denis Villeneuve sẽ đạo diễn bộ phim Bond tiếp theo cho Amazon MGM với kịch bản do Steven Knight, người tạo ra loạt phim “Peaky Blinders”, chắp bút. Tên của Holland thường được nhắc đến khi người ta bàn tán về việc ai sẽ kế nhiệm Daniel Craig trong vai 007. Điều này càng được củng cố bởi những báo cáo cho rằng Amazon muốn một diễn viên trẻ hơn cho vai Bond lần này. Bộ phim 007 mới cũng do Amy Pascal đồng sản xuất, người từng hợp tác chặt chẽ với Holland trong các bộ phim “Spider-Man”.

Tom Holland đang được đồn đoán sẽ trở thành James Bond mới của màn ảnh. Ảnh: Rolling Stone

Nếu đúng, Holland sẽ là người duy nhất cùng lúc nắm ba vũ trụ: Người Nhện, sử thi của Nolan, và 007. Đó không còn là câu chuyện cậu bé biết kiên trì theo đuổi giấc mơ. Đó sẽ là định giá.

Tom Holland đang trở thành một tài sản của Hollywood, nơi giá trị của một diễn viên không chỉ được đo bằng số lượng người hâm mộ, mà còn bằng khả năng tạo niềm tin cho các khoản đầu tư trị giá hàng trăm triệu USD. Thực tế, trong nền kinh tế sáng tạo, đó mới là thước đo của một ngôi sao hạng A.