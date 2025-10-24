Tự doanh mua ròng 1.000 tỷ, gom nhiều cổ phiếu chứng khoán

Khối Tự doanh hôm nay mua ròng 931.8 tỷ đồng tính riêng khớp lệnh họ mua ròng 1080.8 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh, tự doanh mua ròng 10/18 ngành.

Không có cổ phiếu dẫn dắt, thị trường rơi vào trạng thái chống chọi yếu ớt trước những pha bán tháo trong phiên giao dịch hôm nay. Chỉ số giằng co đánh võng liên tục, có lúc "bay màu" tới 24 điểm nhưng sau đó hồi dần và đóng cửa phiên chỉ còn giảm 3,88 điểm lùi về vùng giá 1.683. Độ rộng xấu đi khá nhiều với 190 cổ phiếu giảm điểm trên 117 mã tăng.

Ngân hàng Chứng khoán đảo chiều hàng loạt. Nhiều cổ phiếu nhà băng rớt sâu như MBB, TCB, VPB giảm trung bình 3%, SSI giảm 4%, VIX giảm 6,5^, VND, SHS, STB, TCX cũng đỏ rực. Bất động sản hôm nay VHM và VRE cũng trở thành hai cổ phiếu gây tiêu cực cho chỉ số trong khi VIC tăng 1,86%.

Một vài cổ phiếu bất động sản cũng tăng nhưng mức tăng không đáng kể như KDH, BCM, KSF, NVL, KBD. Công nghệ thông tin và truyền thông hôm nay ngược chiều bứt phá, VCI tăng tới 4,26% và FPT tăng 2,84%.

Nhiều cổ phiếu tiêu dùng cũng tăng mạnh trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế được dồn trọng tâm vào tiêu dùng nội địa. VNM tăng 2,65%; MSN, VPL, FRT, PNJ đều có một phiên giao dịch rất khá.

Các nhóm ngành sản xuất, logistic lại biến động xấu đi cùng diễn biến toàn cầu. ACV, VJC, HVN, MVN, HPG, MSR đỏ lửa. Thanh khoản ba sàn hôm nay nhích tăng so với phiên qua khớp lệnh đạt gần 33.000 tỷ đồng.

Tuy vậy, mức thanh khoản này không mang lại tín hiệu tích cực khi lực bán tháo trong phiên có một vài điểm ồ ạt nhưng không hút được tiền vào bắt đáy. Khối ngoại vẫn bán ròng 1.700 tỷ trong đó mua tiếp FPT, MSN và bán ra SSI, MBB, VCI, VIX.

Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 1870.5 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 2012.3 tỷ đồng. Mua ròng khớp lệnh chính của nước ngoài là nhóm Thực phẩm và đồ uống, Công nghệ Thông tin. Top mua ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: MSN, FPT, ACB, FRT, PNJ, DXG, TPB, GEX, VNM, HCM.

Phía bên bán ròng khớp lệnh của nước ngoài là nhóm Dịch vụ tài chính. Top bán rồng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: SSI, MBB, VCI, VIX, SHB, VIC, CHI, VHM, VCB.

Nhà đầu tư cá nhân mua ròng 310.5 tỷ đồng, trong đó họ mua ròng khớp lệnh là 284.3 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ mua ròng 11/18 ngành, chủ yếu là ngành Dịch vụ tài chính. Top mua ròng của nhà đầu tư cá nhân tập trung gồm: SSI, VJC, VCI, VIX, HDB, MBB, CII, VSC, VCB, STB.

Phía bán ròng khớp lệnh: họ bán ròng 7/18 ngành chủ yếu là nhóm ngành Công nghệ Thông tin, Thực phẩm và đồ uống. Top bán ròng có: FPT, MSN, HPG, DXG, VHM, VCG, SHB, FRT, VNM.

Tự doanh mua ròng 931.8 tỷ đồng tính riêng khớp lệnh họ mua ròng 1080.8 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tự doanh mua ròng 10/18 ngành. Nhóm mua ròng mạnh nhất là Công nghệ Thông tin, Ngân hàng. Top mua ròng khớp lệnh của tự doanh phiên ngày hôm nay gồm FPT, VIC, HPG, MBB, VPB, TCB, VNM, VHM, MSN, LPB.

Top bán ròng là nhóm Bán lẻ. Top cổ phiếu được bán ròng gồm KDH, CTR, VTP, PDR, NT2, FRT, REE, VIB, MWG, DIG.

Nhà đầu tư tổ chức trong nước mua ròng 519.7 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ mua ròng 647.2 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tổ chức trong nước bán ròng 8/18 ngành, giá trị lớn nhất là nhóm Công nghệ Thông tin Top bán ròng có FPT, VJC, HDB, ACB, MSN, VPB, PNJ, VNM, VSC, TPB. Giá trị mua ròng lớn nhất là nhóm Dịch vụ tài chính. Top mua ròng có SSI, MBB, SHB, VHM, HPG, VCG, VCI, STB, CTG, VIX.

Giá trị giao dịch thỏa thuận hôm nay đạt 1.469,1 tỷ đồng, giảm -22,7% so với phiên liền trước và đóng góp 4,4% tổng giá trị giao dịch.

Hôm nay có giao dịch thỏa thuận đáng chú ý ở cổ phiếu PET, với gần 5,9 triệu đơn vị cổ phiếu tương đương 169,9 tỷ đồng được sang tay giữa các nhà đầu tư cá nhân.

Tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở Chứng khoán, Thực phẩm, Phần mềm trong khi giảm ở Bất động sản, Ngân hàng, Xây dựng, Bán lẻ, Kho bãi, Hàng cá nhân. Tính riêng khớp lệnh, tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở nhóm vốn hóa lớn VN30, trong khi giảm ở nhóm vốn hóa vừa VNMID và nhỏ VNSML.