Trang chủ Chứng khoán

Blog chứng khoán: Cầu vẫn rất kiên nhẫn

24/10/2025, 16:33

Thay đổi trong cách chọn giá mua hôm nay khiến cổ phiếu phục hồi hạn chế, độ rộng cho thấy sắc đỏ vẫn phủ rộng. Dù vậy đại đa số cổ phiếu đã “thoát đáy” intraday với thanh khoản tổng thể cải thiện.

Tranh minh họa.

Mặc dù VNI đang được neo “lơ lửng” dưới MA20 và mức phục hồi tương đương khoảng 50% biên độ giảm của phiên đầu tuần nhưng cổ phiếu hồi lại kém hơn nhiều. Điều này phản ánh sự khác biệt giữa các trụ và cổ phiếu thông thường.

Dư địa điều chỉnh ở nhiều cổ phiếu vẫn còn khi các đợt “test” cung chưa kết thúc nên quan điểm của bên mua vẫn còn thận trọng và kiên nhẫn. Nếu tính lũy kế khối lượng giao dịch vùng giá đỏ trong 4 phiên cuối tuần thì vẫn lớn hơn lượng giao dịch ở vùng xanh, dù từng phiên có thể khác biệt. Đây là kết quả rõ ràng của chiến lược chọn mua và bắt đáy theo khoảng giá. Mỗi khi giá điều chỉnh đủ sâu thì mới kích hoạt được các lệnh mua chờ.

Không nhiều cổ phiếu trong tuần có biên độ phục hồi tương đương với VNI – đạt khoảng 50% mức giảm của ngày đầu tuần – thậm chí nhiều mã còn tiếp tục giảm thêm. Tín hiệu tốt là quán tính giảm đã chậm lại và thanh khoản thấp ở chiều giảm intraday đối với các cổ phiếu khác nhau. Nếu không có áp lực từ đòn bẩy, nhu cầu bán sẽ từ từ giảm xuống vì rất nhiều cổ phiếu đã quay lại ngưỡng hỗ trợ tốt.

Việc quan sát chỉ số lúc này không phải là chỉ báo tin cậy để mua hay bán cổ phiếu riêng lẻ. Nhịp vừa rồi VNI từ 1700 lên 1800 cổ phiếu điều chỉnh nhiều hơn. Thậm chí giai đoạn đi ngang trong biên độ 1600-1700 hồi tháng 9 cũng khiến cổ phiếu điều chỉnh nhiều hơn tăng. Lúc này VNI đang kiểm tra vùng 1600 điểm, tức là biên độ giảm không nhiều, nhưng cổ phiếu đã xuống trước vùng hỗ trợ thấp hơn đáng kể.

Về mặt kỹ thuật, VNI vẫn chỉ đang trong diễn biến phục hồi thông thường sau khi tạo đỉnh và khả năng cao vẫn có thêm một nhịp ép nữa để “test” cung. Khả năng duy trì phân hóa hoặc dao động với biên độ hẹp vẫn là tín hiệu quan trọng nhất. Kết quả kinh doanh quý 3 không thể tạo sóng tăng nhưng vẫn sẽ là lực đỡ để thu hút dòng tiền dài hạn vào. Trong vài phiên nữa thị trường không “tìm thấy” lý do mới nào để lo sợ, tâm lý sẽ bình ổn và cung cầu đủ cân bằng để tạo vùng tích lũy.

Thị trường phái sinh hôm nay dao động khá rộng và đủ thuận lợi về basis để đánh cả hai chiều. Điều khó quan sát là sự lệch pha giữa các trụ. VIC được neo trong phần lớn thời gian như VHM và một số mã ngân hàng lớn lại yếu. Do đó quán tính chỉ được đẩy lên cao nếu có sự đồng pha và hôm nay điều này mang tính thời điểm diễn ra trong thời gian ngắn nên chỉ cần lơ là một chút là trượt thời điểm tốt.

Ví dụ nhịp VN30 từ 1941.xx xuống gần 1911.xx chia làm hai giai đoạn và áp lực đánh gãy 1928.xx chỉ do VIC và diễn ra khoảng 15 phút. Nhịp tăng cuối hoàn toàn do CTG đột nhiên thay đổi và cũng chỉ xuất hiện trong 15 phút. An ủi duy nhất là basis đủ nhỏ để đặt các mức stoploss theo VN30 để có tương quan rủi ro/lợi nhuận chấp nhận được khi chỉ có thể đánh từng đoạn thay vì nắm giữ đủ một nhịp.

Với kịch bản VNI tiếp tục điều chỉnh test cung có xác suất cao, cơ hội mua ở vùng giá thấp vẫn còn nhiều, không cần phải tranh ở các nhịp hồi. Nếu không có thêm phiên mở biên độ để ép hàng thì sẽ xuất hiện nhiều hơn các diễn biến đánh võng intraday. Chiến lược vẫn là kiên nhẫn căng giá mua, Long/Short với phái sinh.

VnEconomy

VN30 đóng cửa hôm nay tại 1944.6, ngay tại một mốc. Cản gần nhất phiên tới là 1950; 1959; 1969; 1981; 1996. Hỗ trợ 1937; 1924; 1915; 1902; 1894; 1886.

“Blog chứng khoán” mang tính chất cá nhân và không đại diện cho ý kiến của VnEconomy. Những quan điểm, đánh giá là của cá nhân nhà đầu tư và VnEconomy tôn trọng quan điểm cũng như văn phong của tác giả. VnEconomy và tác giả không chịu trách nhiệm về những vấn đề phát sinh liên quan đến các đánh giá và quan điểm đầu tư được đăng tải.

