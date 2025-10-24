Tiền bắt đáy lại hoạt động, thanh khoản phục hồi

Mặc dù VN-Index đóng cửa phiên cuối tuần vẫn dưới tham chiếu 0,23% nhưng hiệu ứng nâng giá của dòng tiền bắt đáy khá rõ. Loạt cổ phiếu “thoát đáy” trong ngày và thanh khoản tổng thể tăng gần 26%, đạt gần 31,2 ngàn tỷ đồng, cao nhất 3 phiên gần đây.

Độ rộng thị trường cuối ngày cũng không được tốt, sàn HoSE chỉ có 117 mã tăng/190 mã giảm. Xét về tương quan tỷ lệ tăng giảm, hôm nay là kém nhất 4 phiên. Điều này phản ánh chiến lược mua của nhà đầu tư có sự thay đổi: Việc đua giá không còn hào hứng như trước mà chủ yếu là chặn đỡ hoặc giao dịch trong vùng giá đỏ.

Nhìn từ độ rộng thì hiệu ứng bắt đáy không rõ ràng. Tuy nhiên nếu nhìn từ dao động trong ngày thì cổ phiếu có phục hồi nhất định: Khoảng một phần ba số cổ phiếu có giao dịch của VN-Index (33%) đạt biên độ phục hồi từ 2% trở lên so với giá thấp nhất. Nếu tính từ biên độ hồi 1%, khoảng 59,2% số cổ phiếu có xuất hiện.

Cũng giống như các phiên trước, khả năng hoạt động của dòng tiền bắt đáy tạo biên độ dao động khác nhau. Với số mã đỏ áp đảo, thanh khoản vẫn tập trung nhiều ở nhóm này. Cụ thể, trong 190 cổ phiếu giảm giá cuối phiên ở HoSE, có 103 mã giảm quá 1%, tập trung 50,8% tổng giá trị khớp lệnh sàn.

Lựa chọn cách mua đang khiến thanh khoản tùy thuộc vào sức ép từ bên bán một cách rõ nét. Ví dụ nhóm chứng khoán, SSI giảm cực mạnh 4% hôm nay và bên mua chặn rất sâu và cũng kéo giá hồi lại khoảng 0,84% so với đáy. Thanh khoản của SSI lên tới 2.974,3 tỷ đồng. Ngược lại VIX bị bán dữ dội và cầu hoàn toàn thụ động, khiến giá đóng cửa ở mức thấp nhất phiên, giảm 6,5% với thanh khoản cũng rất lớn 1.624,6 tỷ đồng. Ngược lại VCI tăng 1,63% với thanh khoản cũng rất tốt, khoảng 568 tỷ đồng, một phần vì giá đã giảm mạnh hơn và sớm hơn. VND đóng cửa giảm 1,46% nhưng mức phục hồi thậm chí khá tốt với +1,76% kể từ đáy trong ngày.

Nhìn từ góc độ này, khả năng neo giữ giá và đẩy giá lên trong vùng đỏ càng có khối lượng lớn càng tốt, biên độ hồi lại càng nhiều càng tốt. Với người muốn mua, rõ ràng giá càng giảm thì càng có lợi, nên việc lựa chọn khoảng giá phản ánh khả năng chấp nhận rủi ro.

Dòng tiền bắt đáy hôm nay chủ yếu hoạt động trong vùng giá đỏ, do đó sức mạnh thể hiện ở mức độ đẩy giá phục hồi so với đáy thấp nhất hơn là so với tham chiếu.

Đối với VN-Index, biến động đang không phản ánh hết giao dịch ở cổ phiếu. Chỉ số này hôm nay giảm nhẹ 0,23% nhưng rõ ràng cổ phiếu yếu hơn. Năng lực dù điểm của VIC tăng 1,86%, FPT tăng 2,84%, VPL tăng 1,99%, VNM tăng 2,65%, MSN tăng 1,41% đã giúp cân bằng lại nhóm giảm. Cổ phiếu ngân hàng nhiều mã yếu như TCB giảm 3,09%, VPB giảm 2,67%, MBB giảm 3,17%. Đây đều là các cổ phiếu nằm trong Top 10 vốn hóa của sàn HoSE. Sự cân bằng này có thể nhìn thấy ở rổ VN30, với 12 mã xanh và 15 mã đỏ, chỉ số giảm nhẹ 0,06% mà thôi.

Thanh khoản hai sàn hôm nay khá cân bằng cả sáng lẫn chiều. Chiều nay thậm chí giao dịch giảm nhẹ 4% so với buổi sáng dù mặt bằng giá có cao hơn. Phiên sáng có tới 168 cổ phiếu giảm quá 1% so với tham chiếu (phiên chiều 103 mã). Thị trường yếu nhất lúc 11h và gần như toàn thời gian VN-Index nằm dưới tham chiếu. Nói cách khác, thanh khoản tổng thể tăng 26% so với phiên trước cho thấy mức độ hoạt động của dòng tiền có tích cực hơn trong vùng giá đỏ.

Ở phía tăng giá, thị trường không có nhiều mã thực sự mạnh rõ rệt. Tuy 117 mã còn xanh nhưng giao dịch lớn chỉ dồn vào hơn chục mã. Đây là các cổ phiếu xuất hiện thanh khoản vượt trăm tỷ đồng và giá đóng cửa tăng hơn 1% so với tham chiếu. Các blue-chips FPT, MSN, VIC, VNM, DGC nằm trong số này. Còn lại có thể kể tới DXG tăng 4,24%, VCI tăng 1,63%, VTP tăng 6,96%, CTR tăng 6,94%, PNJ tăng 2,93%, FRT tăng 3,51%...

Nhà đầu tư nước ngoài cũng có chút thay đổi phiên này. Buổi sáng khối ngoại bán ròng cực mạnh 2.053 tỷ đồng nhưng đến chiều mua ròng gần 286 tỷ. Dù vậy thay đổi này có lẽ cũng chỉ mờ nhạt như hành động lướt sóng thường thấy trong tuần. Các cổ phiếu bị bán ròng lớn là SSI -759,2 tỷ, MBB -346,2 tỷ, VCI -199,6 tỷ, VIX -141 tỷ, SHB -126,1 tỷ. Phía mua ròng có FPT +246,8 tỷ, MSN +154,3 tỷ, ACB +74,5 tỷ, FRT +42,4 tỷ…