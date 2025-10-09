Thứ Năm, 09/10/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Bất động sản

Từ giao điểm kết nối đến cộng đồng thịnh vượng - Giải mã đầu tư bất động sản ven sông

Thu Hà

09/10/2025, 08:00

Không chỉ là dự án đô thị, Izumi City mang sứ mệnh kiến tạo một cộng đồng thịnh vượng - nơi hạ tầng, con người và giá trị sống cùng phát triển bền vững. Từ giao điểm chiến lược của khu Đông TP.HCM, dự án mở ra cơ hội đầu tư và an cư chuẩn quốc tế.

NƠI DÒNG CHẢY PHÁT TRIỂN HỘI TỤ

Nằm tại phía Nam thành phố Biên Hòa (cũ), ven sông Đồng Nai, Izumi City sở hữu vị trí chiến lược hiếm có – nơi hội tụ các tuyến giao thông huyết mạch kết nối vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Chỉ cách Ngã ba Vũng Tàu chưa đầy 20 phút di chuyển, từ Izumi City, cư dân có thể dễ dàng di chuyển đến trung tâm Biên Hòa, TP.HCM, Vũng Tàu, Tây Nguyên và các tỉnh miền Trung.

Bên cạnh đó, Đồng Nai hiện là tỉnh có hệ thống hạ tầng giao thông phát triển mạnh hàng đầu cả nước, với sân bay quốc tế Long Thành, cửa khẩu quốc tế Hoa Lư, tuyến đường sắt Bắc – Nam, cùng các cảng biển trọng điểm như Phước An, Gò Dầu, Phú Hữu.

Hệ thống đường bộ liên vùng cũng được mở rộng đồng bộ, gồm 10 tuyến cao tốc và vành đai với tổng chiều dài 399 km – đứng thứ hai cả nước, cùng 7 tuyến quốc lộ dài 480 km, tạo nên mạng lưới kết nối nhanh chóng, thuận tiện cho giao thương, logistics và du lịch. Song song đó, Đồng Nai còn là một trong những trung tâm công nghiệp lớn nhất Việt Nam, với 82 khu công nghiệp được quy hoạch, thu hút hàng chục nghìn chuyên gia và kỹ sư đến sinh sống, làm việc.

Izumi City ngự trị tâm điểm khu Đông TP HCM.
Izumi City ngự trị tâm điểm khu Đông TP HCM.

Giữa tâm điểm kết nối và thịnh vượng ấy, Izumi City không chỉ kiến tạo chuẩn sống cân bằng, mà còn mở ra cơ hội đầu tư bền vững và gia tăng giá trị lâu dài cho những ai đón đầu xu hướng phát triển của khu Đông.

KHÔNG GIAN SỐNG TOÀN CẦU – NƠI CON NGƯỜI VÀ GIÁ TRỊ CÙNG PHÁT TRIỂN

Không chỉ sở hữu vị trí đắc địa, Izumi City được kiến tạo theo mô hình “Modern Township” chuẩn quốc tế, tích hợp đầy đủ năm trụ cột thiết yếu: sống, học tập, làm việc, vui chơi và mua sắm. Mỗi bước chân trong khu đô thị là một hành trình trải nghiệm đa sắc màu, nơi mọi nhu cầu được đáp ứng trong một hệ sinh thái khép kín. Từ những công viên ven sông xanh mát, hệ thống trường học chuẩn quốc tế, trung tâm thương mại sầm uất đến bến du thuyền và khu thể thao hiện đại, tất cả đều được quy hoạch bài bản khép kín để mang đến một cuộc sống trọn vẹn và đẳng cấp.

Ngay trong lòng mỗi phân khu, cụm tiện ích thể dục thể thao được bố trí hài hòa giữa mảng xanh, mang đến không gian rèn luyện và tái tạo năng lượng tràn đầy mỗi ngày.
Ngay trong lòng mỗi phân khu, cụm tiện ích thể dục thể thao được bố trí hài hòa giữa mảng xanh, mang đến không gian rèn luyện và tái tạo năng lượng tràn đầy mỗi ngày.

Trong đó, phân khu Izumi Canaria – compound xanh ven sông, chính là hình mẫu tiêu biểu của phong cách sống quốc tế: Khép kín, riêng tư nhưng vẫn kết nối, nơi cư dân tận hưởng không gian xanh bên sông, tiện ích cao cấp và môi trường cộng đồng tri thức, nhân văn.

Điểm khác biệt lớn nhất của Izumi City chính là định hướng xây dựng cộng đồng tri thức – nơi hội tụ của những chuyên gia, kỹ sư, nhà nghiên cứu và những bộ óc tinh hoa. Không gian sống tại đây được thiết kế để thúc đẩy sự giao lưu, học hỏi và hợp tác. Các sự kiện hội thảo, triển lãm nghệ thuật, không gian công cộng ven sông được tổ chức thường xuyên, tạo nên một môi trường sống năng động, đầy cảm hứng và gắn kết.

“Izumi City không chỉ là nơi ở, mà là nơi tôi có thể kết nối với những người cùng chí hướng, cùng chuyên môn. Mỗi ngày sống tại đây là một ngày tôi được truyền cảm hứng để học hỏi và phát triển”, ông Nguyễn Quang Vinh, làm việc tại một tập đoàn logistics quốc tế có trụ sở tại Đồng Nai chia sẻ khi an cư tại Izumi City từ giữa năm 2025.

Kỹ sư Nguyễn Minh Quân, chuyên gia kỹ thuật bảo dưỡng tại một hãng hàng không trong nước lại khẳng định: “Tôi chọn Izumi City không chỉ vì tiện ích, mà vì nơi đây cho tôi cảm giác được sống trong một cộng đồng quốc tế, nơi tôi có thể phát triển sự nghiệp và nuôi dưỡng cảm hứng mỗi ngày.”

KIẾN TẠO TƯƠNG LAI BỀN VỮNG

Trên hành trình kiến tạo dự án, Tập đoàn Bất động sản Tích hợp Nam Long – nhà phát triển của Izumi City – luôn kiên định với triết lý “tăng trưởng bền vững”, lấy con người, cộng đồng và thế hệ tương lai làm trung tâm cho mọi hoạt động.

Từng ngôi nhà, góc phố tại Izumi City đều được chăm chút chỉn chu.
Từng ngôi nhà, góc phố tại Izumi City đều được chăm chút chỉn chu.

Tầm nhìn ấy được thể hiện rõ trong từng chi tiết quy hoạch, cảnh quan và tiện ích của Izumi City nói chung và Izumi Canaria nói riêng – nơi mỗi không gian sống đều hướng đến sự phát triển hài hòa giữa con người và thiên nhiên, tạo nên chuẩn sống xanh, an toàn và nhân văn.

Không chỉ là một khu đô thị, Izumi City còn là tuyên ngôn của một phong cách sống mới – nơi khơi nguồn cảm hứng, nuôi dưỡng đam mê và mở ra cánh cửa hội nhập toàn cầu cho thế hệ cư dân hiện đại. Với tầm nhìn chiến lược, quy hoạch chuẩn quốc tế và triết lý sống nhân văn, Izumi City chính là nơi chuẩn sống quốc tế được định hình từ hôm nay – một nơi để sống trọn vẹn, kết nối và vươn xa.

* Xem thêm thông tin về Izumi City tại: www.izumicity.vn

Từ khóa:

Izumi City

Đọc thêm

2026 – 2027: Hà Nội có thể đón nhận khoảng 46.600 căn hộ

2026 – 2027: Hà Nội có thể đón nhận khoảng 46.600 căn hộ

Từ năm 2026 trở đi, khi các dự án thí điểm hoàn tất thủ tục pháp lý, nguồn cung nhà ở mới tại Hà Nội sẽ tăng mạnh.

Celesta Avenue tổ chức chuỗi sự kiện “Vui hội sống Xanh” - Trải nghiệm sống xanh cho cả gia đình

Celesta Avenue tổ chức chuỗi sự kiện “Vui hội sống Xanh” - Trải nghiệm sống xanh cho cả gia đình

Hướng đến việc lan tỏa phong cách sống xanh, lành mạnh và kết nối cộng đồng, dự án Celesta Avenue (đường Nguyễn Hữu Thọ, Nhà Bè, Tp. Hồ Chí Minh) khởi động chuỗi sự kiện cuối tuần mang tên “Vui Hội Sống Xanh”, diễn ra vào hai dịp: Ngày 11–12/10 và ngày 18–19/10/2025, từ 09:00 đến 21:00 mỗi ngày.

Đồng Nai sẽ triển khai 89 dự án khu tái định cư

Đồng Nai sẽ triển khai 89 dự án khu tái định cư

Để đáp ứng nhu cầu thực tế trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời phục vụ công tác bố trí tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi giải phóng mặt bằng khi triển khai các dự án trọng điểm của tỉnh và quốc gia, Đồng Nai dự kiến triển khai 89 dự án xây dựng các khu tái định cư trong giai đoạn từ nay đến năm 2030…

Nguồn cung bất động sản công nghiệp phía Bắc tăng đột phá

Nguồn cung bất động sản công nghiệp phía Bắc tăng đột phá

Báo cáo từ Công ty Cushman & Wakefield cho biết sau khi định nghĩa lại Vùng kinh tế phía Bắc theo đơn vị hành chính mới, tổng nguồn cung đất công nghiệp tích lũy toàn vùng đạt 23.563ha, ghi nhận mức tăng đột phá - khoảng 37% về quy mô so với trước đây.

TP. Hồ Chí Minh có 838 công trình, dự án còn vướng mắc

TP. Hồ Chí Minh có 838 công trình, dự án còn vướng mắc

Sở Xây dựng TP.Hồ Chí Minh cho biết đối với hơn 800 công trình, dự án, khu đất tồn đọng trên địa bàn Thành phố, đến nay, UBND TP. Hồ Chí Minh đã và đang tháo gỡ, đồng thời, Thanh tra Chính phủ, Thanh tra Thành phố cũng đang thực hiện các đoàn thanh tra để làm rõ nội dung cần tháo gỡ.

Dòng sự kiện

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Tìm kiếm động lực và mô hình phát triển kinh tế mới cho Việt Nam

eMagazine

Tìm kiếm động lực và mô hình phát triển kinh tế mới cho Việt Nam

Các dự án, công trình chào mừng Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025)

Multimedia

Các dự án, công trình chào mừng Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025)

So sánh doanh thu các hãng ô tô trên thế giới

Thế giới

So sánh doanh thu các hãng ô tô trên thế giới

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Khai mở các động lực tăng trưởng mới

eMagazine

2

Thế hệ trẻ logistics định hình chuỗi cung ứng xanh trong kỷ nguyên AI

Thị trường

3

Khẩn trương triển khai có hiệu quả Đề án nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam

Tiêu điểm

4

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn làm Trưởng Ban Chỉ đạo Lễ mở ký Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng

Kinh tế số

5

Hàng không Việt Nam cất cánh: Từ “sân bay không giấy tờ” đến siêu dự án Long Thành

Nhà đầu tư

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy