Từ phôi đến vaccine: Bước tiến mới trong chăn nuôi
Chu Khôi
28/03/2026, 22:26
Tại Hội nghị Khoa học, Công nghệ Chăn nuôi và Thú y toàn quốc lần thứ nhất, diễn ra ngày 28/3/2026, nhiều doanh nghiệp đã giới thiệu các giải pháp đột phá như công nghệ phôi trong bò sữa, chuỗi sản xuất khép kín, an toàn sinh học đa lớp và vaccine dịch tả lợn châu Phi. Những ứng dụng này đang góp phần nâng cao năng suất, kiểm soát dịch bệnh và thúc đẩy ngành chăn nuôi phát triển bền vững.
TS. Trần Trung Mỹ, Giám đốc QA Khối Trang trại Tập đoàn
TH, cho biết với ngành bò sữa, chuỗi công nghệ phôi nổi lên như một giải pháp đột
phá, giúp rút ngắn chu kỳ chọn lọc và nhân giống so với thụ tinh nhân tạo truyền
thống.
Tại Việt Nam, Tập đoàn TH là một trong những đơn vị tiên phong làm chủ
chuỗi công nghệ này ở quy mô công nghiệp, từ khai thác noãn (OPU), thụ tinh trong
ống nghiệm (IVP) đến cấy truyền phôi (ET). Việc làm chủ toàn bộ quy trình giúp
rút ngắn thời gian cải tiến di truyền và nâng cao chất lượng đàn bò.
CÔNG NGHỆ PHÔI LÀ “CHÌA KHÓA” CỦA NGÀNH BÒ SỮA
Theo TS. Trần Trung Mỹ, ở khâu OPU, TH đạt trung bình 24
noãn mỗi bò trong năm 2025, cao gấp đôi mức trung bình thế giới. Ở khâu IVP, tỷ
lệ thụ tinh đạt gần 89%, tạo ra trung bình 1,94 phôi nang mỗi bò, tương đương
tiêu chuẩn quốc tế. Ở giai đoạn ET, tỷ lệ đậu thai trung bình của TH đạt khoảng
45%, riêng năm 2025 gần 49%. Tổng cộng, hơn 153.000 noãn đã được khai thác từ
trên 10.000 lượt bò, cho thấy hiệu quả rõ rệt của công nghệ.
“Với ngành bò sữa, chuỗi công nghệ phôi nổi lên như một giải pháp đột phá, giúp rút ngắn chu kỳ chọn lọc và nhân giống so với thụ tinh nhân tạo truyền thống.
Công nghệ phôi là chìa khóa để ngành bò sữa chuyển sang phát triển theo chiều sâu, tạo ra nhiều cá thể ưu tú trong thời gian ngắn, từ đó nâng cao năng suất và hiệu quả chăn nuôi”.
Ông Nguyễn Quang Hiếu, Giám đốc Đối ngoại Công ty De Heus
Việt Nam, cho hay thị trường Halal hiện phục vụ hơn 2 tỷ người, chiếm khoảng
25% dân số thế giới, với quy mô dự kiến đạt 3.000 tỷ USD vào năm 2028. Tuy nhiên, thị
trường này đặt ra yêu cầu khắt khe về chứng nhận Halal, truy xuất nguồn gốc và
kiểm soát dịch bệnh.
Để đáp ứng, De Heus triển khai chiến lược chuỗi khép kín
“Feed - Farm - Food”. Doanh nghiệp cung cấp thức ăn (Feed), phối hợp với đối
tác cung cấp giống, nông hộ và doanh nghiệp đảm nhiệm chăn nuôi (Farm), trong
khi các nhà máy hiện đại thực hiện chế biến (Food). Mô hình này giúp kiểm soát
toàn bộ chuỗi, đảm bảo truy xuất nguồn gốc và đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế
như GlobalGAP, ISO 22000, FSSC 22000 và Halal. De Heus cũng đầu tư mạnh vào hạ
tầng chế biến, tiêu biểu là nhà máy tại Tây Ninh với công suất giết mổ 52 triệu
con và chế biến 132.000 tấn mỗi năm.
AN TOÀN SINH HỌC ĐA LỚP VÀ VACCIN: “LÁ CHẮN KÉP” PHÒNG DỊCH
Ông Nguyễn Văn Minh, Phó Tổng Giám đốc Công ty BAF Việt
Nam, cho biết dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã làm thay đổi căn bản tư duy sản xuất
chăn nuôi.
Trong chăn nuôi, an toàn sinh học không còn là các quy trình rời rạc
mà được tổ chức thành nhiều lớp bảo vệ liên hoàn. Trước hết là kiểm soát dòng
di chuyển theo nguyên tắc một chiều, phân vùng rõ ràng giữa khu sạch - khu bẩn,
hạn chế tối đa sự giao cắt của người, phương tiện và vật tư. Tiếp đến là kiểm
soát các tác nhân trung gian như côn trùng, động vật mang mầm bệnh - nguồn lây
nhiễm khó kiểm soát trong điều kiện nhiệt đới.
"Dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã làm thay đổi căn bản tư duy sản xuất chăn nuôi. Chuyển từ phòng bệnh thụ động sang quản trị rủi ro chủ động.
BAF chuyển hướng sang mô hình kinh tế tuần hoàn, biến chất thải thành tài nguyên. Chất thải được tách rắn - lỏng: phần rắn sản xuất phân hữu cơ, phần nước ủ vi sinh làm nước tưới giàu dinh dưỡng. Việc tái sử dụng chất thải cũng giúp giảm phát thải, BAF hiện triển khai đánh giá tín chỉ carbon tại khoảng 20 trang trại và dự kiến mở rộng toàn hệ thống gần 70 trang trại.
Ở cấp độ cao hơn, BAF ứng dụng hệ thống camera tích hợp
trí tuệ nhân tạo để nhận diện sai lệch di chuyển, phát hiện bất thường của vật
nuôi và cảnh báo sớm nguy cơ dịch bệnh. Dữ liệu hình ảnh kết hợp cảm biến âm
thanh giúp phát hiện sớm dấu hiệu bệnh lý, từ đó khoanh vùng và xử lý ngay từ
giai đoạn đầu, chuyển từ phòng bệnh thụ động sang quản trị rủi ro chủ động.
Song song đó, BAF chuyển hướng sang mô hình kinh tế tuần
hoàn, biến chất thải thành tài nguyên. Chất thải được tách rắn - lỏng: phần rắn
sản xuất phân hữu cơ, phần nước ủ vi sinh làm nước tưới giàu dinh dưỡng. Việc
tái sử dụng chất thải cũng giúp giảm phát thải, BAF hiện triển khai đánh giá
tín chỉ carbon tại khoảng 20 trang trại và dự kiến mở rộng toàn hệ thống gần 70
trang trại.
Chia sẻ về thực trạng dịch tả lợn châu Phi và quá trình
phát triển vaccine trong nước, TS. Nguyễn Văn Điệp, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần AVAC Việt Nam, cho biết dù nhiều công nghệ vaccine đã được nghiên cứu, vaccine sống
giảm độc lực vẫn là hướng đi khả thi nhất về mặt thương mại và đang được AVAC
theo đuổi.
Đến nay, vaccine dịch tả lợn châu Phi của AVAC đã được kiểm
nghiệm và đưa vào sử dụng khoảng 6 triệu liều, trong đó có 1 triệu liều xuất khẩu.
Tuy nhiên, một thách thức mới xuất hiện từ cuối năm 2023 là chủng virus tái tổ
hợp giữa genotype I và II, làm dấy lên lo ngại về khả năng bảo hộ của các
vaccine hiện có. Kết quả nghiên cứu cho thấy hiệu quả vaccine phụ thuộc không
chỉ vào chủng virus mà còn vào mức độ phơi nhiễm.
"Để đưa một vaccine ra thị trường, doanh nghiệp phải giải quyết ba yếu tố cốt lõi: xây dựng hệ thống nuôi cấy tế bào ổn định cho sản xuất quy mô lớn; tạo chủng virus giống gốc đảm bảo an toàn và hiệu lực; đồng thời hoàn thiện dữ liệu đánh giá trước khi cấp phép".
Ở mức phơi nhiễm thấp,
vaccine có thể bảo vệ hoàn toàn đàn lợn; nhưng khi lượng virus cao, hiệu quả giảm
rõ rệt, đặc biệt với phác đồ tiêm một mũi. Trong khi đó, tiêm hai mũi cho kết
quả tích cực hơn.
Từ thực tế này, TS Điệp nhấn mạnh vaccine không thể thay
thế các biện pháp an toàn sinh học, mà cần kết hợp trong một hệ thống phòng dịch
tổng thể. Việc kiểm soát môi trường chăn nuôi, giảm tải lượng virus vẫn đóng
vai trò then chốt. Đồng thời, cần tiếp tục hoàn thiện phác đồ tiêm, nghiên cứu
mũi nhắc lại và phát triển các thế hệ vaccine mới nhằm nâng cao khả năng bảo hộ
trước các biến chủng virus dịch tả lợn châu Phi.
Bên lề hội nghị, Triển lãm khoa học công nghệ với khoảng 20 gian hàng diễn ra từ chiều 27/3 đến hết ngày 28/3 tại Trung tâm Hội
nghị Quốc gia (Hà Nội).
Nhiều doanh nghiệp, tổ chức đã mang đến các sản phẩm và
giải pháp tiêu biểu. Điển hình như, Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam giới thiệu các sản
phẩm thực phẩm chất lượng cao, an toàn, được sản xuất theo quy trình thân thiện
môi trường và quản trị bền vững.
Trong khi đó, Viện Chăn nuôi và Thú y trưng
bày các kết quả nghiên cứu, ứng dụng công nghệ, đồng thời giới thiệu hoạt động
đào tạo, hợp tác quốc tế và chuyển đổi số trong ngành. Công ty Cổ phần AVAC Việt
Nam tập trung vào nghiên cứu, sản xuất vaccine với định hướng “hạng A”, hướng tới
phục vụ ngành chăn nuôi trong nước và xuất khẩu.
Cùng lĩnh vực, NAVETCO giới
thiệu các sản phẩm thuốc thú y đã được tiêu thụ rộng rãi trong nước và xuất khẩu
sang nhiều thị trường. Công ty VMC Việt Nam mang đến các sản phẩm thuốc thú y,
sát trùng, probiotics và phụ gia thức ăn, phục vụ chăn nuôi và thủy sản...
