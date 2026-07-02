Từ yêu cầu bắt buộc đến lợi thế kiến trúc: Kính chống cháy đang thay đổi thiết kế công trình hiện đại

Từ một giải pháp chủ yếu phục vụ phòng cháy chữa cháy, kính chống cháy đang dần trở thành lựa chọn của các kiến trúc sư và chủ đầu tư để kiến tạo những công trình vừa an toàn, vừa gia tăng giá trị thẩm mỹ và hiệu quả vận hành.
Xu hướng sử dụng kính trong các công trình hiện đại ngày càng phổ biến nhờ khả năng mở rộng tầm nhìn, tận dụng ánh sáng tự nhiên và tạo cảm giác kết nối giữa các không gian. Tuy nhiên, cùng với đó là bài toán đặt ra cho các đơn vị thiết kế: làm thế nào để vẫn duy trì được sự thông thoáng của kiến trúc mà không ảnh hưởng đến các yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn cháy.
Trong nhiều năm, các giải pháp ngăn cháy truyền thống như tường đặc hay cửa kín thường khiến không gian bị chia cắt, giảm khả năng quan sát và ảnh hưởng tới tính thẩm mỹ tổng thể. Điều này đặc biệt rõ tại các công trình có mật độ người sử dụng lớn như trung tâm thương mại, khách sạn, bệnh viện hay văn phòng, nơi yêu cầu vừa đảm bảo an toàn, vừa mang đến trải nghiệm không gian rộng mở.
Sự ra đời của kính chống cháy thế hệ mới đã tạo nên hướng tiếp cận khác. Thay vì phải lựa chọn giữa "an toàn" và "thẩm mỹ", các kiến trúc sư có thể kết hợp cả hai trong cùng một giải pháp vật liệu. Những vách kính trong suốt vẫn duy trì sự liên kết về mặt thị giác, đồng thời hình thành các khoang ngăn cháy hiệu quả, góp phần kéo dài thời gian thoát nạn và hạn chế sự lan truyền của lửa cũng như bức xạ nhiệt khi xảy ra sự cố.
Đây cũng là lý do kính chống cháy ngày càng được đưa vào ngay từ giai đoạn thiết kế ý tưởng, thay vì chỉ được bổ sung để đáp ứng yêu cầu kỹ thuật ở giai đoạn hoàn thiện công trình.
Nắm bắt xu hướng này, Eurowindow phát triển dòng kính chống cháy đạt các cấp độ từ EI30 đến EI120, đáp ứng yêu cầu ngăn cháy, cản nhiệt theo nhiều cấp độ khác nhau, phù hợp với yêu cầu của từng loại công trình.
Điểm nổi bật của sản phẩm nằm ở cấu tạo nhiều lớp kính sử dụng dung dịch chống cháy vô cơ tiên tiến. Khi xảy ra hỏa hoạn, lớp vật liệu này sẽ trương nở dưới tác động của nhiệt, tạo thành lớp chắn giúp ngăn ngọn lửa và cản truyền nhiệt sang phía còn lại, góp phần kéo dài thời gian thoát hiểm và hỗ trợ lực lượng cứu hộ xử lý sự cố.
Khác với nhiều giải pháp truyền thống, dung dịch chống cháy vô cơ còn giúp hạn chế hiện tượng ố vàng, mờ sương hay bong bóng trong quá trình sử dụng, giữ cho kính luôn trong suốt, ít ăn mòn và duy trì tính thẩm mỹ trong thời gian dài. Đồng thời, vật liệu không phát thải khí độc ở nhiệt độ cao, thân thiện với môi trường và an toàn cho người sử dụng.
Bên cạnh đó, kính có độ truyền sáng trên 80%, giúp tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên, góp phần giảm nhu cầu chiếu sáng nhân tạo và nâng cao chất lượng không gian bên trong công trình.
Một ưu thế đáng chú ý khác là khả năng sản xuất kính khổ lớn với kích thước tối đa lên tới 2,5 x 4 m. Nhờ đó, các kiến trúc sư có thêm nhiều lựa chọn để tạo nên những mặt dựng và vách kính liền mạch, giảm số lượng đố chia, mở rộng tầm nhìn và gia tăng giá trị thẩm mỹ cho công trình.
Xu hướng phát triển các công trình theo tiêu chuẩn xanh và định hướng ESG đang khiến yêu cầu đối với vật liệu xây dựng ngày càng toàn diện hơn. Một sản phẩm không chỉ cần đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật mà còn phải góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng, đảm bảo sức khỏe người dùng và hướng tới phát triển bền vững.
Tại các trung tâm thương mại, vách kính chống cháy giúp duy trì không gian mua sắm thông thoáng, tăng khả năng quan sát giữa các khu vực chức năng nhưng vẫn đáp ứng yêu cầu phân chia khoang cháy theo thiết kế.
Đối với khách sạn và tòa nhà văn phòng, việc sử dụng các vách kính khổ lớn tạo nên không gian sang trọng, tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên, đồng thời góp phần đảm bảo an toàn cho người sử dụng mà không làm ảnh hưởng đến ý tưởng thiết kế ban đầu.
Trong bệnh viện và trường học, kính chống cháy giúp hình thành môi trường sáng, dễ quan sát, hỗ trợ công tác quản lý và sơ tán khi cần thiết. Đây cũng là những nhóm công trình có yêu cầu cao về cả an toàn lẫn trải nghiệm không gian.
Sản phẩm cũng phù hợp với các nhà ga, sân bay, nhà máy hay công trình công cộng có mật độ người qua lại lớn, nơi yêu cầu đồng thời về khả năng ngăn cháy, độ bền, tính ổn định và giá trị thẩm mỹ.
Khi tiêu chuẩn xây dựng ngày càng nâng cao, giá trị của một vật liệu không còn được đo bằng việc đáp ứng một yêu cầu kỹ thuật riêng lẻ, mà ở khả năng tạo ra nhiều lợi ích đồng thời cho công trình.
Với khả năng ngăn cháy và cản nhiệt theo nhiều cấp độ, sản xuất khổ lớn, duy trì độ trong suốt theo thời gian, không phát thải khí độc hại và phù hợp với xu hướng phát triển bền vững, kính chống cháy Eurowindow đang góp phần mở rộng giới hạn của thiết kế kiến trúc hiện đại.
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