Thứ Ba, 10/03/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Thế giới

Thặng dư thương mại của Trung Quốc cao chưa từng thấy

Điệp Vũ

10/03/2026, 14:30

Thặng dư thương mại của Trung Quốc đã đạt mức cao kỷ lục trong giai đoạn tháng 1 và tháng 2 vừa qua, và kim ngạch xuất khẩu của nước này cũng vượt xa kỳ vọng...

Ảnh minh họa - Ảnh: Bloomberg.
Ảnh minh họa - Ảnh: Bloomberg.

Những số liệu này một lần nữa cho thấy sự bền bỉ của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới trong bối cảnh quan hệ thương mại với Mỹ còn căng thẳng.

Trung Quốc thường kết hợp dữ liệu thương mại của tháng 1 và tháng 2 để làm giảm bớt sự biến động liên quan đến kỳ nghỉ Tết âm lịch hàng năm.

Số liệu hải quan Trung Quốc được công bố ngày 10/3 cho thấy thặng dư thương mại của nước này đã tăng mạnh lên mức 213,62 tỷ USD, vượt xa con số kỳ vọng là thặng dư 179,6 tỷ USD.

Trước đó, thặng dư thương mại cả năm 2025 của Trung Quốc đạt 1,19 nghìn tỷ USD, tăng 20% so với năm 2024 và cũng là con số cao chưa từng thấy.

Xuất khẩu của Trung Quốc tăng 21,8% so với cùng kỳ năm trước trong giai đoạn tháng 1-2, vượt xa mức dự báo tăng trưởng 7,1% mà các nhà kinh tế đưa ra trong một cuộc khảo sát của hãng tin Reuters. Nhập khẩu tăng 19,8% trong 2 tháng đầu năm so với một năm trước đó, cũng cao hơn nhiều so với kỳ vọng là tăng 6,3%.

Tổng kim ngạch thương mại hai chiều giữa Trung Quốc và Mỹ trong 2 tháng đầu năm giảm 16,9% so với cùng kỳ năm ngoái, còn 609,71 tỷ nhân dân tệ (88,22 tỷ USD).

Trái lại, thương mại của Trung Quốc với EU tăng 19,9% lên 998,94 tỷ nhân dân tệ. Thương mại của nước này với ASEAN cũng tăng 20,3% đạt 1,24 nghìn tỷ nhân dân tệ.

Các kết quả thương mại này được đưa ra sau khi số liệu công bố ngày 9/3 cho thấy chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Trung Quốc ghi nhận mức tăng lớn nhất trong hơn 3 năm trong tháng 2 vừa qua, nhờ tiêu dùng được đẩy mạnh trong kỳ nghỉ lễ kéo dài.

Trong tháng 2, CPI của nước này tăng 1,3% so với một năm trước đó, vượt qua dự báo của các nhà kinh tế là tăng 0,8% và cao hơn nhiều so với mức tăng 0,2% trong tháng 1, đồng thời đánh dấu sự gia tăng mạnh nhất của giá tiêu dùng kể từ tháng 1/2023.

Theo ông Zhiwei Zhang, Chủ tịch và nhà kinh tế trưởng tại công ty quản lý tài sản Pinpoint Asset Management, tăng trưởng xuất khẩu mạnh mẽ, lạm phát tăng, và mục tiêu tăng trưởng kinh tế cả năm ở mức thấp mà Bắc Kinh đề ra trong kỳ họp Quốc hội thường niên đồng nghĩa rằng Chính phủ Trung Quốc sẽ không tung ra các biện pháp kích cầu bổ sung trong ngắn hạn.

Khai mạc kỳ họp Quốc hội Trung Quốc vào tuần vừa rồi, Thủ tướng Lý Cường công bố mục tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước GDP từ 4,5-5%, mức thấp nhất kể từ đầu những năm 1990. Khi trình bày báo cáo công tác trước các đại biểu Quốc hội, ông Lý Cường cũng đã thừa nhận tác động của thuế quan Mỹ đối với kinh tế Trung Quốc.

Bắc Kinh và Washington đã rơi vào một cuộc chiến thương mại kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump trở lại Nhà Trắng vào tháng 1/2025, trong đó cả hai bên tăng và giảm thuế quan đối với hàng hóa của nhau trong suốt năm 2025.

Tuy nhiên, quan hệ đã được cải thiện sau cuộc gặp giữa ông Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tại Busan, Hàn Quốc, vào tháng 10/2025.

Thuế quan của Mỹ đối với hàng hóa Trung Quốc hiện đang ở mức 10% - mức áp dụng toàn cầu - sau khi Tòa án Tối cao Mỹ bãi bỏ các thuế quan mà ông Trump áp theo Đạo luật Quyền lực kinh tế khẩn cấp quốc tế (IEEPA).

Tuy nhiên, các thuế quan mà Mỹ áp lên hàng Trung Quốc theo Mục 301 của Đạo luật Thương mại năm 1974 và Mục 232 của Đạo luật Mở rộng thương mại năm 1962 vẫn có hiệu lực đối với một số sản phẩm, lên tới 100%.

Hồi tháng 2, công ty nghiên cứu kinh doanh China Briefing cho biết "do nhiều loại thuế quan hiện có, thuế suất có hiệu lực thực tế đối với nhiều hàng hóa Trung Quốc xuất khẩu sang Mỹ vẫn gần 30%, mức cao nhất của bất kỳ quốc gia nào”.

Giá tiêu dùng ở Trung Quốc tăng mạnh nhất hơn 3 năm

07:44, 10/03/2026

Giá tiêu dùng ở Trung Quốc tăng mạnh nhất hơn 3 năm

Trung Quốc có thể chống chọi cú sốc giá dầu tốt hơn các quốc gia khác

22:23, 09/03/2026

Trung Quốc có thể chống chọi cú sốc giá dầu tốt hơn các quốc gia khác

Vì sao Trung Quốc đặt mục tiêu tăng trưởng thấp nhất hơn 3 thập kỷ?

08:51, 07/03/2026

Vì sao Trung Quốc đặt mục tiêu tăng trưởng thấp nhất hơn 3 thập kỷ?

Từ khóa:

kinh tế trung quốc thặng dư thương mại thế giới Trung Quốc

Đọc thêm

Giới siêu giàu rút lui khỏi Vùng Vịnh

Giới siêu giàu rút lui khỏi Vùng Vịnh

Giới nhà giàu đang rút lui mạnh mẽ khỏi Vùng Vịnh, trong bối cảnh xung đột quân sự giữa Mỹ và Iran diễn ra căng thẳng...

Khủng hoảng ở Trung Đông đảo lộn những giao dịch được ưa chuộng nhất năm 2026

Khủng hoảng ở Trung Đông đảo lộn những giao dịch được ưa chuộng nhất năm 2026

Cuộc xung đột quân sự giữa Mỹ và Iran đang khiến cho một số giao dịch được ưa chuộng nhất năm nay bị nghi ngờ...

Xung đột Mỹ - Iran gây ra cú gián đoạn nguồn cung dầu lớn nhất lịch sử

Xung đột Mỹ - Iran gây ra cú gián đoạn nguồn cung dầu lớn nhất lịch sử

Cuộc xung đột giữa Mỹ và Iran đã gây ra sự gián đoạn nguồn cung dầu lớn nhất trong lịch sử, vượt xa các cuộc khủng hoảng trước đây ở Trung Đông...

Hòn đảo dầu lửa chiến lược của Iran thu hút sự chú ý giữa lúc giá dầu tăng mạnh

Hòn đảo dầu lửa chiến lược của Iran thu hút sự chú ý giữa lúc giá dầu tăng mạnh

Đảo Kharg, nằm cách bờ biển Iran khoảng 15 dặm, là trung tâm của ngành công nghiệp dầu mỏ Iran...

Các thị trường lớn nhất của xe điện Trung Quốc

Các thị trường lớn nhất của xe điện Trung Quốc

Trong năm 2025, xe thuần điện sản xuất tại Trung Quốc chiếm tới 89,9% doanh số tại Mexico, trong khi tại Mỹ, thị phần của nhóm xe này gần như bằng 0...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Hóa giải thách thức từ xung đột tại Trung Đông

eMagazine

Hóa giải thách thức từ xung đột tại Trung Đông

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 2/2026

Video

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 2/2026

[Trực tiếp]: Đối thoại chuyên đề “Xung đột tại Iran: Tác động đến kinh tế toàn cầu”

Video

[Trực tiếp]: Đối thoại chuyên đề “Xung đột tại Iran: Tác động đến kinh tế toàn cầu”

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Khối ngoại bắt đáy, gom ròng gần 1.200 tỷ, mua nhiều nhất HPG

Chứng khoán

2

Giới siêu giàu rút lui khỏi Vùng Vịnh

Thế giới

3

Khủng hoảng ở Trung Đông đảo lộn những giao dịch được ưa chuộng nhất năm 2026

Thế giới

4

Tiền điện tử giữ sắc xanh sau phát biểu của ông Trump

Kinh tế số

5

Sắp diễn ra Diễn đàn Kinh doanh và Đầu tư EU-Việt Nam

Đầu tư

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy