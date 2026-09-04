Tỷ trọng thị trường Mỹ trong xuất khẩu của Canada thấp nhất gần 30 năm

Mỹ chỉ còn chiếm 66,3% tổng kim ngạch xuất khẩu của nước này, tỷ trọng thấp nhất kể từ năm 1997 nếu không tính giai đoạn đại dịch Covid-19...

Ảnh minh họa - Ảnh: CBC

Theo số liệu do Cơ quan Thống kê Canada công bố, trong tháng 7, kim ngạch xuất khẩu sang Mỹ của Canada giảm 6,6% so với tháng trước, mức giảm mạnh nhất kể từ tháng 4/2025.

Thị trường Mỹ chỉ còn chiếm 66,3% tổng kim ngạch xuất khẩu của Canada. Tính từ đầu năm, tỷ trọng này vào khoảng 68%, thấp hơn mức 73% cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, Mỹ vẫn là thị trường xuất khẩu chủ lực của Canada.

“Việc duy trì tỷ trọng xuất khẩu sang Mỹ dưới 70% là một xu hướng đáng khích lệ, dù khoảng cách địa lý và chuỗi cung ứng gắn kết vẫn khiến doanh nghiệp Canada khó rời thị trường Mỹ”, ông Stuart Bergman, chuyên gia kinh tế trưởng của Cơ quan Phát triển Xuất khẩu Canada, đánh giá.

Tháng 7 đánh dấu lần đầu tiên xuất khẩu hàng hóa Canada giảm sau 5 tháng tăng liên tiếp. Mức giảm xuất hiện ở 7 trong 11 nhóm hàng, nhưng tập trung chủ yếu ở kim loại, khoáng sản và năng lượng. Nếu loại hai nhóm này, xuất khẩu Canada vẫn tăng 0,6%.

Trong khi đó, nhập khẩu hàng hóa từ Mỹ vào Canada trong tháng 7 tăng 1,8%, chủ yếu do Canada mua thêm ô tô con và xe tải nhẹ. Canada hiện là thị trường lớn nhất của xe sản xuất tại Mỹ. Tuy nhiên, ngành ô tô đã trở thành tâm điểm căng thẳng thương mại kể từ khi Tổng thống Donald Trump trở lại Nhà Trắng vào năm ngoái và tăng thuế quan với xe nhập khẩu.

Số liệu tháng 7 chưa phản ánh đợt leo thang căng thẳng gần đây. Ngày 22/8, sau khi đàm phán giữa hai nước đổ vỡ, chính quyền Tổng thống Trump áp mức thuế quan mới 50% đối với khoảng 20 tỷ USD hàng hóa Canada. Ottawa dự kiến bắt đầu áp thuế trả đũa vào tuần tới.

“Số liệu mới nhất cho thấy xuất khẩu của Canada đã bắt đầu suy yếu từ tháng 7, trước khi thuế quan mới của Mỹ có hiệu lực. Xuất khẩu ròng nhiều khả năng sẽ khiến tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) của Canada trong quý 3 giảm nhẹ, dù một số doanh nghiệp đã đẩy nhanh các lô hàng trong tháng 8 để tránh thuế”, ông Andrew Grantham, chuyên gia kinh tế cấp cao tại Ngân hàng Thương mại Hoàng gia Canada (CIBC), nhận định với hãng tin Bloomberg.

Trước khi Mỹ áp thuế quan mới, Cơ quan Phát triển Xuất khẩu Canada đã tiến hành một cuộc khảo sát cho thấy 72% doanh nghiệp xuất khẩu nước này dự định mở rộng sang các thị trường mới trong 2 năm tới, tăng từ 65% trong cuộc khảo sát cách đó 5 tháng. Niềm tin của doanh nghiệp cũng được cải thiện. Chỉ số niềm tin doanh nghiệp do cơ quan liên bang này xây dựng tăng từ 69,7 điểm vào cuối năm 2025 lên 71,7 điểm.

Trong tháng 7, thặng dư thương mại của Canada với Mỹ giảm từ 10,3 tỷ đôla Canada xuống 5,9 tỷ đôla Canada, tương đương 4,3 tỷ USD. Đây là mức thấp nhất kể từ tháng 2.

Tính trên tất cả thị trường, xuất khẩu hàng hóa của Canada giảm 2,3%, trong khi nhập khẩu tăng 2,2%. Thặng dư thương mại hàng hóa của Canada giảm từ 4,2 tỷ đôla Canada trong tháng 6 xuống còn 769 triệu đôla Canada trong tháng 7. Nếu tính cả dịch vụ, tổng thặng dư thương mại giảm từ hơn 4 tỷ đôla Canada xuống gần 1,1 tỷ đôla Canada.

Kết quả này cũng thấp hơn đáng kể so với dự báo. Các nhà kinh tế tham gia khảo sát của Bloomberg trước đó dự đoán Canada đạt thặng dư thương mại 3,18 tỷ đôla Canada trong tháng 7.

Xét theo nhóm hàng, kim ngạch xuất khẩu vàng chưa gia công, bạc, bạch kim và các loại hợp kim liên quan giảm 13,1%. Nguyên nhân là khách hàng nước ngoài giảm mua lượng vàng được lưu giữ tại Canada, đồng thời xuất khẩu sang Mỹ sụt giảm. Giá vàng đi xuống cũng làm giảm trị giá xuất khẩu mặt hàng này.

Xuất khẩu năng lượng giảm 4,4%, đánh dấu tháng đi xuống thứ ba liên tiếp, do cả giá dầu thô và khối lượng xuất khẩu đều giảm.

Nếu loại trừ ảnh hưởng của biến động giá, khối lượng xuất khẩu của Canada giảm 1,5%, trong khi nhập khẩu tăng 2,2%.

Trái ngược với sự suy giảm tại thị trường Mỹ, xuất khẩu của Canada sang các thị trường khác tăng 7,4%, lập kỷ lục mới và đánh dấu tháng tăng thứ ba liên tiếp.

Xuất khẩu sang các thị trường ngoài Mỹ tăng 7,4%, đạt kỷ lục 25,6 tỷ đôla Canada. Động lực chính đến từ xuất khẩu sang Hà Lan, gồm quặng sắt, nhiên liệu hạt nhân và dầu thô; sang Đức với quặng đồng; cùng nhiều nhóm hàng xuất sang Trung Quốc. Thâm hụt thương mại hàng hóa của Canada với các thị trường ngoài Mỹ giảm từ 6,1 tỷ xuống 5,1 tỷ đôla Canada.