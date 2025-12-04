Thứ Năm, 04/12/2025

UAV Cup PV GAS 2025: Khơi dậy bản lĩnh công nghệ trẻ, đánh thức tiềm năng “kinh tế tầm thấp”

Song Hà

04/12/2025, 09:48

Cuộc thi sáng tạo UAV Cup PV GAS 2025 không chỉ đề cao tinh thần yêu nước, sáng tạo và bản lĩnh công nghệ của thế hệ trẻ, mà còn khuyến khích sự đóng góp của UAV vào việc phát triển công nghiệp, đảm bảo an ninh - an toàn và hỗ trợ các tình huống khẩn cấp tại Việt Nam...

28 đội xuất sắc nhất tham gia thi đấu vòng bảng toàn quốc.
28 đội xuất sắc nhất tham gia thi đấu vòng bảng toàn quốc.

Ngày 3/12/2025, Lễ khai mạc Cuộc thi sáng tạo UAV Cup PV GAS 2025 với chủ đề “Vùng trời quê hương” chính thức diễn ra tại Sân vận động C500 - Học viện An ninh, đánh dấu bước khởi đầu cho vòng thi đấu toàn quốc quy mô lớn, với sự tham gia của 28 đội tuyển sinh viên xuất sắc từ các trường đại học, học viện trên toàn quốc.

Cuộc thi do Viện Nghiên cứu Công nghệ Không gian và Dưới nước (ISUT) - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội phối hợp cùng Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS) tổ chức, với mục tiêu thúc đẩy tinh thần đổi mới sáng tạo trong giới trẻ, nâng cao năng lực nghiên cứu, thiết kế, ứng dụng UAV (thiết bị bay không người lái), đồng thời tìm kiếm những giải pháp công nghệ mang tính thực tiễn cao, phục vụ nông nghiệp thông minh, giám sát môi trường, logistics, cứu hộ - cứu nạn,... phù hợp định hướng Công nghiệp 4.0 và phát triển bền vững.

Với chủ đề “Vùng trời quê hương”, chương trình không chỉ đề cao tinh thần yêu nước, sáng tạo và bản lĩnh công nghệ của thế hệ trẻ mà còn khuyến khích sự đóng góp của UAV vào việc phát triển công nghiệp, đảm bảo an ninh - an toàn và hỗ trợ các tình huống khẩn cấp tại Việt Nam.

Theo ban tổ chức, cuộc thi năm nay thu hút hơn 100 hồ sơ đăng ký dự thi, sau hai vòng sơ loại hồ sơ và thẩm định kỹ thuật, Ban Tổ chức đã lựa chọn 28 đội xuất sắc nhất tham gia thi đấu vòng bảng toàn quốc. Các đội sẽ được chia thành 7 bảng, thi đấu đối kháng theo lượt trong 3 ngày (03–05/12/2025). 7 đội nhất bảng và 1 đội nhì bảng có thành tích cao nhất sẽ bước vào các vòng Tứ kết - Bán kết - Chung kết (06–07/12/2025) để xác định đội vô địch.

28 đội xuất sắc nhất tham gia thi đấu vòng bảng toàn quốc.
28 đội xuất sắc nhất tham gia thi đấu vòng bảng toàn quốc.

Thông qua UAV CUP PV GAS 2025, Ban tổ chức mong muốn xây dựng cầu nối bền vững giữa giới học thuật - doanh nghiệp - cộng đồng khoa học, tạo điều kiện để các ý tưởng sáng tạo được thử nghiệm, triển khai thực tế và phát triển thành các sản phẩm công nghệ có giá trị.

Đánh giá về tiềm năng phát triển kinh tế tầm thấp của Việt Nam, TS Đinh Tấn Hưng, Viện trưởng ISUT, cho rằng kinh tế tầm thấp được xem là một bước phát triển đột phá, đầy tiềm năng và triển vọng, có khả năng tạo ra hiệu quả khác biệt trong tương lai.

Việt Nam có lợi thế đi sau, tiếp thu các kết quả nghiên cứu và chế tạo tiên tiến trên thế giới. Bên cạnh đó, địa hình ba phần tư là đồi núi, việc xây dựng hạ tầng giao thông truyền thống gặp khó khăn, nên UAV và kinh tế tầm thấp đặc biệt phù hợp để đáp ứng nhu cầu ở vùng sâu vùng xa.

Tuy nhiên, để khai thác tiềm năng của kinh tế tầm thấp, chính sách cho lĩnh vực này cần khác biệt, ưu tiên sự sáng tạo. Đòi hỏi sự vào cuộc của tất cả các đơn vị: nghiên cứu, sáng tạo, công nghiệp, xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin, xây dựng thể chế và đơn vị kiểm soát bầu trời (đảm bảo an toàn, an ninh).

Để tiến tới thương mại hóa sản phẩm cuộc thi cần một quá trình dài, bao gồm: hoàn thiện sản phẩm, sản xuất hàng loạt, xây dựng hạ tầng pháp lý và nền tảng công nghệ thông tin.

Dưới góc độ của một đơn vị đào tạo, nghiên cứu, TS Đinh Tấn Hưng chia sẻ: "Sứ mệnh đầu tiên của chúng tôi là nghiên cứu, chế tạo, tập hợp lực lượng, đặc biệt thúc đẩy năng lực của các bạn trẻ để ngày càng sáng tạo ra những sản phẩm mới, đáp ứng nhu cầu thực tế. Ngoài ra, chúng tôi cũng đóng góp, tham gia vào quá trình xây dựng chính sách thúc đẩy phát triển kinh tế tầm thấp".

Thúc đẩy nghiên cứu, sáng chế, thương mại hóa sản phẩm UAV "Made in Vietnam"

Cần giải pháp đột phá để phát triển thị trường ứng dụng UAV nội địa

Việt Nam và cơ hội từ nền kinh tế tầm thấp

Từ khóa:

Cuộc thi UAV Cup PV GAS 2025 đảm bảo an ninh kinh tế tầm thấp nông nghiệp thông minh sáng tạo công nghệ thiết bị bay không người lái Tổng Công ty Khí Việt Nam Viện Nghiên cứu Công nghệ Không gian và Dưới nước

Việt Nam - EU thống nhất kế hoạch hành động, nâng tầm hiệu quả hợp tác năng lượng

Lãnh đạo Bộ Công Thương và Phái đoàn EU đã cùng rà soát tiến độ, khẳng định hiệu quả thiết thực của chương trình SETP trong việc hỗ trợ Việt Nam hiện thực hóa cam kết đạt phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050; đồng thời thống nhất thông qua các kế hoạch hành động nhằm thúc đẩy mạnh mẽ quá trình chuyển đổi xanh, sạch và linh hoạt của ngành năng lượng…

Huy động vốn tư nhân: "Chìa khóa" then chốt để hiện đại hóa và chuyển dịch năng lượng

Trước nhu cầu vốn lên tới 134 tỷ USD để thực hiện Quy hoạch điện 8, Bộ Tài chính và các chuyên gia quốc tế nhận định: nguồn lực công không thể “gánh” toàn bộ mục tiêu phát triển. Vì vậy, việc huy động nguồn vốn từ khu vực tư nhân được xác định là “chìa khóa" then chốt để hiện đại hóa hạ tầng và thúc đẩy chuyển dịch năng lượng bền vững…

Hàng Việt khẳng định vị thế: Chiếm tới 95% trong hệ thống phân phối hiện đại

Trong bối cảnh kinh tế thế giới đầy biến động, thị trường nội địa Việt Nam vẫn chứng tỏ được sức mạnh nội tại đáng kinh ngạc, trở thành bệ đỡ vững chắc cho nền kinh tế đất nước. Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" không chỉ là một khẩu hiệu, mà đã len lỏi vào tiềm thức, tạo nên sự chuyển biến tích cực trong thói quen và hành vi tiêu dùng của người dân, đồng thời tiếp thêm động lực cho doanh nghiệp Việt tự tin vươn lên...

Quy định cơ chế phân bổ hạn ngạch nhập khẩu từ Lào

Việc ban hành Thông tư 61/2025/TT-BCT nhằm thực hiện Hiệp định thương mại Việt Nam - Lào giai đoạn 2025-2030, thiết lập cơ chế phân giao hạn ngạch minh bạch và đảm bảo quyền lợi hoàn thuế cho doanh nghiệp đối với hàng hóa nhập khẩu từ ngày 24/2/2025...

Chuyển đổi số ngành Công thương: Động lực cho "chuyển đổi kép" và tăng trưởng bền vững

Kinh tế số đang vươn lên mạnh mẽ, trở thành trụ cột thiết yếu giúp nền kinh tế Việt Nam nâng cao sức cạnh tranh và khả năng chống chịu. Ngành Công thương khẳng định quyết tâm thực hiện chiến lược chuyển đổi số, đặt nền móng cho các đột phá chiến lược về nhà máy thông minh, hướng tới phát triển bền vững...

Phát triển kinh tế tầm thấp và UAV "Phải là câu chuyện của quốc gia"

Hợp tác kinh tế Việt Nam - Argentina còn nhiều dư địa phát triển

Những đồng tiền mất giá trị mạnh nhất năm 2025

