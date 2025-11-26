Thứ Tư, 26/11/2025

Trang chủ Kinh tế số

Cần giải pháp đột phá để phát triển thị trường ứng dụng UAV nội địa

Hạ Chi

26/11/2025, 07:13

Việt Nam đặt mục tiêu sáng tạo và từng bước tự chủ công nghệ, sớm hình thành ngành công nghiệp UAV phục vụ kinh tế, xã hội và quốc phòng, từ đó, nâng cao năng lực cạnh tranh để trở thành trung tâm sáng tạo, sản xuất UAV hàng đầu khu vực, góp phần phát triển kinh tế...

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng đánh giá cao nỗ lực của Bộ Khoa học và Công nghệ trong việc phát triển và ứng dụng UAV.
Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng đánh giá cao nỗ lực của Bộ Khoa học và Công nghệ trong việc phát triển và ứng dụng UAV.

Ngày 25/11, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng chủ trì cuộc họp về việc phát triển và ứng dụng đối với ngành công nghiệp phương tiện bay không người lái (UAV).

Báo cáo tại cuộc họp, Thứ trưởng Thường trực Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân chia sẻ một số quan điểm, bao gồm: Nghiên cứu, phát triển và ứng dụng UAV là nhu cầu cấp thiết nhằm làm chủ các công nghệ lõi, hình thành ngành công nghiệp UAV phục vụ dân sinh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; UAV là một ngành công nghiệp công nghệ cao tổng hợp; 

Phát triển thị trường ứng dụng trong nước làm động lực trung tâm cho ngành UAV; tập trung đầu tư vào các phát minh, sáng chế trong các nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo về UAV; UAV không chỉ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trong thời bình, mà còn đóng vai trò bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Mục tiêu tổng quát là phát triển năng lực quốc gia trong tiếp thu, làm chủ, sáng tạo và từng bước tự chủ công nghệ, sớm hình thành ngành công nghiệp UAV phục vụ kinh tế, xã hội và quốc phòng. Từ đó, nâng cao năng lực cạnh tranh và đưa Việt Nam trở thành trung tâm sáng tạo, sản xuất UAV hàng đầu khu vực, góp phần phát triển kinh tế.

"Trong quá trình xây dựng mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển và ứng dụng UAV, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tham khảo kinh nghiệm quốc tế và rà soát, tìm hiểu, nắm được nội lực doanh nghiệp trong nước đối với lĩnh vực này", Thứ trưởng Vũ Hải Quân cho biết.

Sau khi lắng nghe ý kiến đóng góp của các bộ, cơ quan, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng đánh giá cao nỗ lực của Bộ Khoa học và Công nghệ cho rằng các nội dung cơ bản bám sát Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị và Chiến lược khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

"Tuy nhiên, cần xem xét kỹ, hoàn thiện để thể hiện đúng tầm chiến lược quốc gia", Phó Thủ tướng lưu ý và đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ rà soát, chuẩn hóa lại một số mục tiêu cụ thể, bảo đảm thực tiễn và khả thi khi triển khai thực hiện.

Bên cạnh đó, cần chú trọng xây dựng các giải pháp cụ thể, nội dung rõ ràng, có trọng tâm, trọng điểm, đột phá và có tính ứng dụng cao trong nhiều lĩnh vực.

UAV đang mở ra một ngành công nghiệp mới trên toàn cầu, đã chuyển từ giai đoạn thử nghiệm sang sản xuất quy mô công nghiệp, thương mại toàn cầu. Đây là ngành công nghiệp mang tính chiến lược, có khả năng tạo ra giá trị gia tăng lớn và đóng góp trực tiếp vào tăng trưởng GDP, nâng cao năng suất lao động, góp phần bảo vệ an ninh, chủ quyền quốc gia. 

Việt Nam đang nắm giữ nhiều lợi thế để phát triển UAV và sớm tham gia vào ngành công nghiệp chiến lược này.

