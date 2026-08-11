TDH được gỡ bỏ lệnh ngăn chặn chuyển dịch, thế chấp tài sản

TDH cho biết tính đến thời điểm hiện tại, các biện pháp ngăn chặn việc chuyển dịch, thế chấp tài sản áp dụng đối với Thuduc House đã chính thức được tháo gỡ và chấm dứt hiệu lực trên cơ sở thi hành Bản án.

Sơ đồ giá cổ phiếu TDH trên TradingView.

Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức - Thuduc House (mã TDH-HOSE) thông báo chấm dứt ngăn chặn chuyển dịch tài sản.

Theo thông tin công bố, Thuế TP.HCM đề nghị Cục đăng ký giao dịch bảo đảm và bồi thường nhà nước; Sở Tư Pháp TP.HCM, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM; Văn phòng đăng ký đất đai TP.HCM; các Thuế cơ sở TP.HCM chấm dứt hiệu lực văn bản ngày 22/4/2024 của Cục Thuế TP.HCM ngăn chặn chuyển dịch, thế chấp tài sản.

Lý do chấm dứt, Thuế TP.HCM chấp hành theo Bản án hành chính phúc thẩm ngày 23/9/2025 của Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại TP.HCM.

TDH nhấn mạnh "như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, các biện pháp ngăn chặn việc chuyển dịch, thế chấp tài sản áp dụng đối với Thuduc House đã chính thức được tháo gỡ và chấm dứt hiệu lực trên cơ sở thi hành Bản án”.

Về kết quả kinh doanh, TDH ghi nhận lợi nhuận sau thuế trên BCTC riêng quý 2/2026 đạt hơn 8,8 tỷ, giảm 31,45% so với cùng kỳ (12,8 tỷ đồng); lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt hơn 5,84 tỷ đồng, giảm 55,93% so với cùng kỳ (13,25 tỷ đồng). Theo giải trình từ TDH, lợi nhuận riêng và hợp nhất giảm là do trong kỳ công ty giảm khoản thu nhập khác từ việc nhận bồi hoàn trong vụ án Trần Hoàn Tiên từ hơn 18 tỷ kỳ trước so với khoảng 2,5 tỷ kỳ này.

Tuy lợi nhuận giảm so với kỳ trước, chi phí quản lý doanh nghiệp giảm trên báo cáo riêng tiếp tục là kết quả của chiến lược tái cấu trúc hoạt động nhằm nâng cao hiệu quả quản trị và cắt giảm các chi phí không cần thiết. Công ty ghi nhận điểm tích cực từ mảng kinh doanh chính, ghi nhận khoản lợi nhuận thuần từ kinh doanh hơn 7,4 tỷ đồng, cho thấy hoạt động kinh doanh chính dần tiếp tục ổn định.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, TDH ghi nhận doanh thu đạt 116,92 tỷ đồng, tăng 352,8% so với cùng kỳ (25,8 tỷ), nhưng lợi nhuận sau thuế đạt 12,33 tỷ đồng, giảm 34,8% so với cùng kỳ (18,9 tỷ đồng).

Trong năm 2026, Thuduc House đặt kế hoạch tổng doanh thu 249,7 tỷ đồng, bằng 98,68% so với cùng kỳ; và lợi nhuận sau thuế dự kiến lãi 38,47 tỷ đồng.

Như vậy, kết thúc nửa đầu năm 2026 với lãi sau thuế đạt 12,33 tỷ đồng, Thuduc House mới hoàn thành 32,1% so với kế hoạch năm.