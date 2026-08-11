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Askonomy

Tháng 7/2026 huy động 18.603 tỷ đồng Trái phiếu Chính phủ qua đấu thầu

H Hà Anh

Kỳ hạn phát hành chủ yếu tập trung vào kỳ hạn 10 năm và 5 năm với tỷ trọng lần lượt là 51% và 46% tổng khối lượng trái phiếu phát hành, tương đương 9.408,8 tỷ đồng và 8.550 tỷ đồng.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Tháng 7/2026, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) tổ chức 25 đợt đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành, huy động được 18.603,8 tỷ đồng, tương đương tỷ lệ trúng thầu là 27%.

Tính lũy kế từ đầu năm, Kho bạc Nhà nước đã huy động được 201.165 tỷ đồng, hoàn thành 40% kế hoạch phát hành của năm 2026. Kỳ hạn phát hành chủ yếu tập trung vào kỳ hạn 10 năm và 5 năm với tỷ trọng lần lượt là 51% và 46% tổng khối lượng trái phiếu phát hành, tương đương 9.408,8 tỷ đồng và 8.550 tỷ đồng.

Tháng 7, Kho bạc Nhà nước gọi thầu tại 5 kỳ hạn là 3 năm, 5 năm, 10 năm, 15 năm và 30 năm; cả 5 kỳ hạn đều trúng thầu với mức lãi suất trúng thầu tăng nhẹ, lần lượt 3, 2, 1, 10 và 1 điểm cơ bản so với phiên trúng thầu cuối tháng 5. Cụ thể, lãi suất trúng thầu tại phiên đấu thầu cuối tháng 7 của các kỳ hạn 3 năm, 5 năm, 10 năm, 15 năm và 30 năm lần lượt là 3,55%/năm, 4,20%/năm, 4,36%/năm, 4,50%/năm và 4,59%/năm.

Trên thị trường thứ cấp, giá trị niêm yết trái phiếu Chính phủ tại thời điểm cuối tháng 7/2026 đạt 2.728.745 tỷ đồng, tăng 0,4% so với tháng trước. Giá trị giao dịch bình quân đạt 16.686 tỷ đồng/phiên, giảm 5,2% so với tháng trước. Trong đó, giá trị giao dịch Outright chiếm 68,6%, giá trị giao dịch Repos chiếm 31,4% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường. Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài chiếm 3,4% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường, giảm 8,1% so với tháng trước, trong đó nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 129 tỷ đồng.

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