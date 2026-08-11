Yếu tố FOMO đưa giá vàng lên vùng 4.400 USD/oz, SPDR Gold Trust mua ròng mạnh

Sau khi tăng 7% trong tuần trước, giá vàng thế giới tiếp tục đi lên trong phiên giao dịch ngày thứ Hai (10/8), đạt mức cao nhất trong 9 tuần...

Diễn biến giá vàng thế giới 5 năm qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Các yếu tố đà tăng và nỗi lo mất cơ hội (FOMO) là những yếu tố chính thúc đẩy giá vàng, dù nhà đầu tư có phần thận trọng trong lúc chờ các báo cáo lạm phát của Mỹ theo dự kiến sẽ được công bố trong tuần này.

Quỹ vàng khổng lồ SPDR Gold Trust tiếp tục mua ròng mạnh, sau khi gom hơn 10 tấn vàng trong tuần vừa rồi.

Lúc đóng cửa, giá vàng giao ngay tại thị trường New York đạt 4.390,1 USD/oz, tăng khoảng 47 USD/oz so với đóng cửa tuần trước, tương đương tăng khoảng 1,1% - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco.

Giá bạc giao ngay đạt 65,84 USD/oz, tăng 2,13 USD/oz, tương đương tăng 3,3%.

Trên sàn giao dịch hàng hóa tương lai COMEX, giá vàng giao sau tăng 0,5%, đóng cửa ở mức 4.419,7 USD/oz.

Trong phiên, có lúc giá vàng giao ngay đạt 4.403 USD/oz, cao nhất kể từ hôm 5/6.

Phiên tăng này của giá vàng diễn ra bất chấp giá dầu thô tăng 5% khi giới đầu tư hoài nghi cao độ về khả năng Mỹ và Iran có thể sớm đạt một thỏa thuận để mở cửa lại eo biển Hormuz.

Iran tuyên bố nước này đang tiến gần tới chỗ đạt một thỏa thuận cuối cùng với Oman về các làn hàng hải mới giữa hai nước trên eo biển Hormuz, nhưng nhắc lại rằng Mỹ phải đáp ứng các điều kiện khác thì tuyến đường biển huyết mạch này mới được mở cửa lại.

Từ khi cuộc xung đột quân sự ở Vùng Vịnh này nổ ra vào cuối tháng 2, mỗi khi giá dầu tăng, mối lo lạm phát tăng dẫn tới lãi suất cao hơn lâu hơn thường gây áp lực khiến vàng tụt giá.

Giải thích về việc giá vàng không chịu sự chi phối của diễn biến giá dầu trong phiên này, chiến lược gia cấp cao Bob Haberkorn của công ty StoneX đề cập đến các yếu tố kỹ thuật và FOMO.

“Đà mua kỹ thuật trên thị trường vàng nói chung đang mạnh vào thời điểm hiện tại”, ông Haberkorn nói, đồng thời cho biết nhà đầu tư cũng có phần thận trọng trong giao dịch trước khi Mỹ công bố các báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) và chỉ số giá nhà sản xuất (PPI) trong tuần này. Ông nói thêm rằng việc Trung Quốc mua vàng dự trữ tháng thứ 21 liên tiếp trong tháng 7 vừa qua, cùng với nỗi lo bỏ lỡ cơ hội khi giá vàng bứt phá mạnh cũng đang hỗ trợ tích cực cho giá vàng.

Theo dự kiến, Bộ Lao động Mỹ sẽ công bố báo cáo CPI vào ngày thứ Tư tuần này và báo cáo PPI vào ngày thứ Năm. Trong một cuộc khảo sát của hãng tin Reuters, các nhà kinh tế dự báo CPI tháng 7 của Mỹ tăng 3,4% so với cùng kỳ năm ngoái, thấp hơn mức tăng 3,5% của tháng 6.

Dữ liệu CPI sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới triển vọng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), từ đó tác động tới giá vàng.

“Dữ liệu CPI sẽ giữ một vai trò quan trọng. Lạm phát đang bắt đầu dịu đi, và thị trường đang kỳ vọng báo cáo lạm phát lần này sẽ không nóng. Với kỳ vọng như vậy, giá vàng có thể di chuyển ngang (sideway) theo chiều hướng tăng dần trong ngắn hạn”, nhà phân tích Jim Wyckoff của sàn vàng American Gold Exchange nhận định.

Theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của sàn giao dịch CME, thị trường đang đặt cược khả năng 52% Fed tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 9 và 81% Fed tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 12.

Trước cuộc họp tháng 7 của Fed, khả năng Fed tăng lãi suất 0,25 điểm phần trăm trong tháng 9 còn ở mức khoảng 70%, gây áp lực giảm lớn lên giá vàng. Sau đó, dữ liệu cho thấy lạm phát ở Mỹ dịu đi và thị trường việc làm của nước này suy yếu đã làm suy giảm đặt cược này, hỗ trợ cho giá vàng.

Vàng là tài sản không mang lãi suất, nên môi trường lãi suất cao hơn lâu hơn làm gia tăng cơ hội của việc nắm giữ vàng.

Đồng USD tăng giá trong phiên ngày thứ Hai, với chỉ số Dollar Index đóng cửa ở mức 99,81 điểm, từ mức 99,6 điểm chốt tuần trước.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ cũng tăng ở tất cả các kỳ hạn chính, phản ánh áp lực lạm phát tăng theo giá dầu. Lợi suất của kỳ hạn 10 năm tăng hơn 4 điểm cơ bản đạt 4,705%. Lợi suất của kỳ hạn 30 năm tăng hơn 4 điểm cơ bản, đạt 5,251%. Lợi suất của kỳ hạn 2 năm tăng hơn 3 điểm cơ bản, đạt 4,241%.

Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust mua ròng 3,5 tấn vàng trong phiên đầu tuần, nâng khối lượng nắm giữ lên gần 1.021 tấn vàng. Tuần trước, quỹ đã mua ròng 10,5 tấn vàng.

Đầu giờ sáng nay (11/8), giá vàng và giá bạc tiếp tục tăng tại thị trường châu Á, nối tiếp đà tăng trong phiên Mỹ.

Lúc 7h05 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tăng hơn 0,3%, giao dịch ở mức hơn 4.405 USD/oz. Giá bạc giao ngay tăng gần 0,5%, đạt hơn 66 USD/oz.

Mức giá trên của vàng giao ngay tương đương khoảng 139,8 triệu đồng/lượng nếu được quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, tăng 1,6 triệu đồng/lượng so với sáng hôm qua.

Cùng thời điểm trên, website Vietcombank báo giá USD ở mức 25.940 đồng (mua vào) và 26.350 đồng (bán ra), giảm 60 đồng ở mỗi đầu giá so với sáng hôm qua.