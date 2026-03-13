UOB: Triển vọng kinh tế Việt Nam 2026 tích cực nhưng rủi ro toàn cầu vẫn hiện hữu
Vân Nguyễn
13/03/2026, 09:01
Các chuyên gia UOB dự báo kinh tế Việt Nam năm 2026 duy trì tăng trưởng khoảng 7,5%, với khả năng NHNN giữ nguyên lãi suất. Tuy nhiên, bất định toàn cầu có thể khiến tỷ giá và thị trường tài chính biến động, trong khi chứng khoán được kỳ vọng tăng trưởng nhưng phân hóa mạnh hơn...
Trong nhận định mới nhất
về triển vọng kinh tế toàn cầu và Việt Nam, các chuyên gia Ngân hàng UOB cho rằng
năm 2026 nhiều khả năng tiếp tục biến động khi kinh tế thế giới đối mặt với các
bất định kéo dài. Chính sách kinh tế khó dự đoán của Tổng thống Mỹ Donald Trump
cùng căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông, đặc biệt xung đột giữa Mỹ - Israel và Iran, đang gây thêm áp lực lên thị trường hàng hóa và triển vọng tăng
trưởng toàn cầu.
Tại Việt Nam, sau mức tăng trưởng 8,02% năm 2025, UOB nhận định kinh tế năm 2026 có thể tiếp tục duy trì đà tăng ổn định nhờ cam kết thúc đẩy tăng trưởng của Chính phủ, đầu tư hạ tầng, cùng động lực từ xuất khẩu và FDI. Tuy nhiên, trước bối cảnh quốc tế còn nhiều biến động, doanh nghiệp và nhà đầu tư được khuyến nghị theo dõi sát thị trường và chủ động quản trị rủi ro.
NNNN DỰ KIẾN GIỮ NGUYÊN LÃI SUẤT
Ông
Suan Teck Kin, Giám đốc Khối Nghiên cứu thị trường và Kinh tế toàn cầu, Ngân
hàng UOB Singapore, cho rằng Ngân hàng Nhà nước (NHNN) nhiều khả năng tiếp tục giữ
nguyên lãi suất khi tăng trưởng kinh tế vẫn tích cực.
Lạm phát của Việt Nam trong tháng 1/2026 ở mức 2,53% so với cùng kỳ, giảm so với mức 3,48% của tháng 12/2025 và thấp hơn dự báo 3,10%. Mức tăng giá chủ yếu đến từ các nhóm hàng như thực phẩm, nhà ở và giáo dục.
“UOB duy trì dự báo GDP năm 2026 ở mức 7,5% (quý 1/2026 khoảng 7%), đồng thời lưu ý các rủi ro từ mức nền cao của năm trước, chính sách thuế của Mỹ còn chưa rõ ràng bao gồm đề xuất thuế toàn cầu 10% và căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông có thể ảnh hưởng đến giá dầu và hoạt động logistics”.
Trong
bối cảnh giá dầu thô tăng do căng thẳng Trung Đông, kết hợp với triển vọng tăng
trưởng trong nước vững vàng và áp lực giảm giá của VND, UOB kỳ vọng NHNN
sẽ tiếp tục duy trì lãi suất tái cấp vốn ở mức 4,50%. Tuy nhiên, diễn biến xung
đột quân sự tại Trung Đông và quỹ đạo giá dầu còn tiềm ẩn nhiều bất định. Kịch
bản cơ sở của UOB giả định giá dầu Brent tăng lên 90 USD/thùng trong quý
2/2026 trước khi giảm về quanh 80 USD/thùng cuối năm 2026.
Trong
kịch bản này, tác động lên lạm phát và tăng trưởng của Việt Nam dự kiến ở mức
vừa phải. Dựa trên kinh nghiệm năm 2022, khi giá dầu từng tăng lên 128
USD/thùng sau xung đột Nga-Ukraine, chúng tôi ước tính mỗi mức tăng 10 USD của
giá Brent làm CPI tăng thêm 0,3-0,4 điểm %, với độ trễ 2-3 tháng.
Đối với GDP,
tác động làm giảm tăng trưởng khoảng 0,6-0,9 điểm %, với độ trễ 2-4 quý. Với sự
phức tạp và khó đoán của tình hình địa chính trị, NHNN nhiều khả năng sẽ giữ
lập trường thận trọng, chờ thêm tín hiệu rõ ràng từ dữ liệu kinh tế.
DƯ ĐỊA GIẢM GIÁ CỦA VNĐ HẠN CHẾ
Theo
các chuyên gia tại UOB, đồng VND đã điều chỉnh giảm một phần mức tăng đạt được
trong tháng 1/2026 khi căng thẳng địa chính trị gia tăng, với tỷ giá USD/VND quay lại
quanh 26.200 vào ngày 3/3, so với mức đáy gần 25.900 vào ngày 10/2.
Theo
UOB, tâm lý “né tránh rủi ro” trên thị trường toàn cầu có thể tiếp tục gây áp lực
lên VND trong ngắn hạn. Tuy nhiên, dư địa giảm thêm được đánh giá không lớn khi
tỷ giá đã tiệm cận giới hạn dưới trong biên độ điều hành của NHNN.
Trong
trung hạn, triển vọng của VND vẫn được đánh giá ổn định nhờ nền tảng vĩ mô vững
chắc, dự báo tăng trưởng GDP năm 2026 khoảng 7,5%, dòng vốn FDI duy trì tích cực,
kỳ vọng lãi suất điều hành giữ ở mức 4,5% trong năm 2026, cùng khả năng Việt
Nam được nâng hạng lên thị trường mới nổi vào tháng 9/2026.
“Căng thẳng tại khu vực này đang tác động mạnh đến giá dầu thế giới, qua đó ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí đầu vào của nhiều ngành sản xuất và vận tải. Tuy nhiên, Việt Nam đang từng bước đa dạng hóa nguồn cung năng lượng, đẩy mạnh khai thác dầu thô, mở rộng hoạt động lọc hóa dầu và phát triển năng lượng tái tạo như điện mặt trời, điện gió, xe điện. Bên cạnh đó, Quỹ bình ổn xăng dầu vẫn được duy trì để hỗ trợ điều tiết thị trường khi cần thiết”.
Nhận
định thêm về tỷ giá, ông Đinh Đức Quang, Giám đốc Khối Kinh doanh Tiền tệ, Ngân
hàng UOB Việt Nam, cho biết UOB dự báo đồng USD có thể suy yếu dần trong năm
2026, với chỉ số DXY giảm từ khoảng 99 hiện nay xuống 97,6 trong quý 3 và 96,7
trong quý 4/2026.
Tuy
vậy, trong ngắn hạn, đặc biệt là quý 2/2026, căng thẳng tại Trung Đông khiến
nhà đầu tư vẫn nắm giữ USD như tài sản an toàn. UOB dự báo tỷ giá USD/VND có thể
biến động khoảng 2-3% trong năm 2026, với mức khoảng 26.400 trong quý 2, 26.200
trong quý 3/2026 và 26.100 vào cuối năm 2026.
Về
lãi suất, ông Đinh Đức Quang cho biết lãi suất VND đã tăng từ quý 3/2025 trên cả
thị trường liên ngân hàng và thị trường huy động tại các ngân hàng thương mại,
với mức tăng 1-2% tùy kỳ hạn. Diễn biến này phản ánh nhu cầu tín dụng cao phục
vụ tăng trưởng GDP khoảng 8% năm 2025, cùng một số yếu tố ảnh hưởng đến thanh
khoản như khối ngoại bán ròng trên thị trường chứng khoán, chính sách siết quản
lý doanh thu hộ kinh doanh và tiến độ giải ngân đầu tư công còn chậm.
“Dù
vậy, cơ quan quản lý vẫn theo sát diễn biến thị trường và linh hoạt sử dụng các
công cụ chính sách tiền tệ để điều tiết thanh khoản, góp phần ổn định thị trường
tiền tệ”, ông Quang nhận định.
TRIỂN VỌNG THỊ TRƯỜNG TÍCH CỰC NHƯNG TĂNG TRƯỞNG CÓ TÍNH CHỌN LỌC VÀ PHÂN HÓA
Liên
quan đến thị trường chứng khoán, theo bà Thiều Thị Nhật Lệ, Tổng Giám đốc Công
ty CP Quản lý Quỹ UOBAM Việt Nam, thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2026 được
kỳ vọng tiếp tục duy trì xu hướng tích cực, song mức tăng trưởng sẽ mang tính
chọn lọc và phân hóa cao hơn so với năm 2025.
Các
động lực chính hỗ trợ thị trường gồm nền tảng kinh tế vĩ mô ổn định với tăng
trưởng GDP cao, lạm phát được kiểm soát và chính sách tài khóa tiếp tục thúc đẩy
đầu tư công quy mô lớn.
Bên cạnh đó, lợi nhuận doanh nghiệp được dự báo tăng
trưởng khoảng 15%, tập trung ở các nhóm ngân hàng, bán lẻ, vật liệu xây dựng và
doanh nghiệp hưởng lợi từ đầu tư hạ tầng. Các yếu tố cấu trúc như khả năng nâng
hạng thị trường, cải thiện minh bạch, mở rộng sản phẩm và nâng cấp hạ tầng giao
dịch cũng được kỳ vọng thu hút thêm dòng vốn dài hạn từ các quỹ đầu tư quốc tế.
Việc
phát triển trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam được đánh giá là bước tiến
quan trọng nhằm nâng cao vị thế của thị trường tài chính, qua đó đưa các tiêu
chuẩn vận hành tiến gần hơn với thông lệ quốc tế và tăng sức hấp dẫn đối với
nhà đầu tư nước ngoài.
Tuy
vậy, nhà đầu tư vẫn cần theo dõi một số rủi ro trong năm 2026, bao gồm căng thẳng
địa chính trị và chính sách thuế của Mỹ có thể ảnh hưởng đến thương mại và dòng
vốn toàn cầu; rủi ro từ chính sách tiền tệ của Fed gây áp lực lên tỷ giá và lãi
suất trong nước; cùng với mức sử dụng đòn bẩy margin cao tại các công ty chứng
khoán có thể làm gia tăng biến động thị trường. Trong kịch bản cơ sở không có
biến động lớn bất ngờ, thị trường chứng khoán Việt Nam được kỳ vọng vẫn tăng
trưởng nhưng ở mức thấp hơn năm 2025, phù hợp với triển vọng lợi nhuận doanh
nghiệp khoảng 15%.
“Ngành ngân hàng được dự báo tiếp tục đóng vai trò trụ cột nhờ quy mô vốn hóa lớn và tăng trưởng lợi nhuận hai con số. Bán lẻ - tiêu dùng hưởng lợi từ nhu cầu trong nước gia tăng, trong khi các lĩnh vực vật liệu xây dựng, hạ tầng và doanh nghiệp liên quan đến đầu tư công duy trì triển vọng tích cực. Ngoài ra, nhóm năng lượng, logistics và hạ tầng chiến lược cũng có tiềm năng thu hút dòng vốn dài hạn”.
Đối
với thị trường trái phiếu, UOBAM Việt Nam cho rằng triển vọng năm 2026 theo hướng
ổn định và thận trọng tích cực. Đến cuối năm 2025, quy mô trái phiếu doanh nghiệp
đạt khoảng 1,4 triệu tỷ đồng, tương đương 11% GDP, cho thấy vai trò ngày càng
rõ của kênh huy động vốn trung và dài hạn ngoài hệ thống ngân hàng.
“Bước
sang năm 2026, nhu cầu phát hành mới có thể duy trì ở mức hợp lý khi doanh nghiệp
tiếp tục đa dạng hóa nguồn vốn trong bối cảnh tín dụng ngân hàng được phân bổ
chọn lọc hơn. Tỷ lệ chậm thanh toán đã giảm so với giai đoạn cao điểm và dự kiến
tiếp tục được kiểm soát, dù rủi ro tín dụng vẫn hiện hữu, đặc biệt ở nhóm doanh
nghiệp bất động sản”, bà Nhật Lệ đưa ra dự báo.
