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Khối ngoại mua ròng ngay trước thềm Fed nâng lãi suất

T Thu Minh

Khối ngoại có phiên mua ròng thứ 3 liên tiếp với giá trị ròng giảm so với hôm qua còn 259,3 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ mua ròng 18,9 tỷ đồng.

Khối ngoại mua ròng ngay trước thềm Fed nâng lãi suất

Sửa lại chính tả cho tôi bài sau, bỏ từ viết hoa bừa bãi, ghi rõ các từ viết tắt ngoại trừ mã chứng khoán: Sau phiên hồi phục rất tốt hôm qua, thị trường quay lại trạng thái giằng co thận trọng hơn do ngày mai sẽ là thời điểm Fed công bố có quyết định nâng lãi suất điều hành trong kỳ họp lần này hay không.

VN-Index suốt cả phiên rung lắc quanh vùng tham chiếu, đóng cửa giảm không đáng kể 1 điểm lùi về mốc 1.810,11. Độ rộng đang tạm thời xấu đi với 194 mã giảm điểm trên 116 mã tăng. Trong đó, áp lực giảm vẫn đến từ phía Vingroup và phần lớn cổ phiếu ngân hàng.

Nhóm ngân hàng quốc doanh trả một nửa số điểm tăng hôm qua như VCB, BID, hay nhóm tư nhân có VPB, STB, LPB. Trong khi đó, SSB vẫn có thêm một phiên nữa bật tăng kịch trần, một vài cổ phiếu ngân hàng lội ngược dòng xuất sắc như CTG, MBB, TCB, ACB. Ở nhóm bất động sản, ngoài VIC, VHM, VRE nhóm còn lại cũng đang phân hóa sâu sắc, nhiều cổ phiếu giữ được tham chiếu như KSF, SSH trong khi BCM, NVL, VPI đảo chiều tăng nhẹ.

Dầu khí hạ nhiệt chỉ còn tăng không đáng kể trong khi GAS giảm tới 2,19%. Nhìn chung thị trường đang diễn biến phân hóa rõ nét. Cổ phiếu chứng khoán cũng đang bị bán ra đảo chiều giảm hàng loạt như TCX, VPX, VIX, SSI, VCK. Một vài cổ phiếu bán lẻ tiêu dùng tăng trưởng khá như FPT, MWG, MCH, GVR... Trong khi nguyên vật liệu, cảng biển diễn biến xấu hơn thị trường chung.

Dòng tiền thận trọng trước thời điểm FEd công bố lãi suất, ba sàn hôm nay khớp lệnh 16.300 tỷ đồng.

Xét theo ngành, Ngân hàng, Thiết bị điện, Dầu khí tăng điểm nhưng thanh khoản suy giảm, trong khi đó thanh khoản và giá cùng giảm ở Chứng khoán, Khí đốt, ngược lại, Công nghệ thông tin, Thực phẩm, Cao su là số ít ngành cùng cải thiện cả về điểm số lẫn thanh khoản.

Khối ngoại có phiên mua ròng thứ 3 liên tiếp với giá trị ròng giảm so với hôm qua còn 259,3 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ mua ròng 18,9 tỷ đồng.

Mua ròng khớp lệnh chính của nước ngoài là nhóm Ngân hàng, Dầu khí. Top mua ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: FPT, BSR, MBB, MCH, ACB, SSB, PLX, HDB, TCB, GAS. 

Phía bên bán ròng khớp lệnh của nước ngoài là nhóm Bất động sản, Dịch vụ tài chính. Top bán ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: VHM, VIC, VIX, HPG, VCI, KBC, PNJ, PVD, GMD. 

Tự doanh mua ròng 159,6 tỷ đồng tính riêng khớp lệnh họ mua ròng 140,2 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tự doanh mua ròng 10/18 ngành. Nhóm mua ròng mạnh nhất là Ngân hàng, Bất động sản. Top mua ròng khóp lệnh của tự doanh phiên ngày hôm nay gồm VPB, STB, VIC, MBB, FPT, MSN, SSI, LPB, VCB, HPG.

Top bán ròng là nhóm Thực phẩm và đồ uống. Top cổ phiếu được bán ròng gồm MCH, E1VFVN30, GVR, FUEPHVNS, VHM, SSB, VTP, ACB, FUEVFVND, GEE. 

Giá trị giao dịch thỏa thuận đạt 3.382,4 tỷ đồng, tăng 1,5%, chiếm 20,7% tổng giá trị giao dịch. 

Phiên hôm nay ghi nhận giao dịch thỏa thuận đáng chú ý ở SBT với 229,1 tỷ đồng được nhà đầu tư nước ngoài mua từ nhà đầu tư trong nước. 

Trong khi đó, giao dịch thỏa thuận ở nhiều cổ phiếu như HDB, SP2, ORS, SHB, NVL, GEX được thực hiện giữa các nhà đầu tư trong nước.

Tỷ trọng dòng tiền tăng ở Bất động sản, Công nghệ thông tin, Thực phẩm, Hóa chất, Thép, Bán lẻ, Xây dựng, Vận tải, Dược phẩm, Điện, Du lịch và giải trí; trong khi giảm ở Ngân hàng, Chứng khoán, Dầu khí, Thiết bị điện, Khí đốt, Vật liệu xây dựng, Nuôi trồng nông & hải sản.

 Tính riêng khớp lệnh, tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở nhóm vốn hóa vừa VNMID và nhỏ VNSML, giảm ở nhóm vốn hóa lớn VN30.

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