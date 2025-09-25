Tiền cá nhân và tổ chức trong nước tiếp tục mua ròng
Thu Minh
25/09/2025, 20:54
Nhà đầu tư cá nhân hôm nay mua ròng 1528.9 tỷ đồng, trong đó họ mua ròng khớp lệnh là 1447.0 tỷ đồng.
Thị trường tiếp tục được kéo bởi nhóm vốn hóa lớn, chỉ số đóng cửa tăng thêm 8,63 điểm nữa tiến về vùng giá 1.666,09. Độ rộng đẹp hơn với 188 mã tăng trên 126 mã giảm điểm.
Do được kéo bởi nhóm vốn hóa lớn nên đang có sự phân hóa mạnh giữa các cổ phiếu với cổ phiếu và giữa các nhóm ngành với nhau. Ở nhóm ngân hàng, trụ cứng VCB và một vài ngân hàng tư nhân lớn như TCB, LPB đóng cửa tăng khá thì ngược lại nhóm BID, CTG, ACB, STB, VPB đỏ rực lửa.
Ở bất động sản, VIC bật tăng mạnh 6,04 điểm và VHM tăng 1,53 điểm, VRE tăng 1,38 điểm tổng cộng chỉ riêng ba cổ phiếu này đã đóng góp 10 điểm cho chỉ số chung. Nếu không có bộ ba này, thị trường có thể đóng dưới tham chiếu do sức ép của VPB, FPT, BID, MBB, HPG.
Đáng lưu ý, neo theo dòng tiền lớn, nhiều cổ phiếu đầu cơ nhóm bất động sản cũng tranh thủ hút tiền như SSH, TAL, SJS... Dầu khí năng lượng hôm nay cũng bứt phá ở BSR, PLX,,, Nhóm vận tải hàng không có ACV, VJC, GMD hay họ nhà Gelex cũng quay trở lại như GEE, GEX...Ở chiều ngược lại, bán lẻ, công nghệ thông tin, tiêu dùng thiết yếu ghi nhận suy giảm giá ở FPT, MWG, MSN, HPG, VNM, SAB.
Việc kéo trụ thị trường tăng nhưng thanh khoản không thuyết phục nhà đầu tư khi ba sàn hôm nay khớp lệnh tương đương với hôm qua 27.800 tỷ đồng. Trong đó khối ngoại lại lôi hàng ra xả mỗi khi thị trường đảo chiều tăng.
Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 2202.0 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 2123.4 tỷ đồng. Mua ròng khớp lệnh chính của nước ngoài là nhóm Xây dựng và Vật liệu, Hàng & Dịch vụ Công nghiệp.
Top mua ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: VIC, CII, TCB, GMD, HHV, VCG, TCH, BSR, CTS, VSC.
Phía bên bán ròng khớp lệnh của nước ngoài là nhóm Bất động sản. Top bán ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: VPB, FPT, SSI, KBC, VHM, STB, MSN, MWG, KDH.
Tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ mua ròng 11/18 ngành, chủ yếu là ngành Bất động sản. Top mua ròng của nhà đầu tư cá nhân tập trung gồm: SHB, FPT, DXG, HPG, SSI, VND, VHM, VIX, PDR, KBC.
Phía bán ròng khớp lệnh: họ bán ròng 7/18 ngành chủ yếu là nhóm ngành Xây dựng và Vật liệu, Điện, nước & xăng dầu khí đốt. Top bán ròng có: CII, TCH, TCB, VIC, LPB, HDB, NKG, VCG, NT2.
Tự doanh bán ròng 299.4 tỷ đồng tính riêng khớp lệnh họ bán ròng 216.0 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tự doanh mua ròng 4/18 ngành. Nhóm mua ròng mạnh nhất là Ngân hàng, Thực phẩm và đồ uống. Top mua ròng khớp lệnh của tự doanh phiên ngày hôm nay gồm VPB, E1VFVN3O, LPB, VRE, PVT, SHB, ACB, VNM, PNJ, VCI. Top bán ròng là nhóm Công nghệ Thông tin.
Top cổ phiếu bị bán ròng gồm FPT, HPG, SSI, VIB, MBB, STB, GMD, VCG, VIC, FRT.
Nhà đầu tư tổ chức trong nước mua ròng 834.3 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ mua ròng 892.4 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tổ chức trong nước bán ròng 4/18 ngành, giá trị lớn nhất là nhóm Hàng & Dịch vụ Công nghiệp Top bán ròng có SHB, DXG, VIC, PVT, GEX, BAF, VPL, PDR, BSR, MBB.
Giá trị mua ròng lớn nhất là nhóm Bất động sản. Top mua ròng có FPT, VPB, SSI, KBC, STB, MWG, TCH, DIG, KDH, MSN.
Giá trị giao dịch thỏa thuận hôm nay đạt 3.030,3 tỷ đồng, tăng +28,3% so với phiên liền trước và đóng góp 10,0% tổng giá trị giao dịch.
Hôm nay có giao dịch thỏa thuận đáng chú ý giữa các nhà đầu tư cá nhân ở nhóm cổ phiếu ngành Ngân hàng (VPB, TPB, STB, SHB), VIX.
Tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở Bất động sản, Xây dựng, Thép, Bán lẻ, Phần mềm, Kho bãi, Vận tải thủy, Dầu khí trong khi giảm ở Ngân hàng, Chứng khoán. Tính riêng khớp lệnh, tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở nhóm vốn hóa vừa VNMID và nhỏ VNSML, giảm ở nhóm vốn hóa lớn VN30.
