Lãi trái phiếu cao, chủ dự án Amira Chơn Thành liệu có trả được nợ?
Khánh Linh
26/09/2025, 09:12
Báo cáo tài chính năm gần nhất cho thấy, 6 tháng đầu năm 2025 Công ty Song Phương tiếp tục báo lỗ. Lũy kế số lỗ đến thời điểm báo cáo là 39 tỷ đồng. Hệ số khả năng thanh toán lãi vay -1,828.
Hoạt động phát hành trái phiếu doanh nghiệp đã sôi động trở lại trong tháng khi ghi nhận lượng phát hành theo tháng lớn thứ ba trong năm với tổng giá trị phát hành ước tính khoảng hơn 61 nghìn tỷ đồng tăng 22,1% so với tháng 7, giảm 9,7% so với cùng kỳ, theo thống kê từ Chứng khoán MBS.
Đáng chú ý trong đó, quy mô phát hành mới của nhóm Bất động sản trong tháng 8 đạt mức cao nhất kể từ đầu năm với hơn 22,1 nghìn tỷ đồng tăng 295% so với tháng 7, +202% so với cùng kỳ, chiếm 36,2% tổng giá trị phát hành. Mức này cao hơn nhiều so với mức tỷ trọng trung bình của nhóm bất động sản kể từ đầu năm là 17,7%, qua đó cho thấy tín hiệu tích cực đáng kể trong hoạt động phát hành trái phiếu doanh nghiệp của nhóm ngành này.
Việc nhóm Bất động sản tăng mạnh quy mô phát hành với mức lãi suất trung bình khoảng 10,6% trong tháng 8 đã kéo theo việc lãi suất thị trường chung trong tháng 8 tăng lên mức cao nhất trong gần một năm nay tại 7,9%.
Thống kê của MBS cũng cho thấy, Công ty TNHH Công Nghiệp - Bất Động Sản và Xây dựng Song Phương và Công ty CP Xuất nhập khẩu Sài Gòn Xanh xếp thứ nhì với lãi suất 12%/năm cho kỳ hạn 5 năm.
Công ty TNHH Công Nghiệp - Bất Động Sản và Xây dựng Song Phương là chủ đầu tư Khu dân cư Phước Thắng còn có tên gọi là dự án Amira Chơn Thành, có quy mô hơn 56,5 ha.
Theo thông tin từ Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), Công ty TNHH Công nghiệp - Bất động sản và Xây dựng Song Phương (Công ty Song Phương) đã phát hành thành công 388,5 tỷ đồng trái phiếu vào ngày 20/5/2025. Trái phiếu có kỳ hạn 5 năm, lãi suất phát hành 12% đối với năm thứ nhất và lãi suất thả nổi biên độ 4,5% các năm tiếp theo.
Trước đó, vào ngày cuối cùng của năm 2024, doanh nghiệp bất động sản này cũng đã phát hành một lô trái phiếu trị giá 360 tỷ đồng, đáo hạn vào tháng 12/2029 với lãi suất tương tự (12%).
Báo cáo tài chính năm gần nhất cho thấy, 6 tháng đầu năm 2025, Song Phương tiếp tục báo lỗ. Lũy kế số lỗ đến thời điểm báo cáo là 39 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu giảm còn 660 tỷ đồng trong khi tổng nợ phải trả 979 tỷ đồng tăng mạnh sau khi doanh nghiệp phát hành lô trái phiếu. Trong đó vay nợ ngân hàng 106 tỷ, vay nợ trái phiếu 748 tỷ đồng, 124 tỷ là nợ phải trả khác.
Hệ số thanh toán lãi vay là -1,828. Về lý thuyết kế toán, hệ số thanh toán lãi vay phản ánh khả năng chi trả lãi vay của doanh nghiệp trong kỳ bằng lợi nhuận kế toán trước thuế và lãi vay.
Hệ số nhỏ hơn 1 cho thấy doanh nghiệp không tạo ra đủ thu nhập để trả các chi phí lãi vay, đây là thường là các doanh nghiệp sẽ gặp rủi ro lớn tài chính có thể dẫn tới khả năng phá sản.
Trong xếp hạng tín nhiệm Song Phương, Saigon Ratings cũng đánh giá dòng tiền dự báo sẽ tương đối yếu trong năm 2025-2026. Công ty có thể thâm hụt tài chính đáng kể nếu thị trường bất động sản khó khăn.
Nguồn thanh khoản dự kiến để đáp ứng nghĩa vụ nợ của Song Phương chủ yếu là vốn huy động từ khách hàng và tiền mặt lũy kế từ bán sản phẩm dự án. Tuy nhiên, tiến độ thực hiện dự án đã được điều chỉnh lần thứ 2.
Theo đó, đến tháng 6/2026, dự án sẽ được nghiệm thu hạ tầng, thực hiện các thủ tục xác nhận hoàn thành hạ tầng khu dân cư để đủ điều kiện kinh doanh. Điều này kéo theo kế hoạch bán hàng của công ty cũng điều chỉnh dời sang giai đoạn 2026-2028, chậm 1 năm so với kế hoạch.
"Trong các trường hợp công ty có bất kỳ sự chậm trễ về tiến độ bán hàng/thu tiền, hoặc sự thiếu hiệu quả trong công tác quản lý dòng tiền cũng làm ảnh hưởng khả năng thanh khoản của công ty. Khả năng trả nợ và lãi vay giảm xuống 1,0 lần thì bậc xếp hạng của công ty có thể bị ảnh hưởng tiêu cực", Saigon Ratings đánh giá.
