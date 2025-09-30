Thứ Ba, 30/09/2025

Trang chủ Kinh tế số

USDT chiếm tới 59% thị phần stablecoin

Hạ Chi

30/09/2025, 12:16

Dòng tiền ròng của stablecoin đã tăng tới 76%, từ 10,8 tỷ USD trong quý 2 lên 45,6 tỷ USD trong quý 3, dẫn đầu bởi USDT, USDC và sự gia tăng của USDe từ Ethena...

Ảnh minh hoa
Ảnh minh hoa

Tổng cộng, stablecoin đã ghi nhận hơn 46 tỷ USD dòng tiền ròng trong 90 ngày qua, phản ánh nhu cầu ngày càng tăng đối với loại tài sản mã hoá này. 

Theo dữ liệu từ RWA.xyz, USDT của Tether dẫn đầu quý với 19,6 tỷ USD dòng tiền ròng, tiếp theo là USDC của Circle với 12,3 tỷ USD. 

Stablecoin USDe (của Ethena) cũng ghi nhân kết quả nổi bật trong quý với 9 tỷ USD. 

Nguồn: RWA.xyz. 
Nguồn: RWA.xyz. 

Những đồng stablecoin khác đóng góp nhỏ hơn nhưng vẫn đáng chú ý. PYUSD ghi nhận dòng tiền 1,4 tỷ USD, còn USDS là 1,3 tỷ USD. 

Trong sáu tháng qua, tổng dòng tiền stablecoin đạt 56,5 tỷ USD, trong đó chỉ 10,8 tỷ USD được ghi nhận trong quý 2. Quý 3 chiếm phần lớn, cho thấy nhu cầu tăng tốc nhanh chóng, không chỉ nhờ USDT và USDC mà còn nhờ sự mở rộng của các stablecoin thuật toán như USDe.

Về mức độ phổ biến, USDT chiếm phần lớn dòng tiền trong cả quý 2 và quý 3, đạt 19,6 tỷ USD trong quý 3 và quý trước đó là 9,2 tỷ USD. USDC cũng ghi nhận sự thay đổi đáng kể, tăng từ chỉ 500 triệu USD trong quý trước lên 12,3 tỷ USD trong quý 3. USDe của Ethena đã chứng kiến sự mở rộng chủ yếu trong quý trước, với dòng tiền 9 tỷ USD so với 200 triệu USD trong quý 2.

Theo RWA.xyz , Ethereum tiếp tục là mạng lưới chủ lực cho stablecoin, lưu trữ nguồn cung trị giá 171 tỷ USD, trong khi Tron đứng thứ hai với 76 tỷ USD. Các mạng khác như Solana, Arbitrum và BNB Chain tổng cộng lưu trữ 29,7 tỷ USD.

Xét về thị phần, USDT vẫn chiếm ưu thế với gần 59% thị trường, theo DefiLlama, trong khi USDC của Circle là đối thủ gần nhất với khoảng 25%, còn USDe chiếm gần 5% thị trường stablecoin. 

Dữ liệu từ RWA.xyz và DefiLlama cho thấy tổng vốn hóa thị trường stablecoin đã tăng lên khoảng 290 tỷ USD trong 30 ngày qua.

Tuy nhiên, mặc dù vốn hóa và dòng tiền ròng tăng, các chỉ số hàng tháng khác lại giảm. Địa chỉ hoạt động hàng tháng chỉ còn 26 triệu, giảm 22,6% so với tháng trước, trong khi khối lượng chuyển nhượng đạt 3,17 nghìn tỷ USD, giảm 11% so với tháng trước.

Ethereum kinh tế số stablecoin tài sản mã hoá USDC USDT

