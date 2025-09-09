Stablecoin trên Ethereum bùng nổ, đạt kỷ lục 165 tỷ USD

Chỉ trong chưa đầy một năm, nguồn cung stablecoin trên Ethereum (mạng Blockchain phi tập trung) đã tăng hơn gấp đôi…

Theo CoinMarketCap, hệ sinh thái stablecoin trên Ethereum vừa xác lập kỷ lục mới với tổng nguồn cung đạt 165 tỷ USD, sau khi hấp thụ thêm khoảng 5 tỷ USD chỉ trong một tuần. Bình quân, mỗi ngày có gần 1 tỷ USD stablecoin được bổ sung lên mạng lưới này.

Kể từ tháng 1/2024, nguồn cung stablecoin trên Ethereum đã tăng hơn gấp đôi, củng cố vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực tài sản số.

Theo dữ liệu từ Token Terminal, con số trên đã đạt mức cao nhất từ trước đến nay. Còn RWA.xyz đưa ra con số thấp hơn một chút, 158,5 tỷ USD, nhưng vẫn chạm mốc kỷ lục.

Ethereum hiện chiếm 57% thị phần stablecoin toàn cầu, bỏ xa các đối thủ. Tron đứng thứ hai với 27%, còn Solana chưa tới 4% tổng giá trị stablecoin.

Không chỉ stablecoin, giá trị vàng được đưa lên Ethereum cũng đạt đỉnh mới với 2,4 tỷ USD, tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm trước. Diễn biến này cho thấy sự quan tâm ngày càng lớn từ các tổ chức đối với việc đưa tài sản truyền thống, đặc biệt là kim loại quý, lên môi trường blockchain.

Theo dữ liệu RWA.xyz, Ethereum nắm giữ 77% thị phần tài sản số. Nếu tính cả giao dịch trên Polygon (layer-2), con số này lên tới 97%.

Ethereum cũng chiếm hơn 70% thị phần trái phiếu Kho bạc Mỹ được số hóa, loại tài sản lớn thứ hai được đưa lên Blockchain sau các công cụ tín dụng tư nhân.

Nhà phân tích Ethereum Anthony Sassano cho rằng thành công của mạng lưới đến từ “tính trung lập” trong thiết kế. Ông nhấn mạnh: “Cách duy nhất để công nghệ này được chấp nhận rộng rãi là dựa trên những hệ thống trung lập, minh bạch, phi tập trung và không bị chi phối bởi bất kỳ tổ chức nào”.

Nhiều định chế tài chính toàn cầu đã chọn Ethereum làm bệ phóng cho các sản phẩm tài sản số. Mới đây, Fidelity (Mỹ), một trong những tập đoàn dịch vụ tài chính lớn nhất thế giới, đã phát hành Digital Interest Token trên mạng lưới này, quản lý khối tài sản trị giá 203,6 triệu USD.

Làn sóng tài sản số (RWA) đang thúc đẩy lĩnh vực Blockchain nói chung và giá trị của Ethereum nói riêng.

Từ tháng 4 đến nay, giá ETH đã tăng hơn 200%, đạt kỷ lục gần 5.000 USD vào tháng 8. Trong vòng 5 tháng qua, các tập đoàn tài chính cũng đã gom vào lượng ETH tương đương gần 4% tổng nguồn cung.