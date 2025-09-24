Thứ Tư, 24/09/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Kinh tế số

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung Luật Sở hữu trí tuệ

Minh Hà

24/09/2025, 08:46

Dự án Luật sửa đổi tập trung vào việc hỗ trợ khai thác thương mại quyền sở hữu trí tuệ, đơn giản hóa thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, đảm bảo thực thi cam kết quốc tế, cập nhật các xu hướng công nghệ mới…

Toàn cảnh Phiên họp Ủy ban Thường vụ thứ 49, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ, chiều 23/9.
Toàn cảnh Phiên họp Ủy ban Thường vụ thứ 49, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ, chiều 23/9.

Chiều 23/9, tiếp tục Phiên họp Ủy ban Thường vụ thứ 49, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì Phiên họp. 

Theo đó, dự án Luật này không chỉ phản ánh sự cần thiết trong bối cảnh chuyển đổi số mạnh mẽ mà còn mở ra nhiều cơ hội cho doanh nghiệp, đặc biệt là trong việc bảo vệ và khai thác giá trị tài sản trí tuệ.

Dự án Luật sửa đổi tập trung vào năm nhóm chính sách lớn, bao gồm việc hỗ trợ khai thác thương mại quyền sở hữu trí tuệ, đơn giản hóa thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, đảm bảo thực thi cam kết quốc tế và cập nhật các xu hướng công nghệ mới. Những điểm này không chỉ giúp doanh nghiệp khởi nghiệp dễ dàng hơn trong việc định giá và chuyển nhượng quyền sở hữu trí tuệ mà còn tạo ra một môi trường pháp lý thuận lợi cho sự phát triển bền vững.

Một trong những điểm nổi bật của dự thảo là việc đơn giản hóa thủ tục hành chính và phát triển dịch vụ công trực tuyến. Điều này sẽ giúp rút ngắn thời gian xử lý đơn và giảm thiểu gánh nặng cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng việc bổ sung nhiều loại phí, lệ phí có thể làm tăng gánh nặng cho các chủ thể, điều này cần được cân nhắc kỹ lưỡng.

Bên cạnh đó, việc nâng cao hiệu quả bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ là một yếu tố quan trọng. Dự thảo luật mở rộng hành vi xâm phạm bị xử lý và tăng chế tài, đồng thời bổ sung biện pháp bảo vệ quyền trên môi trường số. Điều này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh công nghệ thông tin phát triển mạnh mẽ, khi mà các sản phẩm trí tuệ dễ dàng bị sao chép và xâm phạm.

Một vấn đề đáng chú ý khác là quyền sở hữu trí tuệ đối với sản phẩm do trí tuệ nhân tạo (AI) tạo ra. Nhiều đại biểu đã bày tỏ lo ngại rằng dự thảo chưa đề cập đến vấn đề này, trong khi AI đang ngày càng trở thành một phần không thể thiếu trong quá trình sáng tạo.

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng đã giải thích rằng việc sử dụng dữ liệu công khai để huấn luyện AI không cần xin phép bản quyền, miễn là không sao chép nguyên văn. Tuy nhiên, nếu AI tự tạo ra sản phẩm mà không có sự can thiệp của con người, thì sản phẩm đó sẽ không được bảo hộ.

Ngoài ra, dự thảo cũng nhấn mạnh đến việc bảo vệ quyền lợi cho báo chí và nghệ sĩ sáng tạo. Nhiều đại biểu đã đề xuất cần có cơ chế thỏa thuận giữa các cơ quan báo chí để đảm bảo quyền lợi chính đáng và tạo nguồn thu cho báo chí chính thống. Điều này không chỉ giúp bảo vệ quyền lợi của những người làm báo mà còn góp phần nâng cao chất lượng thông tin trong xã hội.

Tuy nhiên, bên cạnh những cơ hội, dự thảo luật cũng đặt ra nhiều thách thức. Việc bổ sung quy định mới có thể dẫn đến sự chồng chéo trong cơ chế xử phạt hành chính, và cần phải có sự rà soát kỹ lưỡng để đảm bảo tính khả thi và hiệu quả khi thi hành. Hơn nữa, việc định giá quyền sở hữu trí tuệ cũng cần được thực hiện một cách minh bạch và công bằng, để doanh nghiệp có thể dễ dàng quản lý và khai thác tài sản trí tuệ của mình.

Theo đánh giá của các đại biểu, dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ là một bước đi quan trọng trong việc hiện đại hóa khung pháp lý cho sở hữu trí tuệ tại Việt Nam. Nó không chỉ tạo ra cơ hội cho doanh nghiệp trong việc bảo vệ và khai thác giá trị tài sản trí tuệ mà còn giúp nâng cao hiệu quả bảo vệ quyền lợi cho các bên liên quan. Tuy nhiên, để đạt được những mục tiêu này, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng và doanh nghiệp trong việc thực thi các quy định mới, nhằm đảm bảo tính minh bạch, khả thi và hiệu quả trong thực tiễn.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đề nghị Chính phủ tiếp thu tối đa ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và cơ quan thẩm tra, nhất là về việc bổ sung quy định với đối tượng sở hữu trí tuệ mới như sản phẩm phái sinh kỹ thuật số, AI, dữ liệu lớn; rà soát để bảo đảm tính thống nhất với các luật hiện hành và dự thảo luật khác; đồng thời quy định rõ hiệu lực thi hành, bổ sung điều khoản chuyển tiếp để tránh khoảng trống pháp lý.

Phó Chủ tịch Quốc hội cũng nhấn mạnh cần tiếp tục rà soát các chính sách mới, tài chính, phân cấp – phân quyền, thủ tục hành chính, phí và lệ phí, vai trò của Tòa án, Viện kiểm sát, nhằm bảo đảm tính khả thi, linh hoạt và đồng bộ. Đồng thời, yêu cầu Chính phủ hoàn thiện hồ sơ dự án Luật, gửi đại biểu Quốc hội trước ngày 5/10/2025.

Bổ sung Luật Sở hữu trí tuệ để nâng cao hiệu lực bảo hộ

07:10, 28/08/2025

Bổ sung Luật Sở hữu trí tuệ để nâng cao hiệu lực bảo hộ

Đến năm 2030, 100% thủ tục hành chính về sở hữu trí tuệ sẽ được cung cấp trực tuyến toàn trình

09:59, 29/06/2025

Đến năm 2030, 100% thủ tục hành chính về sở hữu trí tuệ sẽ được cung cấp trực tuyến toàn trình

Phó Giám đốc trung tâm sở hữu trí tuệ làm Chủ tịch Hội Công nghệ vi mạch bán dẫn TP.HCM

15:10, 16/02/2025

Phó Giám đốc trung tâm sở hữu trí tuệ làm Chủ tịch Hội Công nghệ vi mạch bán dẫn TP.HCM

Từ khóa:

chuyển đổi số công nghệ thông tin định giá tài sản trí tuệ Luật Sở hữu trí tuệ quyền sở hữu trí tuệ Thủ tục hành chính trí tuệ nhân tạo Vneconomy

Đọc thêm

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng đề nghị NVIDIA tham gia hoàn thiện khung pháp luật AI với Việt Nam

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng đề nghị NVIDIA tham gia hoàn thiện khung pháp luật AI với Việt Nam

Ngày 23/9, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng dẫn đầu đoàn công tác của Chính phủ dự buổi Toạ đàm với Tập đoàn NVIDIA nhằm tổng kết kết quả hợp tác của Việt Nam và NVIDIA, đồng thời định hướng các nội dung công việc giữa hai bên trong thời gian tới...

Luật An ninh mạng sửa đổi mở ra nhiều cơ hội cho doanh nghiệp Việt trong kỷ nguyên số

Luật An ninh mạng sửa đổi mở ra nhiều cơ hội cho doanh nghiệp Việt trong kỷ nguyên số

Khuyến khích các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống chính trị, doanh nghiệp nhà nước sử dụng sản phẩm, dịch vụ công nghiệp an ninh của Việt Nam bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn chất lượng để nâng cao năng lực tự chủ về an ninh mạng…

Tổng Giám đốc Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới đến Việt Nam, thúc đẩy hợp tác sở hữu trí tuệ

Tổng Giám đốc Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới đến Việt Nam, thúc đẩy hợp tác sở hữu trí tuệ

Trong hai ngày 25 - 26/9, Tổng Giám đốc Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) Daren Tang sẽ thăm và làm việc tại Việt Nam theo lời mời của Bộ Khoa học và Công nghệ, nhằm mở rộng hợp tác trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ và đổi mới sáng tạo…

Đề xuất nhiều chính sách ưu đãi về thuế cho doanh nghiệp khoa học và công nghệ

Đề xuất nhiều chính sách ưu đãi về thuế cho doanh nghiệp khoa học và công nghệ

Bộ Khoa học và Công nghệ đề xuất chính sách thuế suất ưu đãi và miễn, giảm thuế thu nhập, miễn tiền thuê đất cho doanh nghiệp khoa học và công nghệ...

Sắp có tiêu chí công nhận cá nhân, tổ chức đổi mới sách tạo để được hưởng ưu đãi từ Nhà nước

Sắp có tiêu chí công nhận cá nhân, tổ chức đổi mới sách tạo để được hưởng ưu đãi từ Nhà nước

Dự thảo Nghị định hướng dẫn một số điều của Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo về đổi mới sáng tạo đang được xây dựng, có quy định tiêu chí xác định, công nhận tổ chức, cá nhân đổi mới sáng tạo, từ đó giúp các chủ thể được hưởng ưu đãi, hỗ trợ từ Nhà nước...

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
Kiến tạo không gian phát triển cho kinh tế tư nhân

eMagazine

Kiến tạo không gian phát triển cho kinh tế tư nhân

Xu hướng dân số trái ngược tại 4 nền kinh tế lớn

Thế giới

Xu hướng dân số trái ngược tại 4 nền kinh tế lớn

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

"Chạm thu Hà Nội" - chiến dịch thúc đẩy du lịch Thủ đô

Doanh nghiệp

2

Đà Nẵng đăng cai giải IRONMAN cự ly toàn phần vào năm 2026

Video

3

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp xúc cử tri thành phố Hà Nội trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV

Tiêu điểm

4

Mãi mãi xứng danh bộ đội Cụ Hồ

Tiêu điểm

5

Xử phạt 3 doanh nghiệp kinh doanh vàng vì cạnh tranh không lành mạnh

Tài chính

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy