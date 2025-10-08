Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về dự án Luật Báo chí (sửa đổi)

Theo dự kiến, Phiên họp thứ 50 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ diễn ra trong 6 ngày, vào chiều 8/10, ngày 9/10 và từ ngày 13 đến sáng 17/10 (dự phòng chiều 17/10 và ngày 18/10/2025), tại phòng họp Tân Trào, Nhà Quốc hội...

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc và cùng các Phó Chủ tịch Quốc hội thay phiên điều hành nội dung Phiên họp.

Tại Phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về các nội dung: Dự án Luật Báo chí (sửa đổi); dự án Luật Dân số; dự án Luật Phòng bệnh; dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giá; dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê; dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ;

Dự án Luật Xây dựng (sửa đổi); dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn; dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Kinh doanh bảo hiểm; dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng cho ý kiến về dự án Luật Quản lý thuế (sửa đổi); dự án Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi); dự án Luật Quy hoạch (sửa đổi); dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Địa chất và khoáng sản; dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường;

Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng; dự án Luật Chuyển đổi số; dự án Luật Công nghệ cao (sửa đổi); dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý nợ công; dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp; dự án Luật Đầu tư (sửa đổi).

Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, thông qua Nghị quyết hướng dẫn việc xác định dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn trong năm 2026.

Về công tác giám sát, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về các nội dung Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV; kết quả tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư của công dân và kết quả giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến Quốc hội năm 2025 (kết hợp xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 9/2025);

Báo cáo của Chính phủ về tổng kết 5 năm triển khai thực hiện nghị quyết của Quốc hội về phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn năm 2021 - 2025, đề xuất nội dung Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026 - 2030.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về các báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026; kết quả thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021-2025: phát triển kinh tế - xã hội, cơ cấu lại nền kinh tế;

Các báo cáo của Chính phủ về tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2025, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2026 (trong đó có Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2026-2028; tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2025, dự kiến kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2026;

Tình hình thực hiện kế hoạch tài chính năm 2025, dự kiến kế hoạch tài chính năm 2026 của các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách do trung ương quản lý); kết quả thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021-2025: đầu tư công trung hạn; tài chính quốc gia và vay, trả nợ công; dự kiến các kế hoạch: tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2026-2030, đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030.

Đồng thời, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tham gia ý kiến về dự thảo báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

Về quyết định các vấn đề quan trọng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tiến hành cho ý kiến về các nội dung xử lý số nợ tiền thuê đất của các đơn vị sự nghiệp công lập; điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030;

Tờ trình số 40/TTr-CP ngày 11/9/2025 của Chính phủ về việc xin ý kiến đối với dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định một số chính sách đặc thù phát triển công nghiệp tên lửa; trình Quốc hội phê chuẩn Hiệp định thuộc lĩnh vực đối ngoại theo đề nghị của Chủ tịch nước;

Nghị quyết của Quốc hội về những cơ chế, chính sách đặc thù để thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo; đề xuất chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2026-2035; công tác nhân sự theo thẩm quyền.

Ngoài ra, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, quyết định, thông qua về các nội dung phân bổ dự toán, kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách trung ương năm 2025 cho các dự án sử dụng nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2022, 2023 đã hoàn thiện thủ tục đầu tư; điều chỉnh hợp nhất kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách trung ương năm 2025 của các địa phương sau sáp nhập.

Tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến (lần 3) về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.