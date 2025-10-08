Thứ Tư, 08/10/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Tiêu điểm

Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về dự án Luật Báo chí (sửa đổi)

Như Nguyệt

08/10/2025, 08:29

Theo dự kiến, Phiên họp thứ 50 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ diễn ra trong 6 ngày, vào chiều 8/10, ngày 9/10 và từ ngày 13 đến sáng 17/10 (dự phòng chiều 17/10 và ngày 18/10/2025), tại phòng họp Tân Trào, Nhà Quốc hội...

Chủ tịch Quốc hội Trấn Thanh Mẫn phát biểu bế mạc Phiên họp thứ 49 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh: TTXVN.
Chủ tịch Quốc hội Trấn Thanh Mẫn phát biểu bế mạc Phiên họp thứ 49 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh: TTXVN.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc và cùng các Phó Chủ tịch Quốc hội thay phiên điều hành nội dung Phiên họp.

Tại Phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về các nội dung: Dự án Luật Báo chí (sửa đổi); dự án Luật Dân số; dự án Luật Phòng bệnh; dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giá; dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê; dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ;

Dự án Luật Xây dựng (sửa đổi); dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn; dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Kinh doanh bảo hiểm; dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng cho ý kiến về dự án Luật Quản lý thuế (sửa đổi); dự án Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi); dự án Luật Quy hoạch (sửa đổi); dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Địa chất và khoáng sản; dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường;

Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng; dự án Luật Chuyển đổi số; dự án Luật Công nghệ cao (sửa đổi); dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý nợ công; dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp; dự án Luật Đầu tư (sửa đổi).

Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, thông qua Nghị quyết hướng dẫn việc xác định dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn trong năm 2026.

Về công tác giám sát, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về các nội dung Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV; kết quả tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư của công dân và kết quả giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến Quốc hội năm 2025 (kết hợp xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 9/2025);

Báo cáo của Chính phủ về tổng kết 5 năm triển khai thực hiện nghị quyết của Quốc hội về phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn năm 2021 - 2025, đề xuất nội dung Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026 - 2030.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về các báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026; kết quả thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021-2025: phát triển kinh tế - xã hội, cơ cấu lại nền kinh tế;

Các báo cáo của Chính phủ về tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2025, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2026 (trong đó có Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2026-2028; tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2025, dự kiến kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2026;

Tình hình thực hiện kế hoạch tài chính năm 2025, dự kiến kế hoạch tài chính năm 2026 của các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách do trung ương quản lý); kết quả thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021-2025: đầu tư công trung hạn; tài chính quốc gia và vay, trả nợ công; dự kiến các kế hoạch: tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2026-2030, đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030.

Đồng thời, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tham gia ý kiến về dự thảo báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

Về quyết định các vấn đề quan trọng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tiến hành cho ý kiến về các nội dung xử lý số nợ tiền thuê đất của các đơn vị sự nghiệp công lập; điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030;

Tờ trình số 40/TTr-CP ngày 11/9/2025 của Chính phủ về việc xin ý kiến đối với dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định một số chính sách đặc thù phát triển công nghiệp tên lửa; trình Quốc hội phê chuẩn Hiệp định thuộc lĩnh vực đối ngoại theo đề nghị của Chủ tịch nước;

Nghị quyết của Quốc hội về những cơ chế, chính sách đặc thù để thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo; đề xuất chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2026-2035; công tác nhân sự theo thẩm quyền.

Ngoài ra, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, quyết định, thông qua về các nội dung phân bổ dự toán, kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách trung ương năm 2025 cho các dự án sử dụng nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2022, 2023 đã hoàn thiện thủ tục đầu tư; điều chỉnh hợp nhất kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách trung ương năm 2025 của các địa phương sau sáp nhập.

Tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến (lần 3) về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

Bế mạc Phiên họp thứ 49 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

14:11, 29/09/2025

Bế mạc Phiên họp thứ 49 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về công tác kiểm toán năm 2025

07:14, 26/09/2025

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về công tác kiểm toán năm 2025

Thẩm định dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị

10:42, 24/09/2025

Thẩm định dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị

Từ khóa:

Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Chủ đề:

Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV

Đọc thêm

Tiếp tục áp dụng tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước đến hết năm 2025

Tiếp tục áp dụng tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước đến hết năm 2025

Quyết định số 2216/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ cho phép tiếp tục áp dụng tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước đến hết năm 2025. Quyết định nhằm bảo đảm sự thống nhất và liên tục trong công tác sắp xếp, thoái vốn...

Thủ tướng yêu cầu tập trung phòng, chống lũ, lụt, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất ở Bắc Bộ

Thủ tướng yêu cầu tập trung phòng, chống lũ, lụt, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất ở Bắc Bộ

Ngày 7/10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký ban hành Công điện số 189/CĐ-TTg về việc tập trung phòng, chống lũ, lụt, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất ở Bắc Bộ.

Ngày làm việc thứ hai Hội nghị Trung ương 13 khóa XIII

Ngày làm việc thứ hai Hội nghị Trung ương 13 khóa XIII

Ngày 7/10/2025, Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tiếp tục ngày làm việc thứ hai.

Thủ tướng yêu cầu tăng cường quản lý, kinh doanh than trong tình hình mới

Thủ tướng yêu cầu tăng cường quản lý, kinh doanh than trong tình hình mới

Tại Chỉ thị số 30/CT-TTg, Thủ tướng Chính phủ nêu rõ: “Trong bối cảnh kinh tế xã hội đang có những chuyển biến mạnh mẽ, việc quản lý nhà nước đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh than và cung cấp than cho sản xuất điện trở thành một nhiệm vụ cấp bách”. Chỉ thị mới cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững…

Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến 2050, tạo không gian phát triển hiệu quả

Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến 2050, tạo không gian phát triển hiệu quả

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 306/NQ-CP về điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 với trọng tâm là xác lập mô hình tăng trưởng mới và phát huy lợi thế của từng vùng kinh tế…

Dòng sự kiện

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Tìm kiếm động lực và mô hình phát triển kinh tế mới cho Việt Nam

eMagazine

Tìm kiếm động lực và mô hình phát triển kinh tế mới cho Việt Nam

Các dự án, công trình chào mừng Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025)

Multimedia

Các dự án, công trình chào mừng Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025)

So sánh doanh thu các hãng ô tô trên thế giới

Thế giới

So sánh doanh thu các hãng ô tô trên thế giới

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Giáo dục đóng vai trò quan trọng trong việc đạt các Mục tiêu Phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc

Kinh tế xanh

2

Mưa lũ sau bão gây thiệt hại nghiêm trọng tại nhiều tỉnh

Thị trường

3

Xuất khẩu gạo 9 tháng: Sản lượng tăng nhẹ, giá trị giảm mạnh

Thị trường

4

FTSE Russell công bố nâng hạng chứng khoán Việt Nam lên thị trường mới nổi

Chứng khoán

5

Vỡ đập thủy điện Bắc Khê 1: Mưa lớn gây thiệt hại nhưng không có thương vong

Thị trường

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy