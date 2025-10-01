Vai trò của doanh nghiệp công nghệ sẽ nổi bật trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Năm 1990, trong số 20 doanh nghiệp đứng đầu thị trường chứng khoán Mỹ, thì chỉ có một doanh nghiệp công nghệ là IBM. Nhưng đến năm 2025, trong số 20 doanh nghiệp dẫn đầu thị trường chứng khoán Mỹ, 80% là các tập đoàn công nghệ…

Bà Lê Hoàng Uyên Vy, Chủ tịch Hiệp hội Quỹ đầu tư tư nhân Việt Nam (VPCA), cho biết bản thân tin rằng đây cũng chính là tương lai của Việt Nam.

VPCA CAM KẾT THÚC ĐẨY 35 TỶ USD VÀO LĨNH VỰC ĐỔI MỚI SÁNG TẠO CỦA VIỆT NAM

Phát biểu tại Lễ hưởng ứng Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia với chủ đề “Đổi mới sáng tạo toàn dân - Động lực phát triển quốc gia” do Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Bộ Tài chính tổ chức ngày 1/10, bà Vy cho rằng một thị trường vốn hiệu quả là chìa khóa để thúc đẩy đổi mới sáng tạo tại Việt Nam.

Tuy nhiên, thực tế rất nhiều doanh nghiệp công nghệ Việt Nam hiện nay vẫn gặp không ít thách thức trong việc tiếp cận nguồn vốn, đặc biệt ở giai đoạn nghiên cứu và phát triển (R&D). Nhất là khi còn chưa có thương vụ doanh nghiệp công nghệ IPO đủ hấp dẫn để tạo dựng niềm tin cho nhà nước ngoài.

“Tôi tin rằng, để xây dựng một Việt Nam hùng cường, chúng ta cần kiến tạo được những dòng vốn xuyên suốt – từ R&D đến IPO. Do đó, VPCA cam kết sẽ thúc đẩy dòng vốn đầu tư chảy mạnh mẽ hơn vào đổi mới sáng tạo tại Việt Nam. Từ nay đến năm 2035, VPCA sẽ thúc đẩy ít nhất 35 tỷ USD vào lĩnh vực đổi mới sáng tạo của việt nam”, bà Vy nói.

Nhìn lại lịch sử Mỹ năm 1990, trong số 20 doanh nghiệp đứng đầu thị trường chứng khoán, thì chỉ có một doanh nghiệp công nghệ là IBM. Nhưng đến năm 2025, trong số 20 doanh nghiệp dẫn đầu thị trường chứng khoán Mỹ có tới 80% là các doanh nghiệp công nghệ.

“Tôi tin rằng đây chính tương lai của Việt Nam. Đến năm 2035, thị trường chứng khoán Việt Nam cũng sẽ được dẫn dắt bởi sự phát triển mạnh mẽ của các doanh nghiệp công nghệ. Và điều này sẽ giúp Việt Nam trở thành một trung tâm đổi mới sáng tạo và công nghệ của thế giới”, bà Lê Hoàng Uyên Vy nhận định.

TÍN HIỆU TỪ CÁC ĐỐI TÁC QUỐC TẾ CHO LĨNH VỰC ĐỔI MỚI SÁNG TẠO CỦA VIỆT NAM

Tại sự kiện, Đại sứ Hoa Kỳ, Marc E. Knapper, cũng thông tin Mỹ sẽ tiếp tục hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực then chốt như trí tuệ nhân tạo, công nghệ bán dẫn và nhiều lĩnh vực công nghệ tiên tiến khác,...

Đại sứ Hoa Kỳ, Marc E. Knapper (bên trái) đứng thứ 2.

Ông Marc E. Knapper cho biết: “Trong hai năm vừa qua, kể từ khi Hoa Kỳ và Việt Nam nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện, chúng tôi vô cùng tự hào được đồng hành cùng Việt Nam trên hành trình trở thành một trung tâm đổi mới sáng tạo đầy năng động. Đây là một nỗ lực mà Hoa Kỳ hết sức trân trọng và tự hào khi được góp phần chung tay”.

Thời gian qua, Mỹ đã đồng hành cùng Việt Nam trong nghiên cứu xây dựng pháp lý; thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo, bảo đảm cơ chế bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ chặt chẽ, cũng như phát triển hạ tầng công nghệ thông tin an toàn và bảo mật. Các cơ sở giáo dục Hoa Kỳ cũng đã hợp tác chặt chẽ với các đối tác Việt Nam để thúc đẩy giáo dục STEM và triển khai các chương trình đào tạo công nghệ cao.

“Ngày hội hôm nay không chỉ là sự kiện tôn vinh đổi mới sáng tạo mà còn là minh chứng sống động cho tình hữu nghị và quan hệ hợp tác bền chặt giữa Hoa Kỳ và Việt Nam. Hoa Kỳ vô cùng tự hào khi được đồng hành cùng Việt Nam trên hành trình đầy ý nghĩa này”, ông Marc E. Knapper nói.

Bà Trần Minh Hạnh, Tổng Giám đốc của Ngân hàng Quốc gia Australia (NAB) tại Việt Nam, cũng chia sẻ NAB bắt đầu hành trình tại Việt Nam vào năm 2019, khi ấy, đội ngũ chỉ vỏn vẹn 10 kỹ sư công nghệ.

Nhưng đến nay, NAB Việt Nam đã có hơn 2.200 kỹ sư hiện đang tham gia vào hầu hết các sản phẩm công nghệ tiên tiến của tập đoàn.

Những đóng góp này không chỉ khẳng định năng lực vượt trội của đội ngũ tại Việt Nam mà còn tạo động lực để NAB cam kết mạnh mẽ hơn, lâu dài hơn trong việc nghiên cứu, đầu tư và phát huy tiềm năng to lớn của nguồn nhân lực Việt Nam.

Bà Hà cũng đánh giá thêm, với lợi thế hiện tại - môi trường ổn định, lực lượng lao động trẻ, bản lĩnh, sáng tạo, cùng với định hướng đúng đắn của Chính phủ trong việc phát triển công nghệ thông tin và kinh tế số, Việt Nam có tiềm năng to lớn để thu hút nguồn vốn từ bên ngoài để trở thành điểm đến hàng đầu về đổi mới sáng tạo và công nghệ.