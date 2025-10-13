Văn Phú mở rộng phát triển tại thị trường phía Nam

Thị trường bất động sản phía Nam, với tâm điểm là TP.HCM (mới), đang đón nhận “làn sóng” đầu tư lớn của các nhà phát triển bất động sản hàng đầu, với hoàng loạt dự án quy mô lớn, có khả năng thay đổi hoàn toàn diện mạo đô thị.

Xu hướng này là một phần trong tầm nhìn chiến lược, hướng tới các vị trí giao thông - hạ tầng huyết mạch tại TP. HCM, với mong muốn định hình lại dòng chảy giao thông và thương mại của cả vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

THẤY GÌ TỪ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN TP. HCM THỜI GIAN QUA?

Thị trường bất động sản (BĐS) phía Nam, đặc biệt là TP.HCM (cũ) và hai địa phương mới sáp nhập là Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu, liên tục đón nhận dòng vốn đầu tư từ miền Bắc gần một năm nay.

Thị trường bất động sản TP.HCM luôn hấp dẫn các nhà đầu tư.

Theo số liệu của Savills Việt Nam, nhiều dự án mở bán tại TP. HCM, Tây Ninh, Đồng Nai gần đây ghi nhận tỷ lệ giao dịch thành công đến từ nhà đầu tư miền Bắc là hơn 20%, tăng hai lần so với các năm trước.

Nói về xu hướng này, bà Nguyễn Thị Miền, Phó viện trưởng, Viện Nghiên cứu Bất động sản Việt Nam, cho biết giá bất động sản phía Bắc tăng mạnh giai đoạn 2023–2024 và hạn chế về nguồn cung mới là hai yếu tố khiến nhà đầu tư hướng tới các khu vực như TP.HCM (mới), gồm TP.HCM (cũ), Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu - nơi có quỹ đất lớn, hạ tầng giao thông dần hoàn thiện và chính sách pháp lý thông thoáng.

Với yếu tố hạ tầng, việc chính quyền TP.HCM quyết tâm tái định hình các khu vực phát triển trọng điểm như khu Đông, khu Nam, khu Tây Bắc và khu Tây đang mở ra những không gian phát triển mới.

Theo đó, tuyến vành đai 3 – TP.HCM, dự kiến hoàn thành vào quý 2/2026, sẽ kết nối trực tiếp khu Nam với các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương và Long An (cũ), góp phần gia tăng năng lực giao thương, công nghiệp và logistics.

Ngoài ra, tuyến cao tốc Bến Lức – Long Thành đang được đẩy nhanh tiến độ, để hoàn thiện trong giai đoạn 2025–2026. Khi đi vào hoạt động, tuyến này sẽ rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển từ Nhà Bè, Bình Chánh đến Đồng Nai và Bà Rịa – Vũng Tàu (cũ).

Còn tuyến metro số 4 (Thạnh Xuân – Hiệp Phước), dự kiến đi qua các trục đường chính như Pasteur, Nguyễn Thái Học, Nguyễn Hữu Thọ… kết nối khu Nam TP.HCM (cũ) với trung tâm và các khu vực phía Bắc TP.HCM.

Từ bối cảnh trên, bà Miền đánh giá nhà đầu tư miền Bắc, với kinh nghiệm đón “sóng” đầu tư tại các khu vực đang dần hình thành các hạ tầng giao thông quan trọng, sẵn sàng mua BĐS vùng ven hoặc cận trung tâm, nhất là tại các dự án có tiềm năng tăng giá.

Trong đó, sản phẩm căn hộ - dù có biên lợi nhuận thấp, nhưng nhờ hai yếu tố là nguồn cung dồi dào nguồn cung và giá bán đa dạng, vẫn được ưa chuộng trong bối cảnh thị trường chưa có quá nhiều sự lựa chọn cho dòng tiền đầu tư.

Bên cạnh những yếu tố trên, việc hàng loạt nhà phát triển bất động sản lớn và uy tín, như Công ty Cổ phần phát triển Bất động sản Văn Phú, liên tục thúc đẩy các dự án mới ở TP.HCM cũng góp phần thay đổi diện mạo đô thị phía Nam TP. HCM (cũ) và tạo tâm lý an tâm cho nhà đầu tư.

Ông Võ Huỳnh Tuấn Kiệt, Giám đốc, Bộ phận tiếp thị nhà ở (CBRE Việt Nam), cho rằng nhu cầu nhà ở hiện rất lớn, trong khi mức độ di dân vào TP. HCM không ngừng gia tăng. Do đó, phát triển nhà ở là một bài toán bắt buộc phải giải quyết.

Ngoài ra, việc sáp nhập địa giới hành chính, góp phần mở rộng quỹ đất, cũng tạo ra sự cộng hưởng mạnh mẽ.

“Bài toán quỹ đất được giải quyết sẽ mở ra nhiều cơ hội mới cho doanh nghiệp. Trước đây, hầu hết dự án đều vướng mắc về pháp lý, khiến tiến độ triển khai chậm. Nhưng khi quỹ đất được mở rộng và ‘cởi trói’ pháp lý, các chủ đầu tư sẽ có nhiều lựa chọn về địa điểm, tạo điều kiện hình thành các dự án mới”, ông Kiệt nhấn mạnh.

BƯỚC ĐI CHIẾN LƯỢC CỦA VĂN PHÚ

Nằm trong chiến lược 2023-2032 đã được ban lãnh đạo Văn Phú công bố từ năm 2023, cùng thời điểm thuận lợi – khi Chính phủ tập trung tháo gỡ pháp lý cho các dự án, thời gian qua, doanh nghiệp đã tập trung nghiên cứu việc đầu tư cho bốn dự án quan trọng giai đoạn 2025-2030, gồm: Nhà Bè (nằm tại khu vực đường Lê Văn Lương - Nguyễn Hữu Thọ, xã Nhà Bè, TP.HCM) với diện tích khoảng 30ha, tổng mức đầu tư khoảng 5000 tỉ; Tân Kiên (huyện Bình Chánh cũ - nằm tại khu vực nút giao quốc lộ 1A - Đại lộ Võ Văn Kiệt, Xã Tân Nhựt, TP.HCM) với diện tích 9,2ha, tổng mức đầu tư khoảng 12.000 tỉ; Vũng Tàu (nằm tại khu vực Phường Phước Thắng, TP.HCM) với diện tích 42,4ha, tổng mức đầu tư khoảng 15.000 tỉ; Dự án khu đô thị sinh thái Nhơn trạch, Đồng Nai với diện tích 120ha, tổng mức đầu tư khoảng 20.000 tỉ. Tất cả đều nằm ở vị trí đắc địa.

Ngoài ra, dự án đầu tư xây dựng đoạn tuyến kết nối từ đường Phạm Văn Đồng đến nút giao thông Gò Dưa - Quốc lộ 1, thành phố Thủ Đức (cũ) theo hình thức Hợp đồng BT (BT Sài Gòn), do công ty thành viên Văn Phú - Bắc Ái làm chủ đầu tư đã chính thức được tháo gỡ vướng mắc, mở ra cơ hội khai thác quỹ đất đối ứng tại trung tâm TP.HCM như khu đất 132 Đào Duy Từ (Quận 10 cũ) diện tích gần 11.000m2; khu đất 582 Kinh Dương Vương ( quận Bình Tân cũ) diện tích 12.000m2; khu đất 129 Lê Văn Duyệt ( quận Bình Thạnh Cũ) diện tích hơn 7.000m2; khu đất 234 Lý Tự Trọng (quận 1 cũ), Kỳ Đồng (Quận 3) dự kiến sẽ được giao trong năm 2025 và 2026.

Bên cạnh các dự án sắp triển khai, hiện doanh nghiệp đã hoàn thiện thủ tục M&A với dự án 9000m2 tại phường Phú Nhuận (quận 7 cũ) trong quý 1/2025 và hiện đang thi công xây dựng. Dự án với quy mô hai tháp cao 30 tầng, gồm 602 căn hộ và 136 căn hộ thương mại, dịch vụ sẽ được mở bán vào quý 1/2026.

Phối cảnh dự án tại phường Phú Nhuận (quận 7 cũ) do Văn Phú phát triển.

Nhờ vị trí đắc địa tại khu vực phía Nam TP.HCM (cũ) – khu vực đang chuyển mình mạnh mẽ nhờ hàng loạt dự án giao thông liên vùng, cùng lợi thế là một trong số ít dự án đưa ra được sản phẩm tại thành phố trong năm 2026, dự án này được kỳ vọng sẽ thu hút sự quan tâm lớn từ khách hàng có nhu cầu ở thực và nhà đầu tư.

Phối cảnh căn hộ dự án tại phường Phú Nhuận TP. HCM.

Với triết lý “vị nhân sinh” – ưu tiên yếu tố an toàn và bền vững của không gian sống, những dự án do Văn Phú triển khai tại TP.HCM đều hướng tới mục tiêu tạo ra một công trình đáng sống, nơi đáp ứng đầy đủ những mong cầu hạnh phúc của mọi gia đình. Theo đó, đội ngũ chuyên môn của Văn Phú sẽ khéo léo lồng ghép các yếu tố tự nhiên vào từng không gian sống, hướng tới yếu tố cân bằng và hài hoà về phong thủy, mang đến cuộc sống an cư cho mỗi cư dân.

Điều này giúp ban lãnh đạo doanh nghiệp tự tin mở rộng thị phần tại thị trường trọng điểm là TP.HCM với một hướng đi khác biệt và bền vững so với các doanh nghiệp khác trên thị trường, đặc biệt là tại thị trường phía Nam.