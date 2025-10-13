Điều chỉnh quy hoạch khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải đến năm 2045 tại Hải Phòng

Với quy mô điều chỉnh quy hoạch hơn 22.000 ha, khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải tại Hải Phòng được định hướng phát triển thành khu kinh tế biển tổng hợp hiện đại, giữ vai trò trung tâm động lực tăng trưởng của vùng duyên hải Bắc Bộ và cả nước...

Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng đã công bố Quyết định Quyết định số 2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải đến năm 2045.

Cụ thể, tổng quy mô điều chỉnh quy hoạch khoảng 22.540 ha. Bao gồm 2 khu vực chính: Khu vực 1 có diện tích khoảng 1.088 ha, bao gồm Khu công nghiệp Tràng Duệ 1, 2 và 3 thuộc một phần phường An Phong; Khu vực 2 có diện tích khoảng 21.452 ha, thuộc toàn bộ phường Nam Triệu và một phần các phường Thủy Nguyên, Hòa Bình, Bạch Đằng.

Định hướng phát triển không gian được chia thành 4 phân khu.

Trong đó, Phân khu 1 - Khu vực đô thị công nghiệp phía Bắc Khu kinh tế là khu vực phát triển đô thị mới gắn với trung tâm công nghiệp, dịch vụ du lịch, dịch vụ nghề cá của thành phố Hải Phòng và ngư trường vịnh Bắc Bộ.

Phân khu 2 - Khu vực đô thị dịch vụ công nghiệp bán đảo Đình Vũ và Tràng Cát là cửa ngõ hàng hải, trung tâm công nghiệp - cảng biển, trung tâm động lực mới của thành phố và Khu kinh tế bao gồm trung tâm dịch vụ hàng hải quốc tế, trung tâm thương mại, tài chính.

Phân khu 3 - Khu vực công nghiệp, dịch vụ và đô thị đảo Cát Hải; là trung tâm công nghiệp, dịch vụ logistics gắn với cảng biển quốc tế Lạch Huyện; đô thị dịch vụ mật độ thấp. Phân khu 4 - Khu vực công nghiệp Tràng Duệ; Là trung tâm phát triển công nghiệp đa ngành trên vành đai công nghiệp dọc theo quốc lộ 10.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn nhấn mạnh việc Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 2009/QĐ-TTg về phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải đến năm 2045 có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của Hải Phòng.

Đây là sự kế thừa đầy đủ, sáng tạo các quan điểm, định hướng phát triển trong Quy hoạch chung thành phố Hải Phòng đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050; đáp ứng mục tiêu, định hướng và giải pháp thực hiện của Nghị quyết số 45-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045 và các quy hoạch cấp quốc gia.

Để quy hoạch đi vào thực tiễn một cách hiệu quả, Thứ trưởng Bộ Xây dựng mong thành phố Hải Phòng, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng và các Sở, ban, ngành, địa phương phối hợp với các Bộ, ban, ngành có liên quan cần phát huy tối đa các cơ chế, chính sách thí điểm vượt trội Nghị quyết số 226/2025/QH15 ngày 27/6/2025 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hải Phòng, phát triển Khu Thương mại tự do thành phố Hải Phòng thành một trung tâm sản xuất, logistics, thương mại - dịch vụ, công nghệ cao và tài chính mang tầm vóc quốc tế.

Đồng thời, xây dựng kế hoạch thực hiện quy hoạch đồng bộ với việc đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trong Khu kinh tế, từng bước trở thành Khu kinh tế tổng hợp, hiện đại, là điểm đến hấp dẫn thu hút đầu tư trong nước và quốc tế.

Tổ chức rà soát, điều chỉnh, lập mới các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết phù hợp với Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải đến năm 2045, đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật, các định hướng, tính chất và các quy chuẩn, quy phạm hiện hành