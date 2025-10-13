Hải Phòng cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp, doanh nhân

UBND thành phố Hải Phòng vừa tổ chức Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp thành phố nhân Kỷ niệm 21 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10/2004 – 13/10/2025), với sự tham gia của hơn 400 đại biểu - đại diện cho các Hiệp hội, doanh nghiệp và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố...

Với chủ đề “Doanh nghiệp Hải Phòng đồng hành, hiến kế, phát triển cùng thành phố”, hội nghị đã ghi nhận, tri ân những đóng góp to lớn của cộng đồng doanh nghiệp đối với phát triển kinh tế – xã hội của thành phố. Đồng thời, lắng nghe ý kiến, đề xuất, hiến kế tâm huyết của doanh nhân để thành phố tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp vượt qua khó khăn, thách thức, góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội đã được xác định tại Đại hội Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2025 –2030.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Trần Văn Quân cho biết trong suốt chặng đường 21 năm qua, đội ngũ doanh nhân đã có nhiều đóng góp to lớn cho sự nghiệp xây dựng và phát triển của thành phố Hải Phòng.

Thành phố tự hào khi nhiều năm liền duy trì tốc độ tăng trưởng GRDP thuộc nhóm dẫn đầu cả nước, là địa phương duy nhất trên cả nước có 10 năm liên tiếp tăng trưởng hai con số; cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, số hóa xanh hóa, thu ngân sách 4 năm liền vượt mốc 100.000 tỷ đồng; hạ tầng đô thị, hạ tầng công nghiệp, logistics phát triển mạnh mẽ, môi trường đầu tư kinh doanh, cải cách hành chính không ngừng được cải thiện.

Tại Hải Phòng, cộng đồng doanh nghiệp luôn giữ vai trò tiên phong, là lực lượng nòng cốt trên mọi lĩnh vực kinh tế – xã hội; đặc biệt, trong giai đoạn phục hồi sau đại dịch và bước vào chu kỳ tăng trưởng mới, đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân Hải Phòng đã khẳng định bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần đổi mới, góp phần thúc đẩy tăng trưởng, tạo việc làm, thu hút đầu tư, tăng thu ngân sách, qua đó tiếp tục củng cố vị thế đầu tàu kinh tế của thành phố trong vùng Duyên hải Bắc Bộ và cả nước.

Với số lượng 45.155 doanh nghiệp đang hoạt động, khu vực kinh tế tư nhân đã đóng góp trên 40% GRDP, trên 50% thu ngân sách nội địa, tạo việc làm cho khoảng 50% số lao động; 16 doanh nghiệp tư nhân của thành phố nằm trong Top 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam. Nhiều doanh nghiệp đẩy mạnh đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất, mở rộng thị trường, đặc biệt ở các lĩnh vực chủ lực.

Bên cạnh nỗ lực phát triển kinh doanh, giữ vững tốc độ tăng trưởng, cộng đồng doanh nghiệp còn thể hiện tinh thần đoàn kết, vì cộng đồng trong công tác phòng chống dịch, khắc phục hậu quả thiên tai, an sinh xã hội.

Hội nghị đã nhận được nhiều đề xuất, hiến kế tâm huyết đến từ các hiệp hội và doanh nghiệp trên địa bàn thành phố. Những vấn đề nêu ra tập trung vào giải phóng mặt bằng, thủ tục hành chính, thuế, giao thông vận tải, thị trường, giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp,… Trong đó, phần lớn liên quan đến thể chế, chính sách thuộc thẩm quyền của các cơ quan Trung ương.

Đồng thời, các đề xuất cũng thể hiện kỳ vọng của doanh nghiệp và nhân dân về nâng cao chất lượng y tế, phát triển dịch vụ logistics tương xứng tiềm năng, thúc đẩy khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển kinh tế tư nhân theo tinh thần các Nghị quyết của Bộ Chính trị. Những đề xuất này được thành phố ghi nhận, tổng hợp, nghiên cứu và báo cáo Trung ương xem xét tháo gỡ vướng mắc.

Ông Lê Ngọc Châu, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng nhấn mạnh, trong mọi chặng đường phát triển, thành phố luôn xác định doanh nghiệp là lực lượng tiên phong, là động lực quan trọng của sự nghiệp đổi mới và hội nhập.

Vì vậy, thành phố Hải Phòng cam kết sẽ luôn đồng hành, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi nhất để doanh nghiệp phát triển bền vững, thành công thông qua các giải pháp như: Đẩy mạnh cải cách hành chính toàn diện, công khai, minh bạch, ứng dụng công nghệ số; Bảo đảm môi trường đầu tư ổn định, minh bạch, an toàn, bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhà đầu tư và doanh nghiệp; Tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, thích ứng với các tiêu chuẩn và tình hình mới.

Hải Phòng đặt mục tiêu đến năm 2030, thành phố sẽ có trên 87.000 doanh nghiệp hoạt động, trong đó 3 doanh nghiệp tham gia chuỗi giá trị toàn cầu; khu vực kinh tế tư nhân đóng góp 43 – 45% GRDP, 55 – 57% thu ngân sách nội địa, tạo việc làm cho 60 – 62% lao động.

Trong khuôn khổ hội nghị, lãnh đạo thành phố Hải Phòng đã kêu gọi các doanh nghiệp, doanh nhân phát huy truyền thống "Tương thân, tương ái", chung tay sẻ chia, hỗ trợ vật chất giúp đỡ nhân dân các tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề do cơn bão số 10, số 11 và mưa lũ gây ra và nhận được số tiền ủng hộ hơn 11,589 tỷ đồng.