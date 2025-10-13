Cử tri kiến nghị giảm tuổi hưởng trợ cấp hưu trí, Bộ Nội vụ nói gì?

Theo Bộ Nội vụ, việc giảm tuổi hưởng trợ cấp hưu trí cần được xem xét trong tổng thể các chính sách an sinh, đánh giá tác động về kinh tế - xã hội để bảo đảm tính khả thi và bền vững của hệ thống trợ cấp xã hội trong thời gian tới…

Bộ Nội vụ vừa có công văn trả lời kiến nghị của cử tri liên quan đến chính sách bảo hiểm xã hội.

Trước đó, Bộ Nội vụ nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Quảng Ngãi về việc đề nghị phối hợp với các cơ quan hữu quan xem xét rà soát, sửa đổi và bổ sung các quy định về bảo hiểm xã hội, tuổi nghỉ hưu, quyền lợi người lao động và tiền lương tối thiểu bảo đảm tương xứng với thực tế phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Đồng thời, giảm ngưỡng tuổi hưởng chính sách bảo trợ xã hội để mở rộng đối tượng thụ hưởng.

Phản hồi cử tri, Bộ Nội vụ cho biết Luật Bảo hiểm xã hội 2024 đã sửa đổi, bổ sung nhiều nội dung nhằm thể chế hóa các nội dung cải cách được nêu tại Nghị quyết số 28-NQ/TW, đồng thời khắc phục căn bản những vướng mắc, hạn chế phát sinh trong quá trình thực hiện Luật Bảo hiểm xã hội 2014.

Luật Bảo hiểm xã hội mới còn mở rộng, gia tăng quyền, lợi ích, tạo sự hấp dẫn để thu hút người lao động tham gia bảo hiểm xã hội.

Theo đó, Luật mới đã sửa đổi, bổ sung nhiều quy định tăng quyền lợi thụ hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội cho người lao động. Đơn cử, quy định mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với một số nhóm đối tượng, giảm điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu để được hưởng lương hưu từ 20 năm xuống còn 15 năm để tạo cơ hội cho nhiều người được hưởng lương hưu hơn.

Luật còn quy định giảm điều kiện để được hưởng chế độ thai sản khi sinh con đối với lao động nữ phải nghỉ việc để điều trị vô sinh; giải quyết chế độ ốm đau đối với người lao động nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau không trọn ngày...

Bộ Nội vụ cũng đã phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan xây dựng và trình Chính phủ ban hành Nghị định số 159/2025/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện. Trong đó, điều chỉnh mức hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội đối với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện với mức tăng 1,5 - 2 lần so với mức hỗ trợ trước đây.

Bên cạnh đó, trong thời gian qua, Chính phủ đã nhiều lần ban hành các văn bản hạ độ tuổi và nâng mức trợ cấp xã hội đối với người cao tuổi. Mới đây nhất, theo Luật Bảo hiểm xã hội 2024, điều kiện về tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội đối với công dân Việt Nam không hưởng lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng là từ đủ 75 tuổi trở lên, từ đủ 70 tuổi trở lên nếu thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Chính phủ ban hành Nghị định số 176/2025/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về trợ cấp hưu trí xã hội.

Bộ Nội vụ cho rằng việc hạ độ tuổi và mở rộng đối tượng thụ hưởng các chính sách trợ cấp xã hội và hưu trí xã hội đối với người cao tuổi là nỗ lực lớn của Đảng và Nhà nước, trong bối cảnh ngân sách nhà nước còn nhiều khó khăn, thể hiện sự quan tâm sâu sắc với công tác an sinh xã hội.

Đối với kiến nghị giảm ngưỡng tuổi hưởng chính sách bảo trợ xã hội để mở rộng đối tượng thụ hưởng, Bộ Nội vụ cho biết việc này cần được xem xét trong tổng thể các chính sách an sinh xã hội, bảo vệ người cao tuổi, phụ thuộc vào ngân sách nhà nước từng thời kỳ. Đồng thời, phải có nghiên cứu đánh giá tác động về kinh tế - xã hội để bảo đảm tính khả thi và bền vững của hệ thống trợ cấp xã hội trong thời gian tới.

Điều này cũng phù hợp với quy định tại khoản 3 Điều 21 của Luật Bảo hiểm xã hội 2024, quy định Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định điều chỉnh giảm dần độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội trên cơ sở đề nghị của Chính phủ, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, và khả năng của ngân sách nhà nước từng thời kỳ.

Ngoài ra, theo quy định tại Nghị định số 76/2024/NĐ-CP của Chính phủ, trong trường hợp điều kiện kinh tế - xã hội địa phương bảo đảm, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thể trình Hội đồng nhân dân quyết định mức trợ giúp xã hội cao hơn quy định, hoặc mở rộng đối tượng hưởng chính sách.