Liên minh Kinh tế tầm thấp ra mắt, tập hợp sức mạnh để tham gia thị trường 700 tỷ USD

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Hai, 13/10/2025
Hạ Chi
13/10/2025, 12:07
Tại sự kiện “Toàn cảnh Kinh tế tư nhân Việt Nam lần thứ 1” mới đây, Liên minh Kinh tế tầm thấp (LAE) chính thức ra mắt, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong tiến trình nâng tầm vị thế Việt Nam trên bản đồ công nghệ toàn cầu...
Liên minh do ông Nguyễn Văn Khoa, Tổng giám đốc FPT, giữ cương vị chủ tịch. Hai Phó chủ tịch là ông Don Lam, nhà sáng lập kiêm CEO VinaCapital và ông Trần Anh Tuấn, CEO Mạng lưới UAV Việt Nam.
Liên minh LAE được thành lập với mục tiêu xây dựng Việt Nam trở thành quốc gia dẫn đầu khu vực về kinh tế tầm thấp, tiến tới trung tâm kinh tế tầm thấp của thế giới, phát triển các ngành công nghệ cao ứng dụng UAV, hàng không không người lái, thiết bị thông minh, dữ liệu và tự động hóa.
Liên minh kỳ vọng nền kinh tế mới này sẽ thúc đẩy hàng nghìn doanh nghiệp phụ trợ, tạo 1 triệu việc làm chất lượng cao và mang về hàng chục tỷ USD cho Việt Nam trong 10-15 năm tới. Liên minh quy tụ các tập đoàn công nghệ, tài chính, start up và chuyên gia hàng đầu, cùng chung mục tiêu hình thành một ngành kinh tế trọng điểm.
Việt Nam - với lợi thế địa chính trị, chính sách khuyến khích đổi mới sáng tạo, lực lượng lao động trẻ và năng động - đang đứng trước "cơ hội ngàn năm có một" để trở thành trung tâm công nghiệp tầm thấp của khu vực và thế giới.
Tại đây, các đối tác đã ký kết, trao đổi nhiều văn bản thỏa thuận hợp tác như giữa Liên minh Kinh tế tầm thấp và TP. Hồ Chí Minh; biên bản hợp tác giữa UBND TP. Hồ Chí Minh và Tập đoàn Sovico về phát triển tuyến đường sắt đô thị – metro số 4; biên bản hợp tác giữa Hà Nội, Tập đoàn Sovico và UNESCO trong phát triển Thủ đô sáng tạo trên nền tảng di sản và giá trị truyền thống...
Nền kinh tế tầm thấp (Low Altitude Economy - LAE) được xem là ngành kinh tế chiến lược mới, trị giá hàng trăm tỷ USD, xoay quanh hoạt động thương mại và dân sự trong không gian dưới 1.000 mét — nơi các thiết bị bay không người lái, máy bay điện cất – hạ cánh thẳng đứng (eVTOL), drone logistics, giám sát, nông nghiệp thông minh… hoạt động.
Theo chuyên gia, chỉ riêng ngành hàng không tầm thấp được định giá dự kiến đạt khoảng 700 tỷ USD vào năm 2035. Tại Việt Nam Việt Nam, tiềm năng của kinh tế tầm thấp được đánh giá có thể đạt 10 tỷ USD, nếu tận dụng tốt các cơ hội hiện có.
