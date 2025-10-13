Thứ Hai, 13/10/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Kinh tế số

Liên minh Kinh tế tầm thấp ra mắt, tập hợp sức mạnh để tham gia thị trường 700 tỷ USD

Hạ Chi

13/10/2025, 12:07

Tại sự kiện “Toàn cảnh Kinh tế tư nhân Việt Nam lần thứ 1” mới đây, Liên minh Kinh tế tầm thấp (LAE) chính thức ra mắt, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong tiến trình nâng tầm vị thế Việt Nam trên bản đồ công nghệ toàn cầu...

Nghi thức ra mắt Liên minh Kinh tế tầm thấp (LAE).
Nghi thức ra mắt Liên minh Kinh tế tầm thấp (LAE).

Liên minh do ông Nguyễn Văn Khoa, Tổng giám đốc FPT, giữ cương vị chủ tịch. Hai Phó chủ tịch là ông Don Lam, nhà sáng lập kiêm CEO VinaCapital và ông Trần Anh Tuấn, CEO Mạng lưới UAV Việt Nam.

Liên minh LAE được thành lập với mục tiêu xây dựng Việt Nam trở thành quốc gia dẫn đầu khu vực về kinh tế tầm thấp, tiến tới trung tâm kinh tế tầm thấp của thế giới, phát triển các ngành công nghệ cao ứng dụng UAV, hàng không không người lái, thiết bị thông minh, dữ liệu và tự động hóa.

Liên minh kỳ vọng nền kinh tế mới này sẽ thúc đẩy hàng nghìn doanh nghiệp phụ trợ, tạo 1 triệu việc làm chất lượng cao và mang về hàng chục tỷ USD cho Việt Nam trong 10-15 năm tới. Liên minh quy tụ các tập đoàn công nghệ, tài chính, start up và chuyên gia hàng đầu, cùng chung mục tiêu hình thành một ngành kinh tế trọng điểm.

Việt Nam - với lợi thế địa chính trị, chính sách khuyến khích đổi mới sáng tạo, lực lượng lao động trẻ và năng động - đang đứng trước "cơ hội ngàn năm có một" để trở thành trung tâm công nghiệp tầm thấp của khu vực và thế giới.

Tại đây, các đối tác đã ký kết, trao đổi nhiều văn bản thỏa thuận hợp tác như giữa Liên minh Kinh tế tầm thấp và TP. Hồ Chí Minh; biên bản hợp tác giữa UBND TP. Hồ Chí Minh và Tập đoàn Sovico về phát triển tuyến đường sắt đô thị – metro số 4; biên bản hợp tác giữa Hà Nội, Tập đoàn Sovico và UNESCO trong phát triển Thủ đô sáng tạo trên nền tảng di sản và giá trị truyền thống...

Nền kinh tế tầm thấp (Low Altitude Economy - LAE) được xem là ngành kinh tế chiến lược mới, trị giá hàng trăm tỷ USD, xoay quanh hoạt động thương mại và dân sự trong không gian dưới 1.000 mét — nơi các thiết bị bay không người lái, máy bay điện cất – hạ cánh thẳng đứng (eVTOL), drone logistics, giám sát, nông nghiệp thông minh… hoạt động.

Theo chuyên gia, chỉ riêng ngành hàng không tầm thấp được định giá dự kiến đạt khoảng 700 tỷ USD vào năm 2035. Tại Việt Nam Việt Nam, tiềm năng của kinh tế tầm thấp được đánh giá có thể đạt 10 tỷ USD, nếu tận dụng tốt các cơ hội hiện có.

Kinh tế không gian tầm thấp tạo ra động lực tăng trưởng mới

08:41, 03/10/2025

Kinh tế không gian tầm thấp tạo ra động lực tăng trưởng mới

Thủ tướng kêu gọi “3 tiên phong, 2 lớn mạnh” để công – tư cùng kiến quốc

22:00, 10/10/2025

Thủ tướng kêu gọi “3 tiên phong, 2 lớn mạnh” để công – tư cùng kiến quốc

Thủ tướng bày tỏ 5 mong muốn, đề nghị doanh nghiệp và doanh nhân Việt Nam thực hiện 3 tiên phong

07:10, 10/10/2025

Thủ tướng bày tỏ 5 mong muốn, đề nghị doanh nghiệp và doanh nhân Việt Nam thực hiện 3 tiên phong

Từ khóa:

công nghệ cao doanh nghiệp đổi mới sáng tạo kinh tế số kinh tế tầm thấp Liên minh LAE ngành kinh tế chiến lược UAV việt nam

Đọc thêm

AI mở đường cho điện ảnh Indonesia tiệm cận chất lượng Hollywood với giá

AI mở đường cho điện ảnh Indonesia tiệm cận chất lượng Hollywood với giá "rẻ hơn”

Chủ tịch Hiệp hội các nhà sản xuất phim Indonesia cho biết AI đang giúp các nhà làm phim nước này cắt giảm chi phí sản xuất, đồng thời mở ra khả năng tạo ra những bộ phim tiệm cận chất lượng phim của Hollywood, bất chấp hạn chế về kinh phí và nguồn lực.…

LynkiD lập cú hattrick 3 hạng mục “Top 10 doanh nghiệp công nghệ số xuất sắc Việt Nam 2025”

LynkiD lập cú hattrick 3 hạng mục “Top 10 doanh nghiệp công nghệ số xuất sắc Việt Nam 2025”

Công ty Cổ phần LynkiD vừa được vinh danh trong ba hạng mục tại Lễ Công bố và Vinh danh Top 10 Doanh nghiệp Công nghệ số xuất sắc Việt Nam 2025, do Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ công nghệ thông tin Việt Nam (VINASA) tổ chức.

Xây dựng thành công Mạng Blockchain Việt Nam

Xây dựng thành công Mạng Blockchain Việt Nam

Mạng Dịch vụ Đa chuỗi Blockchain Việt Nam (VBSN) được xây dựng thành công 6 Blockchain layer-1 nền tảng, tốc độ tối đa 300.000 TPS, cho phép triển khai các ứng dụng như định danh số, tài sản số, hợp đồng thông minh, truy xuất nguồn gốc và dữ liệu liên thông…

Không có chuyện Galaxy S26 Ultra “sao chép” màu cam vũ trụ của iPhone 17

Không có chuyện Galaxy S26 Ultra “sao chép” màu cam vũ trụ của iPhone 17

Gần đây, mạng xã hội lan truyền hình ảnh được cho là Galaxy S26 Ultra phiên bản màu cam, khiến nhiều người tin rằng Samsung đã “sao chép” bảng màu mới từ iPhone 17. Tuy nhiên, đây không phải thông tin chính xác, bức ảnh đang lan truyền là giả…

Doanh nghiệp công nghệ được tăng chi phí R&D cao hơn thực tế khi kê khai thu nhập chịu thuế

Doanh nghiệp công nghệ được tăng chi phí R&D cao hơn thực tế khi kê khai thu nhập chịu thuế

Đây là một trong những điểm mới trong Dự thảo Luật Công nghệ cao (sửa đổi)...

Dòng sự kiện

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Vinh danh 10 doanh nhân Việt Nam tiêu biểu Hành trình Đất nước Đổi mới - Hội nhập - Vươn tầm

eMagazine

Vinh danh 10 doanh nhân Việt Nam tiêu biểu Hành trình Đất nước Đổi mới - Hội nhập - Vươn tầm

Khai mở các động lực tăng trưởng mới

eMagazine

Khai mở các động lực tăng trưởng mới

Thu hút FDI, kinh nghiệm từ Nhật Bản

eMagazine

Thu hút FDI, kinh nghiệm từ Nhật Bản

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Khôi phục trường lớp sau thiên tai, không để gián đoạn giáo dục

Thị trường

2

Cải cách thị trường vàng: Ngân hàng có thực sự được lợi lớn?

Chứng khoán

3

Vừa ra khỏi diện cảnh báo, ORS lại bị phạt do không công bố thông tin

Doanh nghiệp niêm yết

4

Hàng hoá vào Hội chợ Mùa Thu 2025 được kiểm soát chặt chẽ về chất lượng

Tiêu điểm

5

Xây dựng thành công Mạng Blockchain Việt Nam

Kinh tế số

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy