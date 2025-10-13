Đà Nẵng lập Hội đồng thẩm định giá đất cho các dự án theo kết luận thanh tra

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
UBND thành phố Đà Nẵng vừa quyết định thành lập Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể của thành phố, nhằm xác định giá đất cho các dự án cần khắc phục về giá đất theo Thông báo 581-TB/UBKTTW của Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Kết luận 114/KL-TTCP của Thanh tra Chính phủ; cũng như các dự án trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (cũ) đã thực hiện thủ tục xác định giá đất…
Theo đó, Chủ tịch Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể Thành phố Đà Nẵng là ông Trần Nam Hưng, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Đà Nẵng; Phó Chủ tịch Hội đồng là bà Trần Thị Thanh Tâm, Giám đốc Sở Tài chính Thành phố Đà Nẵng.
Các thành viên Hội đồng gồm: bà Trịnh Thị Thanh Hải, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường; ông Trần Bá Tú, Phó Giám đốc Sở Xây dựng; ông Phạm Đức Thường, Phó trưởng Thuế thành phố Đà Nẵng; Chủ tịch UBND các phường, xã thuộc thành phố Đà Nẵng. Ngoài ra, tùy theo mục đích sử dụng đất, vị trí thực tế của khu đất, Chủ tịch Hội đồng mời đại diện các thành viên thuộc cơ quan, đơn vị có liên quan nêu trên tham gia họp Hội đồng cho phù hợp với tính chất công tác thẩm định giá đất.
Hội đồng có nhiệm vụ thực hiện thẩm định phương án giá đất cụ thể theo hình thức hoạt động thường xuyên, đối với các dự án khắc phục về giá đất theo Thông báo số 581-TB/UBKTTW của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Kết luận số 114/KL-TTCP của Thanh tra Chính phủ, và đối với các dự án trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (cũ) đã thực hiện thủ tục xác định giá đất, do Sở Nông nghiệp và Môi trường xây dựng và trình theo đúng quy định của Luật Đất đai, các văn bản hướng dẫn thi hành và các quy định khác của pháp luật có liên quan.
Thành viên Hội đồng hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm. Chủ tịch Hội đồng phân công nhiệm vụ đối với các thành viên và ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng.
Hội đồng được thành lập Tổ giúp việc, gồm: Tổ trưởng là đại diện lãnh đạo của Sở Tài chính; các thành viên Tổ là đại diện của các cơ quan, đơn vị: Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng, Cục Thuế thành phố Đà Nẵng và các thành viên khác do Chủ tịch Hội đồng quyết định.
