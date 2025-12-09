Vàng giảm giá trước thềm cuộc họp Fed, SPDR Gold Trust bán ròng

Giá vàng thế giới tiếp tục giảm dưới ngưỡng 4.200 USD/oz trong phiên giao dịch ngày thứ Hai (8/12), khi nhà đầu tư thận trọng trước thềm cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed)...

Phản ánh sự thận trọng này, quỹ vàng SPDR Gold Trust bán ròng, nhưng khối lượng bán khá hạn chế.

Lúc đóng cửa, giá vàng giao ngay tại thị trường New York giảm 7,7 USD/oz, tương đương giảm gần 0,2%, còn 4.191,6 USD/oz - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco. Trên sàn giao dịch hàng hóa COMEX, giá vàng giao sau giảm 0,6%, chốt ở mức 4.217,7 USD/oz.

Trong ngày đầu tuần, hầu như không có số liệu kinh tế Mỹ quan trọng nào được công bố. Mối quan tâm của nhà đầu tư đang đặt cả vào cuộc họp chính sách tiền tệ cuối cùng trong năm 2025 của Fed dự kiến diễn ra vào ngày thứ Ba và thứ Tư tuần này.

Theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của sàn giao dịch CME, thị trường lãi suất tương lai vẫn đang đặt cược khả năng gần 90% Fed hạ lãi suất trong cuộc họp này. Tuy nhiên, khả năng đó đã được phản ánh gần như đầy đủ vào giá vàng, nên việc Fed và Chủ tịch Jerome Powell phát tín hiệu như thế nào về đường đi của lãi suất trong năm 2026 mới được cho là yếu tố chi phối giá vàng sau khi Fed họp xong.

Một số nhà phân tích cho rằng lần nới lỏng này của Fed có thể là một “đợt cắt giảm lãi suất mang tính cứng rắn” - nghĩa là tuyên bố sau cuộc họp của Fed và buổi họp báo của ông Powell sẽ đưa ra một cơ sở cao hơn cho việc tiếp tục hạ lãi suất trong năm 2026. Những tín hiệu như vậy có thể sẽ không có lợi cho giá vàng, một tài sản không mang lãi suất.

“Thị trường đang chờ quyết định lãi suất của Fed và định hướng chính sách tiền tệ từ Fed”, chiến lược gia Peter Grant của công ty Zaner Metals nhận định với hãng tin Reuters.

Theo ông Grant, vàng còn hấp dẫn chừng nào các ngân hàng trung ương còn tiếp tục mua vàng. Ông nhận định giá kim loại quý này hoàn toàn có khả năng đạt tới mốc 5.000 USD/oz trong quý 1/2026.

Morgan Stanley là ngân hàng mới nhất đưa ra dự báo lạc quan về giá vàng trong năm tới, cho rằng giá kim loại quý này sẽ tiếp tục được hỗ trợ bởi sự mất giá của đồng USD, lực mua của các quỹ ETF, xu hướng mua ròng vàng của các ngân hàng trung ương, và nhu cầu phòng ngừa rủi ro của giới đầu tư.

Diễn biến giá vàng thế giới 5 năm qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Giá bạc cũng giảm trong phiên đầu tuần, với mức giảm 0,3% khi đóng cửa, còn 58,2 USD/oz. Hôm thứ Sáu, giá bạc lập kỷ lục mọi thời đại khi đạt 59,32 USD/oz.

“Giá bạc thường theo sau giá vàng, nhưng trong mấy tuần qua, giá bạc thực chất đã dẫn dắt giá vàng”, nhà phân tích Jim Wyckoff của trang Kitco Metals nhận xét. Ông cho rằng giá bạc hoàn toàn có khả năng vượt 60 USD/oz, thậm chí tiếp cận mốc 70 USD/oz trước khi kết thúc năm 2025.

Đồng USD tăng hồi phục nhẹ trong phiên đầu tuần, với chỉ số Dollar Index đóng cửa trên mức 99,1 điểm. Dù xu hướng của chỉ số trong 3 tuần qua là giảm nhẹ, các nhà đầu cơ giá lên đồng bạc xanh dường như không còn cảm thấy quá áp lực. Đồng tiền này có thể hồi phục nếu Fed và ông Powell phát tín hiệu khiến thị trường phải cắt giảm kỳ vọng mà họ đang có rằng Fed sẽ giảm lãi suất thêm 2-3 lần trong năm tới.

“Nền kinh tế Mỹ bây giờ không đến mức quá yếu, và lạm phát đang tương đối trong tầm kiểm soát. Bởi vậy, Fed có thể thoải mái với việc hạ lãi suất, nhưng cũng không cần cam kết hạ lãi suất thêm nhiều trong tương lai”, Giám đốc giao dịch Juan Perez của công ty Monex USA nhận định với Reuters.

Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust bán ròng 1,2 tấn vàng trong phiên đầu tuần, giảm khối lượng nắm giữ còn 1.049,1 tấn vàng. Tuần trước, quỹ mua ròng khoảng 5 tấn vàng.

Lúc 6h15 sáng nay theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á tăng 0,6 USD/oz so với mức chốt phiên Mỹ, tương đương tăng 0,01%, giao dịch ở mức 4.192,2 USD/oz. Quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, mức giá này tương đương 133,4 triệu đồng/lượng, giảm 300.000 đồng/lượng so với sáng hôm qua.

Cùng thời điểm trên, website của Vietcombank báo giá USD ở mức 26.139 đồng (mua vào) và 26.409 đồng (bán ra), tăng 1 đồng ở mỗi đầu giá so với sáng hôm qua.