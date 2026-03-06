Giá mua, bán vàng miếng SJC liên tục đảo chiều trong phiên sáng
Mai Nhi
06/03/2026, 13:39
Trong phiên sáng 6/3, giá vàng liên tục biến động. Các công ty tăng, giảm giá mua/bán vàng nhẫn từ 2 – 3 lần với mức điều chỉnh mạnh nhất lên tới 2,2 triệu đồng/lượng...
Mở cửa phiên sáng, giá mua, bán
vàng miếng tại Công ty SJC giảm 2,2 triệu đồng/lượng mỗi chiều, đặt ở mức 179,5
triệu – 182,5 triệu đồng/lượng.
Sau gần 1 giờ mở cửa, thương hiệu này
điều chỉnh tăng lại 1,3 triệu đồng/lượng mỗi chiều. Công ty SJC niêm yết giá
mua vàng miếng ở mức 180,8 triệu đồng/lượng và giá bán ra là 183,8 triệu
đồng/lượng. Mức giá giao dịch trên duy trì đến hết phiên sáng. So với giá chốt
phiên 5/3, giá vàng miếng SJC tại thương hiệu này giảm tổng cộng 900 nghìn đồng/lượng.
Sau khi tăng nhẹ 500 nghìn đồng/lượng trong phiên hôm qua (5/3), giá mua, bán vàng miếng SJC tại các đơn vị kinh doanh đảo chiều giảm mạnh gần cả triệu đồng. Giá bán vàng miếng SJC trong phiên sáng nay (6/3) chủ yếu neo ở mức 183,8 triệu đồng/lượng.
Mức giá giao dịch 180,8 triệu – 183,8
triệu đồng/lượng cũng được niêm yết tại DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín
Mạnh Hải và Ngọc Thẩm. Giá mua, bán vàng miếng tại các thương hiệu này cũng giảm
900 nghìn đồng/lượng.
Sau 3 nhịp điều chỉnh tăng, giảm đan xen,
giá mua, bán vàng miếng tại Phú Quý chốt phiên sáng niêm yết ở mức 181 triệu –
183,8 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 5/3, giá vàng miếng SJC tại thương
hiệu này giảm 1 triệu đồng/lượng đối với chiều mua và 900 nghìn đồng/lượng đối với
chiều bán
Tại khu vực phía Nam, giá mua, bán vàng
miếng SJC tại Mi Hồng giảm lần lượt 700 nghìn đồng/lượng và 900 nghìn đồng/lượng.
Mi Hồng niêm yết giá giao dịch vàng miếng SJC chốt phiên sáng ở mức 181,3 triệu
– 183,8 triệu đồng/lượng. So với các thương hiệu còn lại, giá mua vàng miếng tại
thương hiệu này cao hơn khoảng 500 nghìn
đồng/lượng.
Theo sát diễn biến trên thị trường vàng miếng, giá mua, bán vàng nhẫn “4 số
9” tại các đơn vị kinh doanh cũng đồng loạt giảm phổ biến 900 nghìn
đồng/lượng mỗi chiều. Duy chỉ có một doanh nghiệp phía Nam giữ nguyên giá giao dịch
vàng nhẫn.
Giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại Ngọc Thẩm vẫn duy trì ổn định ở mức 175
triệu – 179 triệu đồng/lượng. Chốt phiên sáng, Ngọc Thẩm giữ nguyên mức giá
giao dịch trên. So với giá chốt phiên 5/3, giá mua, bán vàng nhẫn tại thương hiệu
này không đổi.
Sau khi tăng 500 nghìn đồng/lượng mỗi
chiều trong phiên 5/3, giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại Công ty SJC giảm 2,2
triệu đồng/lượng, niêm yết ở mức 179,2 triệu – 182,2 triệu đồng/lượng ngay khi mở
cửa phiên sáng.
Trong gần 1 tiếng mở cửa, thương hiệu
này điều chỉnh tăng lại 1,3 triệu đồng/lượng mỗi chiều, niêm yết tại 180,5 triệu - 183,5 triệu
đồng/lượng và giữ nguyên đến hết phiên sáng. So với giá
chốt phiên 5/3, giá vàng nhẫn tại thương hiệu này giảm tổng cộng 900 nghìn đồng/lượng.
Ngoại trừ Công ty SJC và Ngọc Thẩm niêm yết giá vàng nhẫn thấp hơn giá vàng miếng SJC, các đơn vị kinh doanh lại đều đặt giá mua, bán vàng nhẫn ở mức tương đương so với vàng miếng.
Sau khi giảm 2,2 triệu đồng/lượng, giá
vàng nhẫn tròn 9999 Hưng
Thịnh Vượng tại DOJI và vàng nhẫn trơn 9999 tại PNJ và Phú Quý cùng niêm yết ở mức
179,5 triệu – 182,5 triệu đồng/lượng ngay khi mở cửa phiên sáng.
Cả hai đơn này lập tức tăng thêm 1,3 triệu
đồng/lượng mỗi chiều, đặt giao dịch vàng nhẫn ở mức. 180,8 triệu – 183,8 triệu đồng/lượng
và duy trì đến hết phiên sáng. Giá vàng nhẫn tại ba thương hiệu trên cũng
giảm 900 nghìn đồng/lượng.
Chênh lệch giá mua, bán vàng trang sức tại tất cả các đơn vị kinh doanh đều cao hơn so với vàng nhẫn “4 số 9” 1 triệu đồng, đồng loạt ở mức 4 triệu đồng/lượng.
Mức giá giao dịch 180,8 triệu – 183,8
triệu đồng/lượng cũng được niêm yết tại Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải trong
suốt phiên sáng. Giá mua, bán vàng
nhẫn tròn trơn tại Bảo Tín Minh Châu và vàng nhẫn tròn ép vỉ Kim Gia Bảo 999.9 tại Bảo Tín Mạnh Hải cũng giảm 900 nghìn đồng/lượng.
Trong khi đó, đối với sản phẩm vàng trang
sức, Phú Quý là đơn vị duy nhất điều chỉnh tăng giá giao dịch trong phiên sáng.
Đóng cửa phiên sáng, đơn vị này niêm yết giá giao dịch ở mức 179,3 triệu – 183,3
triệu đồng/lượng (vàng trang sức 9999) và
179,2 triệu – 183,2 triệu đồng/lượng (vàng trang sức 999). So với giá chốt phiên
5/3, giá mua, bán vàng trang sức tại đơn vị này tăng 300 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.
Ngược lại, cập nhật bảng giá tại các đơn
vị còn lại, giá mua, bán vàng trang sức đều ghi nhận mức giảm phổ biến là 900 nghìn
đồng/lượng. Chốt phiên sáng, Công ty SJC đặt giá giao dịch vàng trang sức 9999 tại
178,5 trịệu – 182 triệu đồng/lượng (mua – bán), tại DOJI là 179,6 trịệu – 183,6
trỉệu đồng/lượng và tại PNJ là 178,9 trịệu – 182,9 trỉệu đồng/lượng
Trang sức vàng Rồng Thăng
Long 9999 tại Bảo Tín Minh Châu và vàng trang sức 9999 tại Bảo Tín Mạnh
Hải cùng niêm yết tại 178,8 triệu – 182,8 triệu đồng/lượng.
Trên thị
trường thế giới, tính đến 13 giờ ngày 6/3, hợp đồng giá vàng giao ngay tiếp tục
tăng hơn 0,6%, tiến lên mốc 5.117 USD/oz. Như vậy, giá vàng thế giới diễn biến ngược
chiều giá vàng trong nước.
Theo tỷ giá
Vietcombank (đã bao gồm thuế và phí...), chênh lệch giữa giá vàng miếng và giá
vàng thế giới phổ biến ở mức 19,84 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, đối với giá
vàng nhẫn “4 số 9”, tùy thương hiệu, khoảng cách này dao động từ 15,04 – 19,84 triệu
đồng/lượng.
Giá vàng miếng SJC tăng nhẹ sau khi sụt giảm 7 triệu đồng/lượng của 2 phiên trước
13:17, 05/03/2026
Giá vàng miếng SJC sụt tới 8 triệu đồng mỗi lượng trong 2 phiên đầu tuần
11:24, 04/03/2026
Giá vàng SJC rời khỏi mốc đỉnh, giảm 1,5 triệu đồng mỗi lượng
Thị trường tài chính toàn cầu chao đảo trong tuần đầu xung đột tại Iran
Cuộc xung đột quân sự nổ ra ngày 28/2/2026 giữa Israel, Mỹ và Iran đã nhấn chìm thị trường chứng khoán toàn cầu trong tuần qua. Trong khi đó, giá dầu thô hoàn tất một tuần tăng mạnh chưa từng thấy và đồng USD phát huy tốt vai trò kênh đầu tư an toàn...
Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 10-2026
Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 10-2026 phát hành ngày 09/03/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...
Vàng miếng và vàng nhẫn đua nhau giảm giá trong tuần đầu tháng
Trong tuần giao dịch đầu tháng 3/2026 (2 – 7/3), giá mua, bán vàng miếng SJC giảm phổ biến 5,9 triệu đồng/lượng mỗi chiều. Mức giảm giá vàng nhẫn thấp hơn so với vàng miếng, dao động từ 4 triệu – 5,9 triệu đồng/lượng…
[Trực tiếp]: Đối thoại chuyên đề “Xung đột tại Iran: Tác động đến kinh tế toàn cầu”
Cuộc khủng hoảng được đánh giá là lớn tới mức chưa từng có tiền lệ này đang đặt ra thách thức khó lường đối với kinh tế toàn cầu…
Giá vàng tăng mạnh trở lại sau báo cáo việc làm Mỹ
Tuy nhiên, quỹ SPDR Gold Trust tiếp tục bán ròng và hoàn tất một tuần xả hàng cực mạnh, với lượng bán ròng 28 tấn…
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: