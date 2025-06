Vàng tăng giá mạnh vì CPI Mỹ yếu hơn dự báo

Giá vàng thế giới tăng mạnh đêm qua và sáng nay (12/6), khi số liệu lạm phát yếu hơn dự báo của Mỹ làm gia tăng khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sớm cắt giảm lãi suất. Tuy nhiên, “cá mập” SPDR Gold Trust vừa có một phiên bán ròng.

Lúc 9h44 sáng nay theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á tăng 22,3 USD/oz so với đóng cửa phiên ngày thứ Tư tại Mỹ, tương đương tăng 0,7%, giao dịch ở mức 3.377,9 USD/oz - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco. Quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, mức giá này tương đương khoảng 106,6 triệu đồng/lượng, tăng 1,2 triệu đồng/lượng so với sáng hôm qua.

Cùng thời điểm trên, website Vietcombank báo giá USD ở mức 25.810 đồng (mua vào) và 26.200 đồng (bán ra).

Phiên đêm qua tại New York, giá vàng giao ngay đóng cửa ở mức 3.355,6 USD/oz, tăng 31,8 USD/oz so với mức chốt của phiên trước, tương đương tăng gần 1%.

Vàng tăng giá sau khi báo cáo từ Bộ Lao động Mỹ cho thấy chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của nước này trong tháng 5 tăng 0,1% so với tháng trước và tăng 2,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong một cuộc khảo sát của hãng tin Reuters trước đó, các nhà kinh tế dự báo các mức tăng tương ứng là 0,2% và 2,5%.

CPI lõi - chỉ số không bao gồm giá năng lượng và thực phẩm - tăng 0,1% so với tháng trước và 2,8% so với cùng kỳ năm trước, cũng đều thấp hơn so với dự báo tương ứng là tăng 0,3% và 2,9%.

“Số liệu CPI bất ngờ thấp hơn dự báo đã hỗ trợ cho thị trường kim loại quý trong phiên này, vì đẩy cả lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ và tỷ giá đồng USD cùng giảm xuống. Hy vọng của nhà đầu tư bây giờ là Fed sẽ cắt giảm lãi suất sớm hơn nhiều”, nhà giao dịch kim loại quý độc lập Tai Wong nói với hãng tin Reuters.

Trên thị trường lãi suất tương lai, các nhà giao dịch đang đặt cược khả năng 68% Fed cắt giảm lãi suất vào tháng 9 - theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của sàn giao dịch CME.

Phản ánh kỳ vọng lãi suất giảm sớm hơn, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm 6 điểm cơ bản còn 4,12%. Lợi suất kỳ hạn 2 năm giảm hơn 5 điểm cơ bản còn 3,95%. Lợi suất của kỳ hạn 30 năm giảm 2,4 điểm cơ bản, còn 4,93%.

Chỉ số Dollar Index đo sức mạnh đồng USD so với một rổ gồm 6 đồng tiền chủ chốt khác sụt về dưới mức 98,5 điểm, từ mức gần 99 điểm của phiên trước.

Vàng là tài sản không mang lãi suất và được định giá bằng USD, nên lợi suất giảm và tỷ giá USD giảm đều là những yếu tố có lợi cho giá vàng.

Diễn biến giá vàng thế giới 6 tháng qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Giới phân tích cho rằng nhu cầu nắm giữ vàng để phòng ngừa rủi ro vẫn còn cao do chính sách thuế quan của Mỹ còn khó lường và căng thẳng địa chính trị ở Trung Đông có dấu hiệu nóng lên.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 11/6 tuyên bố sẵn sàng tiếp tục hoãn thuế đối ứng sau thời hạn 8/7 để hoàn tất đàm phán thương mại với các quốc gia và vùng lãnh thổ, nhưng cho rằng việc này không cần thiết. Ngoài ra, ông cũng nói sau 2 tuần nữa sẽ gửi thư thông báo thuế quan đến từng đối tác thương mại của Mỹ.

Liên quan tới Trung Đông, trao đổi với hãng tin NBC News, hai quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết nước này đang chuẩn bị sơ tán bớt nhân viên khỏi đại sứ quán ở Baghdad nhưng không nói nguyên nhân cụ thể là gì. Cùng với đó, một đơn vị của Hải quân Hoàng gia Anh cảnh báo về sự gia tăng căng thẳng ở Trung Đông có thể dẫn tới “leo thang hoạt động quân sự”. Về phần mình, ông Trump nói ông đang mất niềm tin về việc Mỹ và Iran có thể đạt một thỏa thuận chương trình của Iran để tránh một cuộc chiến tranh trong khu vực.

Tuy nhiên, quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust có phiên bán ròng vàng thứ hai liên tiếp trong phiên ngày thứ Tư, giảm khối lượng nắm giữ 1,7 tấn vàng còn 934,2 tấn vàng.

“Thị trường đang mong đợi giá vàng lấy lại mức cao gần đây là 3.403 USD/oz, coi đó là dấu hiệu cho sự bứt phá lên cao hơn. Nếu có dữ liệu kinh tế tạo điều kiện cho giá vàng tăng mà giá vàng vẫn không tăng, đó sẽ là dấu hiệu của sự điều chỉnh trong ngắn hạn”, ông Wong nhận định.

Phiên ngày thứ Năm, thị trường vàng sẽ dành sự quan tâm cho chỉ số giá nhà sản xuất (PPI) của Mỹ. Những báo cáo lạm phát này được công bố trước thềm cuộc họp chính sách tiền tệ tiếp theo của Fed dự kiến diễn ra vào ngày 17-18/6.